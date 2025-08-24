„Zelenskyj nechce kompromis?“ Turek udeřil: Trumpovi odkývou všechno

Vondra debatu odstartoval poznámkou, že v jednáních o míru na Ukrajině má Česko držet basu se Západem a nemá postupovat tak, jak to činí např. slovenský premiér Robert Fico.
Proti vyslání českých vojáků na Ukrajinu se důrazně postavila Jaroslava Pokorná Jermanová. Upozornila, že na stole zatím není ani žádná dohoda o příměří, ani o míru, čili jakákoli takováto debata je předčasná. „Nehledě na to, že naše armáda je ve stavu, v jakém je, a bude nejprve zapotřebí ji dát dohromady,“ přidala poznámku kriticky k české vládě.
Europoslanec Turek se obul do ukrajinského prezidenta Zelenského. „Jestliže Volodymyr Zelenskyj říká, že nechce kompromis, tak ta jednání nejsou. A ti evropští politici, kteří prezidenta Trumpa kritizují, tak mu při osobním setkání odkývou všechno,“ poznamenal Turek.
Turek vyrukoval s názorem, že Američanům vlastně válka vyhovuje, protože pomáhá zadluženým Spojeným státům; a že válka vyhovuje politicky Zelenskému, protože se stále drží u moci – ale pokud válka někomu nevyhovuje, tak že je to Evropa, která to platí. A konstatoval, že všechny karty teď podle jeho názoru má v rukou Rusko. „Vzhledem k tomu, že ten konflikt vznikl kvůli potenciální expanzi na Ukrajinu, tak si myslím, že to Rusové tak nenechají,“ naznačil, že by Rusové nepřijali přítomnost vojáků NATO na Ukrajině. A že osobně by si přál, aby Ukrajina dostala od Západu bezpečnostní garance.
Vondra okamžitě připomněl, že nejde přistupovat na ruskou rétoriku, že za válku na Ukrajině vlastně může NATO, když Ukrajinu napadli ruští vojáci.
Turek okamžitě zopakoval, že si osobně přeje, aby Česko zůstalo součástí NATO a že by si přál, aby Ukrajina obdržela od Západu bezpečnostní záruky.
Pokorná Jermanová přešla k tématu vnitřní politiky a zdůraznila, že hnutí ANO nemůže jít do koalice ani se SPOLU, ani s hnutím STAN a s piráty. Fialova vláda je pode jejího názoru totálně neschopná, zkazila, co mohla, a tak jí nezbývá nic jiného, než strašit nástupem Babiše. „Já bych se STANem v životě do koalice už nešla. Já jsem si zažila na kraji takové věci, že je tady nechci vytahovat,“ podotkla.
Urbanová prohlásila, že by s Pokornou Jermanovou také do koalice nešla, a obecně že u hnutí ANO vidí problém v tom, zda by lidem z hnutí ANO ležela na srdci bezpečnost Česka.
Tady se Pokorná Jermanová rozčílila. „Proberte se, ta realita je jiná. Lidé vás nechtějí, a já doufám, že to vládě lidé u voleb sečtou.“
Vondra se vyjádřil, že voliči mají na výběr mezi politikem kompromisu, jakým je Petr Fiala – nebo že mají na výběr Andreje Babiše a tisíce mrtvých z dob covidu a zaklekávání na firmy.
Tady se Pokorná Jermanová pořádně naštvala a poukázala na bitcoinovou kauzu. „Myslíte, že ti lidi jsou hloupí? Přestaňte lhát, celá vláda je smočená v bitcoinech. Je to mezinárodní ostuda!“ zesilovala ve studiu hlas.
Vondra trval na tom, že za časů Babišovy vlády se zaklekávalo na firmy. A lidé to podle něj vědí, protože rozhodně nejsou hloupí.
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku k emisním povolenkám pro domácnosti – a tady se pořádně rozjel Filip Turek.
„Chceme jít do otevřeného sporu proti ETS2, protože podle mě je to začátek konce EU. My musíme tohle začít bojkotovat, třeba spolu s Poláky i Maďary, v rámci V4. ODS v době svého předsednictví v roce 2022 měla více řvát a říkat, že je to nepřijatelné. Teď ta jednání budou bolestivá,“ varuje Turek.
Pokorná Jermanová to vidí stejně. Systém emisních povolenek pro domácnosti je podle ní třeba zcela jednoznačně odmítnout. „My jsme zástupci České republiky a já vždy budu hájit zájmy občanů České republiky!“ hřímala Pokorná Jermanová.
Urbanová na to konto připomínala, že Green Deal jako základ celé dohody schvalovala ještě vláda Andreje Babiše. A že stejné hnutí ANO Andreje Babiše nenabízí alternativní plán, jak na jedné straně dbát o udržitelnost životního prostředí, a na straně druhé neničit český průmysl.
Vondra v té souvislosti upozornil, že pokud nezavedeme systém emisních povolenek pro domácnosti, budeme platit Bruselu pokuty, což v konečném důsledku taky nebude levné. „Takže realistické je, abychom našli partnery na to, abychom to celé ořezali a osekali,“ žádal ve studiu Vondra.
autor: Miloš Polák