Nadace ČEZ: Děti z Horní Lidče si užívají prázdniny na Oranžovém hřišti

„Jsem rád, že se nám podařilo vybudovat moderní a zároveň útulné hřiště, kde je dost prostoru nejen pro hry dětí, ale také pro sociální interakci mezi dětmi, jejich rodiči i starými lidmi, kteří budou už brzy obývat nový domov pro seniory,“ řekl starosta Horní Lidče Josef Tkadlec. Podle něj bude mít hřiště velký přínos i pro integraci dětí z obecní základní školy a krajské praktické školy, ve které se vzdělávají děti s hendikepem. „Na přípravě projektu se podílely i děti. Děti i rodiče si hřiště velmi rychle oblíbili, o čemž svědčí vysoká návštěvnost,“ dodal starosta.
Cílem obce bylo vybudovat moderní dětské hřiště, které bude sloužit jako bezpečné a inspirativní místo pro hravý rozvoj dětí. „Chceme vytvořit prostor, který podporuje pohyb, kreativitu a sociální interakci mezi dětmi,“ uvedli v žádosti o grant radní.
„Prostřednictvím grantového programu Oranžové hřiště pomáháme městům a obcím realizovat výstavbu a rekonstrukce venkovních hřišť již od roku 2003. Mají mnoho podob, ale velmi populární jsou v poslední době právě klasická dětská hřiště pro nejmenší s interaktivními herními prvky. Mám radost, že jsme výstavbu hřiště v Horní Lidči mohli podpořit a přispět k vytvoření hezkého koutku pro volný čas dětí, který má navíc i zázemí pro rodiče,“ řekla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
autor: Tisková zpráva