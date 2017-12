Armáda ČR: Armádní vrtulník s novorozenětem v ohrožení života přistál v centru Prahy

Vrtulník do parku Zítkovy sady přistál krátce po třetí hodině. Jednalo se o akutní převoz novorozence v inkubátoru v přímém ohrožení života. V českobudějovické nemocnici aktuálně není specialista, který by se operacím dětí mohl věnovat, proto se děti přepravují na specializované pracoviště do hlavního města.

„V půl druhé jsme obdrželi výzvu z českobudějovické nemocnice ohledně přepravy novorozeněte do Prahy. Ve dvě hodiny odpoledne jsme startovali s novorozenětem v inkubátoru a doprovodným lékařským týmem do porodnice U Apolináře. Pro nás je to standardní úkol. Let trval 35 minut,“ uvedl kapitán Kamil Vetchý, pilot záchranářského vrtulníku W-3A Sokol.

Přistáli v parku

Ve většině případů přistává armádní vrtulník v nemocnici v Motole nebo Na Homolce. V pátek byl požadavek na porodnici U Apolináře. V případech, kdy není heliport přímo na střeše nemocnice, přistávají letečtí záchranáři s volacím znakem Kryštof 013 v přilehlém parku, kde na ně čekají pražští záchranáři s autem a odváží novorozeně do porodnice U Apolináře.

„Rád bych vyzdvihl přítomnost městské policie, která nám v těchto případech nesmírně pomáhá zejména zajištěním prostoru k přistání. Velmi to usnadňuje naši práci. Lidé se často snaží dostat do bezprostřední blízkosti místa přistání, aby si udělali atraktivní fotografii nebo video, ale neuvědomují si, že tím nám nesmírně škodí, a to zrovna v případech, kdy minuty hrají životně důležitou roli,“ dodal Vetchý.

Šestý případ

V letošním roce jde už zhruba o šestý podobný případ, kdy bylo nutné zajistit letecký převoz novorozeněte z Českých Budějovic do Prahy.

Armáda České republiky zabezpečuje provoz Letecké záchranné služby v Jihočeském kraji od ledna letošního roku. Nejprve mohly vojenské vrtulníky zasahovat pouze za denního světla, od 1. července zahájily nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový provoz. Příslušníci 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích a Centra letecké záchranné služby Armády České republiky tak obsluhují tři kraje – Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský, a to ze dvou míst: z letiště v Líních u Plzně a z Bechyně.

autor: Tisková zpráva