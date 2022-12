Asociace nezávislých divadel: Vzniká nová česko-bavorská platforma pro nezávislé scénické umění

reklama

Cílem je vytvořit síť institucí a kontaktů v obou zemích, mapovat dění v oblasti nezávislého umění, iniciovat nové mezinárodní spolupráce a hledat udržitelná řešení. Anketa Dáte za Vánoce (v součtu výdajů) letos víc než loni? Ano, víc 7% Přibližně stejně 21% Ne, méně 72% hlasovalo: 2752 lidí

Česko–bavorský tým ve složení Petr Dlouhý, Kryštof Koláček, Julia Opitz a Axel Tangerding již začal budovat platformu pro uměleckou výměnu a bilaterální networking a svoji vizi představil zástupcům a zástupkyním Ministerstva kultury ČR, Goethe institutu, Česko-německého fondu budoucnosti a dalším aktérům na poli nezávislého scénického umění.

„Východiska pro založení platformy jsou vlastně úplně jednoduchá. Z Plzně do Mnichova (stejně jako z Prahy do Norimberku) je to blíž než do Ostravy, z Budějovic do Řezna trvá cesta podobně dlouho jako do Ústí nad Labem. Máme dostupnou vlakovou a uměleckou infrastrukturu. A ve chvíli, kdy je jasné, že současné krize je potřeba řešit nadnárodně a že mezinárodní spolupráce jsou často existenční nutností pro fungování na nezávislé scéně, je naší společnou otázkou, kdy se začneme bavit. Platforma tak staví na georafické blízkosti, stejně tak jako na blízkosti dílčích problémů umělecké sektoru. Její snahou je zprostředkovat vzájemné poznávání se a vytvořit most pro inividuální spolupráce,“ říká Petr Dlouhý z českého týmu.

První akce proběhla již letos v květnu, kdy se do Mnichova a Norimberku vypravila sedmičlenná delegace profesionálů z oboru z Prahy a Českých Budějovic, a další jsou naplánované průběžně od února až do konce roku 2023. Kromě několika expertních výměn je v přípravě i velká konference organizovaná Evropskou asociací nezávislých scénických umění (EAIPA) a českou Asociací nezávislých divadel (AND ČR). Konference se zúčastní delegace bavorských expertů a zároveň se uskuteční prezentace 3 produkcí bavorského nezávislého sektoru, které proběhnou na různých místech v Praze. Český nezávislý sektor se bude rovněž prezentovat 3 produkcemi. Na podzim 2023 proběhne reciproční akce v totožném formátu v Bavorsku.

