AČCKA: Počet dovolených v letní sezoně 2017 stoupl o více než 15 % na 2,9 mil. cest

Oficiální statistiky ČSÚ za 3. čtvrtletí 2017 potvrzují nejvíce dovolených za posledních sedm let.

Výjimečnost zájezdové sezony 2017 po cestovních kancelářích nyní potvrdily také statistiky ČSÚ za letní prázdninové období. Počet zájezdů za první tři čtvrtletí 2017 meziročně stoupl o více než půl milionu. Tahounem růstu byla především hlavní turistická sezona, která dosáhla nejlepších výsledků od roku 2011. Ve srovnání s rokem 2016 vykázaly dle CK největší nárůsty především arabské destinace – Egypt, Turecko a Tunisko.

Další úspěšnou sezonu naznačuje předprodej zájezdů na léto 2018, který byl za strany cestovních kanceláří zahájen v říjnu loňského roku a nabídka se okamžitě setkala s velkým zájmem klientů. Až 25 % First minute slevy z katalogových cen byly nabízeny při objednání zájezdu do konce prosince. Cenově zvýhodněné zájezdy jsou dále nabízeny také v průběhu ledna a února s průměrnou výší slevy kolem 15 %. Trend včasného nákupu dovolené pokračuje a dle prvních odhadů lze očekávat obdobné přírůstky jako v roce 2017. Dovolenou v předstihu typicky pořizují zejména rodiny s dětmi, které již znají termín své letní dovolené a preferují možnost rezervace oblíbeného hotelu se zázemím pro děti a animačními programy.

First minute nabídka zájezdů je mezi českými turisty na základě zkušeností z předchozích let stále více v oblibě. Loňská sezona potvrdila, že nákup dovolené na poslední chvíli se nemusí vyplatit a výše slevy i nabídka ubytovacích kapacit je v předprodejích výrazně výhodnější. Proti minulým sezonám roste průměrná cena zájezdu a dokládá orientaci zákazníků na kvalitnější služby (hotely ve vyšším ubytovacím standardu (4* a 5*), strava v režimu all inclusive, letecká doprava).

autor: Tisková zpráva