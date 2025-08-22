Ministr Stanjura: Teď není čas na přijetí eura

24.08.2025 12:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru a daním.

Ministr Stanjura: Teď není čas na přijetí eura
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zbyněk Stanjura, ministr financí

Rozpočet, daně, euro. Tři témata, ke kterým mám co říct.

Rozpočet – dnes se často posuzuje jen podle tabulek. Mně se ale líbí model irského výkonového rozpočtování, kde se u každé položky sledují cíle a až po pár letech se vyhodnocuje, jestli jsou peníze vynakládány efektivně.

Daně – žádnou velkou daňovou reformu nečekejte. Reforma daní v rámci ozdravného balíčku již proběhla, v dalších letech je prostor vyhodnotit dopady, a ne pořád lidem a firmám měnit pravidla.

Euro – česká koruna je stabilní a silná. O přijetí eura má smysl debatovat jen tehdy, až to pro Česko bude ekonomicky i politicky výhodné.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
