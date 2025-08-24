„Zelenskyj nechce kompromis?“ Turek udeřil: Trumpovi odkývou všechno

24.08.2025 15:15 | Monitoring

Do druhé hodiny Partie Terezie Tománkové na CNN Prima New zavítali europoslanci Alexandr Vondra (ODS), Filip Turek zvolený za Motoristy, Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a česká poslankyně Barbora Urbanová (STAN). „Myslíte, že ti lidi jsou hloupí? Přestaňte lhát, celá vláda je smočená v bitcoinech. Je to mezinárodní ostuda,“ zesilovala ve studiu hlas Pokorná Jermanová. Místy byla debata vypjatá. A když došlo na Ukrajinu, hlasitě se ozval i Turek.

Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Partie Terezie Tománkové s Alexandrem Vondrou, Jaroslavou Pokornou Jermanovou, Barborou Urbanovou a Filipem Turkem

Vondra debatu odstartoval poznámkou, že v jednáních o míru na Ukrajině má Česko držet basu se Západem a nemá postupovat tak, jak to činí např. slovenský premiér Robert Fico.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

80%
13%
7%
hlasovalo: 6233 lidí
 „Je v našem zájmu, abychom si uchovali naši nezávislost a nestala se z nás nějaká ruská kolonie,“ pravil Vondra. Na druhé straně zdůraznil, že Česko by si mělo vybrat, jak Ukrajině pomůže. „Za mě tam nemají být naši vojáci v pozici, abychom tam bojovali. To určitě ne,“ zdůraznil Vondra. Poslal vzkaz i do USA a prohlásil, že při jednáních s ruským prezidentem nestačí uplatňovat cukr, ale je třeba uplatňovat také bič.

Proti vyslání českých vojáků na Ukrajinu se důrazně postavila Jaroslava Pokorná Jermanová. Upozornila, že na stole zatím není ani žádná dohoda o příměří, ani o míru, čili jakákoli takováto debata je předčasná. „Nehledě na to, že naše armáda je ve stavu, v jakém je, a bude nejprve zapotřebí ji dát dohromady,“ přidala poznámku kriticky k české vládě.  

Europoslanec Turek se obul do ukrajinského prezidenta Zelenského. „Jestliže Volodymyr Zelenskyj říká, že nechce kompromis, tak ta jednání nejsou. A ti evropští politici, kteří prezidenta Trumpa kritizují, tak mu při osobním setkání odkývou všechno,“ poznamenal Turek.

Turek vyrukoval s názorem, že Američanům vlastně válka vyhovuje, protože pomáhá zadluženým Spojeným státům; a že válka vyhovuje politicky Zelenskému, protože se stále drží u moci – ale pokud válka někomu nevyhovuje, tak že je to Evropa, která to platí. A konstatoval, že všechny karty teď podle jeho názoru má v rukou Rusko. „Vzhledem k tomu, že ten konflikt vznikl kvůli potenciální expanzi na Ukrajinu, tak si myslím, že to Rusové tak nenechají,“ naznačil, že by Rusové nepřijali přítomnost vojáků NATO na Ukrajině. A že osobně by si přál, aby Ukrajina dostala od Západu bezpečnostní garance.

Vondra okamžitě připomněl, že nejde přistupovat na ruskou rétoriku, že za válku na Ukrajině vlastně může NATO, když Ukrajinu napadli ruští vojáci.

Turek okamžitě zopakoval, že si osobně přeje, aby Česko zůstalo součástí NATO a že by si přál, aby Ukrajina obdržela od Západu bezpečnostní záruky.

Anketa

Máte důvěru ve velení Armády České republiky?

1%
98%
1%
hlasovalo: 24156 lidí
 Vondra zdůraznil, že záleží především na tom, co budou ochotni odsouhlasit Ukrajinci, protože to jejich země je napadena. A že Česko se zkušeností z Mnichova 1938 by nemělo Ukrajincům posílat rady, čeho všeho by se Ukrajinci měli vzdát v zájmu míru.  

Pokorná Jermanová přešla k tématu vnitřní politiky a zdůraznila, že hnutí ANO nemůže jít do koalice ani se SPOLU, ani s hnutím STAN a s piráty. Fialova vláda je pode jejího názoru totálně neschopná, zkazila, co mohla, a tak jí nezbývá nic jiného, než strašit nástupem Babiše. „Já bych se STANem v životě do koalice už nešla. Já jsem si zažila na kraji takové věci, že je tady nechci vytahovat,“ podotkla.  

Urbanová prohlásila, že by s Pokornou Jermanovou také do koalice nešla, a obecně že u hnutí ANO vidí problém v tom, zda by lidem z hnutí ANO ležela na srdci bezpečnost Česka.

Tady se Pokorná Jermanová rozčílila. „Proberte se, ta realita je jiná. Lidé vás nechtějí, a já doufám, že to vládě lidé u voleb sečtou.“

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

7%
2%
7%
16%
54%
8%
0%
1%
4%
1%
hlasovalo: 13678 lidí
 Když dostal znovu slovo Turek, odmítl, že by Motoristé byli proruskou stranou, protože byl hostem na inauguraci Donalda Trumpa i na inauguraci nového polského prezidenta, velmi kritického vůči Rusku. A že, pokud někdo jedná prorusky, tak jsou to lidé, kteří tlačí Green Deal, protože ten nahrává Číně a pokud někdo oslabuje Česko, a taky to jsou politici, kteří prosadili tzv. migrační pakt EU. „Dávat nám nějakou proruskou nálepku, to je jen snaha ODS. Já sám jsem zhrzeným voličem ODS,“ konstatoval Turek.

Vondra se vyjádřil, že voliči mají na výběr mezi politikem kompromisu, jakým je Petr Fiala – nebo že mají na výběr Andreje Babiše a tisíce mrtvých z dob covidu a zaklekávání na firmy.

Tady se Pokorná Jermanová pořádně naštvala a poukázala na bitcoinovou kauzu. „Myslíte, že ti lidi jsou hloupí? Přestaňte lhát, celá vláda je smočená v bitcoinech. Je to mezinárodní ostuda!“ zesilovala ve studiu hlas.

Vondra trval na tom, že za časů Babišovy vlády se zaklekávalo na firmy. A lidé to podle něj vědí, protože rozhodně nejsou hloupí.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku k emisním povolenkám pro domácnosti – a tady se pořádně rozjel Filip Turek.   

„Chceme jít do otevřeného sporu proti ETS2, protože podle mě je to začátek konce EU. My musíme tohle začít bojkotovat, třeba spolu s Poláky i Maďary, v rámci V4. ODS v době svého předsednictví v roce 2022 měla více řvát a říkat, že je to nepřijatelné. Teď ta jednání budou bolestivá,“ varuje Turek.

Pokorná Jermanová to vidí stejně. Systém emisních povolenek pro domácnosti je podle ní třeba zcela jednoznačně odmítnout. „My jsme zástupci České republiky a já vždy budu hájit zájmy občanů České republiky!“ hřímala Pokorná Jermanová.

Urbanová na to konto připomínala, že Green Deal jako základ celé dohody schvalovala ještě vláda Andreje Babiše. A že stejné hnutí ANO Andreje Babiše nenabízí alternativní plán, jak na jedné straně dbát o udržitelnost životního prostředí, a na straně druhé neničit český průmysl.  

Vondra v té souvislosti upozornil, že pokud nezavedeme systém emisních povolenek pro domácnosti, budeme platit Bruselu pokuty, což v konečném důsledku taky nebude levné. „Takže realistické je, abychom našli partnery na to, abychom to celé ořezali a osekali,“ žádal ve studiu Vondra.

Psali jsme:

„Smrtící.“ Dostálová odhalila prioritu ANO
Fiala má republiku a partaj jako na pitevním stole. Tady píchnu a uvidím, jestli to tamhle zacuká. Slovo členky ODS ze staré školy
Okamura o EU, Fialovi a Rakušanovi: Nejen že nás nebrání. Oni to podporují
Ševčík po Chi Chi: ČT je odpad. Musí přestat existovat

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Článek obsahuje štítky

Babiš , ekonomika , EU , Fiala , ODS , Partie , STAN , Urbanová , válka , Vondra , Turek , ANO , Bitcoin , Pokorná Jermanová , válka na Ukrajině , CNN Prima News , Green Deal , zaklekávání , Motoristé sobě , bitcoiny

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vidírte dnešní situaci podobně jako europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Ing. et Ing. Miloš Nový byl položen dotaz

Nemyslíte, že byste jako politici měli respektovat především názor většiny lidí?

Ne jen odborné veřejnosti? Jeden příklad za všechny. Podle různých průzkumu většina Čechů nechce Euro, a vy ho přesto prosazujete. Tak kde je pak nějaký respekt? Nehledě na to, že proti přijetí Eura je třeba i řada odborníků a ekonomů.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

