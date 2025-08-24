Eva Decroix a Rákosníček. V Partii rozmetali časovou osu

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
A pokud jde o kriminalitu Ukrajinců v Česku, podle Kupky je pravdou, že zločiny se bohužel dějí napříč celou společností, nedá se ukázat na jednu skupinu. – „Ale když se někomu něco stane a Ukrajinci mu zmlátí děti, tak mu bude jedno, jaký je poměr ten čísel. My jsme poslali interpelaci ministrovi vnitra Rakušanovi, a my tam máme čísla černý na bílým,“ rozjel se Radim Fiala. – „Ale tohle my vám vyčítáme. Vy házíte lidi do jednoho pytle,“ kontroval Kupka, a že nelze prstem ukazovat na jednu skupinu lidí.
Ani Králíček se nedržel zpátky. „Já bych se vrátil k tomu, co říká ministr Kupka. Tak, my asi cestujeme po jiné zemi, protože my vidíme, že Česko není kvetoucí zemí. My vidíme kumulovanou inflaci 30 %, my vidíme, co vláda udělala s důchodci, my vidíme ty předražené zakázky na obraně,“ rozčílil se Králíček.
Fiala si ještě přisadil. „Já tvrdím, že EU je v dlouhodobé politické i ekonomické krizi a já můžu říct, že jednoho dne skončí. … Hnutí ANO je pro nás jediný koaliční partner. S nikým jiným my nemůžeme jít, protože naše politika je jiná než politika současné koalice,“ zdůraznil Fiala.
A hned hodil další slovní granát. „Vždyť ceny energií máme nejvyšší v Evropě. A vy to vydáváte za úspěch. To, co vláda vydává za své úspěchy, tak podle mě to jsou neúspěchy a pokud ten, kdo ukazuje na tyto neúspěchy je populista a extremista, tak já se hrdě hlásím k tomu, že jsem extremista. A se mnou miliony spoluobčanů,“ zdůraznil Radim Fiala.
Králíček přidal další slovní ránu. „Pan Kupka tady lže. On říká, že nejsme závislí na ruském plynu, ale to není pravda. Vždyť se podívejte, co se píše, že naše závislost na ruském plynu roste,“ řekl Králíček. – „Ta nezávislost spočívá v tom, že kdyby se znovu situace vyostřila a někdo v Moskvě by utáhl kohoutky, tak české domácnosti to neohrozí,“ kontroval okamžitě Kupka.
Králíček sdělil, že ANO by nepokračovalo v současné muniční iniciativě vlády Petra Fialy, protože ji považuje za netransparentní. „My bychom preferovali jinou podobu,“ zdůraznil Králíček s tím, že pokud by byla muniční iniciativa transparentní, třeba by se dalo nakoupit i více potřebné munice.
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní kormidlo ke kauze bitcoin. Kupka zdůraznil, že jeho stranická kolegyně Eva Decroix dělá, co může. „Ten audit, který není lichotivý k ministerstvu a k Pavlu Blažkovi, prostě na stole je a Petr Fiala z toho vyvodil ve vládě i personální důsledky,“ snažil se vysvětlit ministr.
Kupka se okamžitě ohradil, že příměr s Rákosníčkem vůbec nesedí, protože Eva Decroix podává informace tak, jak je předkládat může.
Letocha pravill, že maximum informací má policie a je na ní, aby pracovala.
Když se opět dostal ke slovu Radim Fiala, konstatoval, že policie udělala dobře, když zadržela Tomáš Jiřikovského. I kvůli jeho bezpečnosti. „Já jsem přesvědčen, že ta kauza bude pokračovat. Toto je teprve začátek,“ prorokoval Fiala.
Králíček na Fialu navázal. „Politickou odpovědnost by měl vyvodit i Zbyněk Stanjura. Od 13. 2. měl informace na stole,“ poznamenal. A policie má konat. Ale on osobně vůbec nevěří tomu, že Eva Decroix nebo poslanci ze STAN, kteří také kauzu sledují, zajistí nějakou její transparentnost.
Letocha okamžitě kontroval, že hnutí ANO se zbavilo všech problematických členů, s výjimkou Andreje Babiše, kterého stále zatěžuje kauza Čapí hnízdo.
A tady se Králíček důrazně ozval. „Já si nedokážu představit volby bez kauzy Čapí hnízdo. Je to něco jako Vánoce a Popelka. Je to pro naši justici velká ostuda, když se to táhne 13 let. Je to politicky motivováno, vždy před volbami tuto kauzu vytáhnout, a já už bych byl rád, aby se to vyřešilo,“ žádal Králíček.
Kupkovi vyčetl, že vláda nálepkuje opozici, a sama se přitom ohání svobodou. „Vy nemůžete mluvit o svobodném směřování Česka, když armáda šmíruje opozici, vláda si vybuduje KRIT a vy nás tady nálepkujete. … Ale za nás tady armáda opoziční politiky nikdy nešmírovala,“ zdůraznil Králíček.
„Za vašich časů to dělala bezpečnostní divize Agrofertu. Dělali jste si složky na politiky,“ ozval se Letocha.
Radim Fiala poté poukázal na to, že Tomio Okamura je hned hnán k soudu za údajně rasistický plakát, za to, že vyjádřil svůj politický názor.
Terezie Tománková tady debatu utnula s tím, že je na soudu, jak v bitcoinové kauze rozhodne. A přešla k volebním programům stran.
Od Kupky chtěla slyšet, zda by koalice SPOLU zvyšovala daně. Kupka poznamenal, že nevidí prostor ke snížení daní, ale nechce daně ani zvyšovat. Aby lidé věděli, na čem jsou.
Králíček připomněl, že ANO zveřejní svůj program 4. září v Ostravě. Prý to bude program velmi konkrétní, navázaný na možnosti rozpočtu. Naproti tomu koalice SPOLU ukázala podle Králíčka při představování jejich programu jen vlastní vyprázdněnost a to, že neumí nic víc než útočit na hnutí ANO.
V tu chvíli se ozval Letocha, že ANO kritizovalo vládu za to, jak pozdě zveřejňuje obrysy státního rozpočtu, ale samo nedokáže dřív představit svůj program.
Když dostal prostor Radim Fiala, hřímal, že Česko nemá peníze na to, aby navyšovalo výdaje na obranu na 5 % HDP. „Myslím, že jsme schopni vybudovat kvalitní obranu i za 2 % HDP,“ pravil Fiala, podle něhož by Česko raději mělo stát mimo NATO, stát se neutrální zemí a budovat svou obranu se středoevropskými partnery. To je názor Radima Fialy. Ale tato otázka podle něj není momentálně na stole.
Česko musí podle Fialy řešit otázku energetické bezpečnosti, protože EU se chystá zdražit život všem občanům skrze emisní povolenky pro domácnosti. V rámci Green Dealu, proti němuž SPD dlouhodobě vystupuje.
Kupka se vrátil k Fialově myšlence, že by se Česko mělo stát neutrální zemí, a zdůraznil, že za současnou vládní koalici jednoznačně platí, že Česko musí zůstat součástí NATO.
