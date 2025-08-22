Ministr Stanjura: Teď není čas na přijetí eura

Rozpočet, daně, euro. Tři témata, ke kterým mám co říct.
Rozpočet – dnes se často posuzuje jen podle tabulek. Mně se ale líbí model irského výkonového rozpočtování, kde se u každé položky sledují cíle a až po pár letech se vyhodnocuje, jestli jsou peníze vynakládány efektivně.
Daně – žádnou velkou daňovou reformu nečekejte. Reforma daní v rámci ozdravného balíčku již proběhla, v dalších letech je prostor vyhodnotit dopady, a ne pořád lidem a firmám měnit pravidla.
Euro – česká koruna je stabilní a silná. O přijetí eura má smysl debatovat jen tehdy, až to pro Česko bude ekonomicky i politicky výhodné.
autor: PV