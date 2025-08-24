Kdo zůstane opařený? Moravec řešil bitcoiny

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
„Předvolební kampaň míří do horké fáze. Kdo zůstane opařený?“ zahájil Moravec debatu otázkou.
Hned poté citoval ministryni spravedlnosti Evu Decroix (ODS), podle které její předchůdce Pavel Blažek hází „atomové bomby“. Co bude dál?
Michálek žádal svolání mimořádné schůze k bitcoinové kauze, až bude na konci října hotový audit. Nebo by rád projednal celou kauzu na schůzi zářijové řádné. Michálek v této situaci zmínil i Filipa Bendu, který s Blažkem pracoval na Ministerstvu spravedlnosti a o bitcoinové kauze prý věděl. Jde o bratra poslance Marka Bendy, který také seděl ve studiu České televize.
Michálek naznačil, že český stát bude mít v souvislosti a bitcoinovou kauzou starosti. Starosti, které bude podle něj možné vyčíslit až na deset miliard.
Podle Juchelky je zbytečné svolávat mimořádné jednání Sněmovny, protože teď má celou kauzu v rukou policie.
Marek Benda zdůraznil, že bitcoinová kauza nepochybně nebude uzavřena do voleb. „Tady já se musím ohradit proti některým výrokům. Jaká škoda až deseti miliard pro stát? Pokud ty peníze pocházejí z trestné činnosti a stát je zabaví, tak ty peníze nakonec propadnou státu, takže se nakonec do rukou státu dostanou,“ zdůraznil Benda.
Mimořádné jednání Sněmovny označil za „šaškárnu“, kde by si Piráti řekli svoje, ale jinak by se nezměnilo nic.
„Vy jako stát, jako ODS, jste prodali cinknuté bitcoiny, se kterými se nedá nadále obchodovat. A místo toho, abyste to řešili, tak tady děláte časové analýzy, děláte audity a všechno to dohromady stojí přes šest milionů korun,“ mlátil Juchelka obrazně Bendovi o hlavu bitcoinovou kauzu.
Ing. Aleš Juchelka
Benda jen sepnul ruce a vypadal, že přemýšlí, jak zareagovat, nebo že se modlí. A když dostal prostor, vysvětloval, že není snadné jen tak zneplatnit existující smlouvu. „To rozhodnutí o zneplatnění smlouvy nemůže udělat jedna strana přece,“ poznamenal Benda. Zdůraznil, že zrušit smlouvu lze buď nějakým soudním smírem, nebo jiným soudním verdiktem.
Když dostal slovo Cogan, konstatoval, že pokud někdo v bitcoinové kauze udělal chybu, tak to za vládu byl Pavel Blažek, který rezignoval na svou funkci. Ale čas podle Cogana ukáže, zda nebude stanovena ještě nějaká další odpovědnost Pavla Blažka.
„Tady se prostě někdo snažil vyprat špinavé peníze přes stát. Všechno ostatní, časová osa, je jen mlžení,“ podotkl Juchelka s tím, že bitcoinová peněženka, o kterou na ministerstvu šlo, byla otevřena ještě před tím, než u toho byl notář. A tento krok v časové ose ministryně Decroix chybí. „Ministryně Decroix v tom plave jako nudle v bandasce, jak mi říkáme,“ kroutil hlavou Juchelka.
Eva Decroix, MBA
„Ale aby toto bylo jasné, stát nemůže vyprat špinavé peníze,“ ohradil se za vládu Benda.
Michálek si trval na tom, že skutečně jde až o deset miliard, protože to jsou ty prostředky, které zmizely z internetového tržiště Nucleus. „A Piráti jsou jediní, kteří to chtějí projednat,“ kroutil hlavou Michálek.
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Moravec poté přešel k volebním programům jednotlivých stran a Juchelka se rozzlobil kvůli tomu, že současné vládní strany už dopředu odmítají spolupráci s hnutím ANO. Benda okamžitě kontroval, že když se vláda pokusila s Babišem na něčem dohodnout, tak Andrej Babiš nakonec dohodnuté věci torpédoval. Třeba na dálku, z dovolené u moře. To je podle Bendy důvod, proč ODS nemůže ani v budoucnu kývnout na koalici s ANO. „V roce 2017 to byla šance na koalici. Měli jsme 102 mandátů. A Babiš v klidu sáhl po komunistech,“ pravil Benda.
„A kdo nechce, aby vládl Babiš, může volit Piráty,“ ozval se Michálek. Obrátil se i ke stranám vládní koalice. „Já si myslím, že ta harmonie není taková, abychom si chodili na pivíčko,“ konstatoval.
Cogan prohlásil, že po volbách tu jsou v podstatě dvě možnosti.
„Teďka máte před sebou pro budoucnost naší země jednu jakoby šílenou koalici ANO, SPD, STAČILO! a tyhle další jakoby bizáry,“ rozjel se Cogan.
A Juchelka mu do toho skočil. „Jen podotýkám, že je to nálepka, protože my jsme nic takového nikdy veřejně nedeklarovali,“ ohradil se.
„Ale vždyť je to reálná situace a každýmu, kdo o tom nějakým způsobem uvažuje, tak je to prostě jasný,“ trval si na svém s tím, že hnutí STAN nemůže jít s hnutím ANO do vlády, protože nelze vládnout s někým, kdo „nabízí falešné hrnce“.
A tak tu zbývá druhá možnost, pokračovat v rámce stávající koalice.
Moravec se poté Cogana ptal, proč na jedné straně mluví o „falešných hrncích“, když na druhé straně stávající vláda jedná o schodku rozpočtu, který bude se schodkem vyšším než 281 miliard. Podle Cogana to ale pořád bude lepší rozpočet, než by navrhlo hnutí ANO.
Když opět dostal slovo Benda, zdůraznil, že vláda bude muset navyšovat výdaje na obranu, protože zajištění obrany země je základní povinností všech politiků a v současné mezinárodní situaci nelze šetřit na obraně.
Juchelka tady vládě obrazně otloukl o hlavu snížení dotací, což by dopadlo na sociální služby. A nejen na ně. Škrty dotací by dopadly i na sportování dětí a na další segmenty.
V tu chvíli se ozval Cogan a bránil vládu jako celek, že Juchelka neříká pravdu, protože o rozpočtu se bude v koalici ještě jednat.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Michálek se ohradil, ale Juchelka si trval na svém. „Já vám tady můžu citovat,“ zdůrazňoval Juchelka a citoval výroky politiků ze strany Zelených, kteří varují před budováním dalších jaderných bloků.
Také Jakub Michálek se tady nedržel zpět.
„Nevyprávějte blbosti. Jestli budete říkat blbosti, tak já tady na vás vytáhnu tenhle obrázek,“ ohradil se Jakub Michálek. A vytáhl fotografii Andreje Babiše s Ursulou von der Leyenovou z doby, kdy se schvaloval Green Deal. To byl váš pan předseda v roce 2019,“ konstatoval Michálek.
Moderátor Václav Moravec poté citoval část rozhovoru předsedy STAČILO! Daniela Sterzika, který se vyjadřoval k výročí srpnové sovětské okupace Československa.
„Není na světě mnoho zemí, které mají za sebou dvacetiletou okupaci, kdy se u nás rekordně stavěly byty i atomové elektrárny, lidé měli sociální jistoty a jezeďáčtí elektrikáři si na vesnicích stavěli takové hrady, že před tím bledly závistí i prvorepublikové doktorské vily. Není na světě moc zemí, které by za dvacetiletou okupaci zaplatily nějakou stovkou mrtvých z autonehod. Není na světě moc zemí, které by byly okupovány bez bombardování, bez deportací na Guantánamo či Abú Ghrajb,“ řekl Sterzik.
„Byli jsme okupováni bez ochuzeného uranu v munici, bez okupační daně na obyvatelstvo, bez komand smrti, bez masových poprav... A není na světě moc okupantů, kteří by odešli bez jediného výstřelu a všechno nám tady nechali. Málokdy se může provinční zpěvák chlubit tím, že ‚zařídil‘ odchod statisíců vojáků s plnou výzbrojí, kteří mu za to nezkřivili ani vlásek. Ale nebojte se, taková okupace se nám už nikdy znovu nestane. Nejsou všechny okupace stejné. Všechny ostatní naše okupace měly za následek masové ničení i masové hroby,“ dodal.
Moravec se poté Juchelky ptal, zda by hnutí ANO bylo ochotno vládnout např. s předsedou STAČILO! Danielem Sterzikem, když tentýž politik pronáší takováto slova.
„Lidsky určitě za mě říká ne,“ pravil Juchelka. „My jsme prozápadní hnutí,“ zdůrazňoval Juchelka.
Poté se obrátil na vládní poslance.
„Vy si tady vystačíte sami. Vy jste ti moralisti a nejlepší. Vy jste tady dosáhli rozdělení společnosti. … Záleží, jak rozhodnou voliči. Nejlepší by bylo, kdyby rozhodli tak, že budeme moct postavit jednobarevnou vládu,“ uzavřel za hnutí ANO Juchelka.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák