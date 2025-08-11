Vích (SPD): Migrační invaze nepolevuje a EU ji ještě podporuje

Rapidně roste počet nelegálních migrantů do Evropy. Jen do Řecka přišlo za prvních sedm měsíců letošního roku čtyřikrát více nelegálních migrantů než za celý loňský rok. Obdobné problémy má Itálie. Řecký ministr pro migrační záležitosti Thanos Plevris hovoří o riziku „migrační invaze“, pokud Evropská unie nezavede přísná protiimigrační opatření, protože všechna dosavadní opatření jsou neúčinná, spíše naopak. Jako zcela iluzorní se jeví řešení tohoto problému ve spolupráci se severoafrickými státy. Když o tom chtěl nedávno jednat komisař EU pro migraci v Libyi, byl prohlášen za nežádoucí osobu a vykázán ze země. Dlouhodobě říkám, že jediným fungujícím nástrojem boje proti ilegální imigraci do Evropy je její nulová tolerance, ochrana vnější hranice tzv. schengenského prostoru a trvalá ochrana našich vnitrostátních hranic.
Naopak za naprosto škodlivé řešení a za zásadní riziko pro ČR považuji nedávno schválený Migrační pakt EU, jehož schválení podporovala i Fialova vláda, a hlavně ministr vnitra Rakušan (STAN). Pokud bude SPD součástí příští vlády, naší prioritou bude, abychom toto škodlivé nařízení EU jako stát nerespektovali.
Jako by nestačila kriminalita řady ukrajinských občanů v ČR
Náš stát aktuálně řeší zvýšenou kriminalitu občanů Ukrajiny. V Praze to je citelné, ale daleko horší je situace například v Plzni a Tachově. Například v Plzni už situace pokročila natolik, že v městské hromadné dopravě jsou upozornění, co se nemá dělat, na letáčku vyvedena nejen v češtině, ale i v ukrajinštině. To naznačuje, komu je to hlavně adresováno. Přitom Ukrajinci jsou národ nám geneticky vcelku blízký, ale řada občanů, kteří se sem přistěhovali, má prostě jiné návyky. Po skončení války na Ukrajině, to nejpozději – raději ještě dřív, je třeba zásadně přehodnotit, kdo zde pracuje, studuje a kdo jen dělá potíže. A těm pobyt prostě ukončit.
Hrozba Migračního paktu
Nemůžeme si po téhle zkušenosti bezpečnostní situaci v České republice ještě zhoršit přivezením občanů všech možných států a často bez zjistitelného občanství, které by v západních zemích nechtěli a budou se je snažit předat k nám v režimu Migračního paktu EU. Migrační pakt je zradou vlády Petra Fialy a výslovně i Víta Rakušana ze STAN, který měl nejen jako místopředseda vlády, ale hlavně jako ministr vnitra udělat vše pro zajištění bezpečnosti českých občanů. Jinou, důležitější, náplň práce ministr vnitra prostě nemá. Dosud to tak platilo, ale Vít Rakušan udělal přesný opak a pak se to ještě snažil omlouvat tím, že je tam nějaká výjimka na státy, které už přijaly značný počet uprchlíků z Ukrajiny. Tak tahle výjimka tam není. Tedy je to na nic.
Nezavírejme bazény kvůli bezpečí – raději sem nepouštějme nebezpečné živly
Teď v létě byla v sousedním Německu opět řada kauz obtěžování žen a dívek v bazénech. Němci to řešili letáky, které ukazovaly přesně opačnou situaci – jak žena obtěžuje snědého chlapce, dokonce tělesně postiženého, nebo jak blonďatý muž obtěžuje opálenou ženu. Takové letáky jsou lživé a na nic. Podobně jako když to řešili napsáním zákazů na zdi plovárny. Tam, kde to nepomohlo a problémy byly opravdu veliké, tam dokonce došlo k zavření bazénu, protože provozovatel nemohl zajistit ani bezpečnost plavčíků a plavčic. To je neskutečné.
My tady máme bazény, není jich tolik, kolik bychom si přáli a rozhodně si nepřejeme je muset zavírat, protože tam bude jedna skupina obtěžovat ženy a dívky. Tomu se dá předejít jen prevencí, že sem zkrátka nebudeme přijímat nelegální migranty v režimu Migračního paktu EU. Žádné výhody pro potenciální útočníky. Bohatě stačí jaké osoby se shromažďují např. na horní části Václavského náměstí přes den, a ještě horší v noci. Podobně třeba na Andělu.
V Plzni a Tachově zase řádí někteří příslušníci ukrajinské komunity. Česká republika měla nastavený dostatečně účinný systém prověřování přistěhovalců. Sice do něj „hodila vidle“ vláda Petra Fialy, co se týče Ukrajiny, a občas jsou problémy s lidmi, kteří překračují hranice z Německa nebo Rakouska, ale kdyby měl být naplno spuštěn Migrační pakt (vlastně soustava desítky právních předpisů EU), pak by to byla těžká rána pro bezpečnost českých občanů. Museli bychom jich přijmout třeba i deseti tisíce anebo se draze vykoupit. To nesmíme připustit. Volby 3. a 4. října 2025 budou v tomto směru rozhodující.
Převzato z profilu.
Ing. Radovan Vích
Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV