„A Evropa to zaplatí.“ To nedopadlo u českých politiků dobře

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předložil Donaldu Trumpovi v Bílém domě své návrhy bezpečnostních záruk pro svou zemi po válce. Stalo se tak během pondělní schůzky, kdy do Washingtonu vedle Zelenského dorazili i někteří evropští lídři. Mezi jinými francouzský prezident Macron, italská premiérka Meloniová, německý kancléř či finský prezident.
Podle zdrojů Financial Times obsahoval dokument s návrhy ukrajinského prezidenta Zelenského také bod o nákupu zbraní za zhruba 100 miliard dolarů, tedy dva biliony korun. Tyto zbraně pro Ukrajinu by však dle Zelenského nezaplatila Ukrajina, ale státy Evropy.
ParlamentníListy.cz se obrátily na české politiky napříč celým spektrem s otázkou, co na takovou možnost říkají. A případně, jakou sumou by do celkového balíku 100 miliard dolarů měla či mohla přispět Česká republika. Pozitivně se k takové variantě nevyjádřil s výjimkou poslance za ODS nikdo.
„Podobný návrh není v tuto chvíli ve hře. Evropská unie může garantovat půjčku, nikoliv platit zbraně,“ řekl redakci lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.
Senátor Zdeněk Hraba je přesvědčený, že daný plán by byl ekonomicky vražednou konstrukcí. „Aby mohla Evropa tohle zaplatit, musela by to buď vybrat na daních, nebo ‚vytisknout‘ peníze. A na daních to zcela určitě nezíská. A vytištěním peněz jednak velmi pravděpodobně rozjede velkou inflaci doma v Evropě a jednak o takto získané peníze těžko budou USA stát, protože buď jim Evropa bude platit v inflačních eurech, nebo jim zvýšenou poptávkou po dolaru podkope zahraniční obchod. A fakt bych chtěl vidět u nás nějakou stranu, která řekne: Chcete, voliči, zvýšit daně za tímto účelem?“ ptá se Hraba.
„To je kšeft výhodný jen pro zbrojaře v USA – další zbraně na Ukrajinu nejsou žádná bezpečnostní záruka, ale vyšší riziko, jelikož Rusové chtějí po Ukrajině opak, tedy demilitarizaci. Protože jako se někteří Ukrajinci cítí ohroženi Ruskem, tak Rusko se naopak cítí ohroženo západem, který Ukrajinu desítku let vyzbrojuje s cílem využít ji k boji proti Rusku. Je nesmysl stovky miliard vyhodit za zbraně, které Rusové zlikvidují ještě než dorazí na frontu a v boji už neobstojí s ruskými drony nebo orešniky a ty stovky miliard na zbrojení celkově Evropa nemá a my už vůbec ne. To znamená, že si EU a ČR opět bude půjčovat peníze na to, aby Rusové Američanům likvidovali jejich neprodejný šrot za naše důchody, daně atd. Vždyť to je absurdní a šílený tunel na naše peníze,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Tomio Okamura, šéf hnutí SPD.
Poslanec ODS Karel Krejza by naopak peníze poskytl. „Pokud chceme zadržet Rusko na Ukrajině, bude ji nutné vyzbrojit. Evropa má zjednodušeně řečeno 500 milonů občanů. 160 euro na hlavu během několika let není nic zničujícího,“ myslí si.
„Pokud si někdo myslí, že masivní zbrojení přinese záruky bezpečnosti, ať se podívá do historie, a zjistí, že je... jak to říct... blázen? Zbrojení není žádnou zárukou bezpečnosti, je to zkrátka jen hodně dobrý obchod pro někoho. Pár lidí na tom neskutečně vydělá, a ostatní to mají tvrdě zaplatit. Když jsem to četla poprvé, tak jsem si myslela, že to není myšleno vážně, že je to fejk. Měli bychom všichni dostat hlavně rozum, to je dnes velmi nedostatkové zboží. Zbraní je evidentně dost, obdobně jako bylo před pár lety vakcín. A rozumné není ani jedno. Jen se v tom topí miliardy. Česko by mělo jít cestou Švýcarska. Do těchto obchodů se nezapojovat – a používat politiky s mozkem. Což znamená je ve volbách zvolit, protože momentálně tam nejsou. Můj osobní názor je, že střední Evropa by měla opustit Evropskou unii, vytvořit si vlastní strategie, a namísto masivního zbrojení začít stavět na nohy opět ekonomiku, podporovat podnikání a budovat naše obce a města, protože to umíme, když chceme. Vím třeba, že naše radnice na to mají vše, co je třeba... Nežeňme Českou republiku do těch šíleností, postavme ji zase na nohy. Momentálně ji pod taktovkou jiných ničíme. Povolejme schopné ekonomy, právníky, podnikatele, starosty... A jejich mozky. Ono to půjde,” řekla senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
Robert Šlachta, senátor a předseda hnutí Přísaha vidí problém v tom, že se EU nezúčastní mírových rozhovorů. „To je přesně důvod, proč trvám na tom, aby Evropa byla zastoupena u jakýchkoliv jednání o míru na Ukrajině. Pokud to máme jakkoliv platit a taky dávat bezpečnostní záruky, tak u toho stolu musíme sedět,“ sdělil.
„Je to skandální – zvláště ve chvíli, kdy EU občanům utahuje opasky a nesmysly, jako jsou emisní povolenky na naftu a benzín a vytápění domácností, tahá lidem z kapes další desítky miliard. ČR by se měla konečně postavit na stranu míru a říct válce STAČILO!“ uvádí lídryně tohoto hnutí a europoslankyně Kateřina Konečná.
Podle poslance SPD Radovana Vícha je třeba zdůraznit, že Česká republika již dodala podle premiéra Petra Fialy v rámci tzv. muniční iniciativy munici Ukrajině v částce minimálně 865 milionů korun. „EU je zadlužená, a tak se hledá koalice ochotných. Vytváření atmosféry strachu ze strany EU a vlády Petra Fialy je využíváno k podpoře zbrojení, ze kterého budou mít profit USA a navíc se tím prodlouží i zabíjení na Ukrajině. Na zkorumpovanou Ukrajinu z České republiky již ani korunu!“ má jasno.
O skandálu hovoří bývalý ministr zahraničních věcí a dvojka na kandidátce STAČILO! v Moravskoslezském kraji Lubomír Zaorálek. „Před třemi týdny Česká republika odmítla se na tomto placení podílet. Změnilo se snad něco? Jen je to celé ještě skandálnější. Americký ministr financí Scott Bessent řekl na Fox News: ‚Zbraně pro Ukrajinu budou platit Evropané. Jen si k tomu prezident Trump ještě vezme desetiprocentní přirážku. Učinili jsme ekonomické partnerství, které bude pro amerického daňového poplatníka velmi výhodné. Jde o to, abychom získali zpět peníze, které jsme dosud investovali do pomoci Ukrajině. Myslím, že prezident Trump je v tom velmi opatrný a promyšlený.‘ Připomínám, že to byly zejména Spojené státy, které v 90. letech nejnaléhavěji nutily Ukrajinu, aby se vzdala všech jaderných zbraní, bombardérů a řízených střel a pak podepsala budapešťské memorandum v roce 1994, kde se zavázaly garantovat bezpečnost Ukrajině,“ říká bývalý šéf diplomacie.
„Dnes Trump všechny ujišťuje, že na Ukrajině ještě pěkně vydělají. Také řekl, že je to krásné, že ty zbraně budou Evropané celé platit – není to poněkud chucpe? Pokud se podaří válku ukončit, jsem si jist, že zbraně nebudou určitě to, co bude Ukrajina nejvíc potřebovat. Země zažívá demografickou spirálu smrti, bude muset obnovit ekonomiku, dnes její rozpočet hradí EU, bude potřebovat nemocnice a rehabilitace pro tisíce lidí postižených válkou ... a my ji zahrneme hromadou dalších zbraní? Právě obchody se zbraněmi jsou spojeny s nejrozsáhlejší korupcí, na které bohatne nová elita, zatímco tisíce obyčejných lidí umírá v zákopech. Proto v Kyjevě na vás všichni křičí ‚zbraně a peníze‘ a náš premiér se naučil to všude papouškovat,“ konstatuje Zaorálek.
Podle šéfa strany PRO a lídra kandidátky SPD v Moravskoslezském kraji Jindřicha Rajchla by se naše země neměla na takovém financování ukrajinského nákupu zbraní v USA podílet žádným dílem.
„Nevidím jediný důvod, proč by se za peníze našich daňových poplatníků měly nakupovat zbraně pro Ukrajinu. Pokud Ukrajině záleží na jejích bezpečnostních zárukách, tak do nich musí investovat. Představa, že se za peníze našich lidí vyzbrojuje Ukrajina, mi přijde naprosto komické a za naši stranu PRO tento absurdní návrh kategoricky odmítám,“ uvedl Rajchl pro ParlamentníListy.cz.
autor: Radim Panenka
