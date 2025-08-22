Nadace ČEZ: Děti z Horní Lidče si užívají prázdniny na Oranžovém hřišti

23.08.2025 16:47 | Tisková zpráva

Prckové z Horní Lidče, valašské obce ležící nedaleko hranic se Slovenskem, našli o prázdninách nový ráj na Oranžovém hřišti, které vybudovala obec s podporou Nadace ČEZ.

Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

„Jsem rád, že se nám podařilo vybudovat moderní a zároveň útulné hřiště, kde je dost prostoru nejen pro hry dětí, ale také pro sociální interakci mezi dětmi, jejich rodiči i starými lidmi, kteří budou už brzy obývat nový domov pro seniory,“ řekl starosta Horní Lidče Josef Tkadlec. Podle něj bude mít hřiště velký přínos i pro integraci dětí z obecní základní školy a krajské praktické školy, ve které se vzdělávají děti s hendikepem. „Na přípravě projektu se podílely i děti. Děti i rodiče si hřiště velmi rychle oblíbili, o čemž svědčí vysoká návštěvnost,“ dodal starosta.

Cílem obce bylo vybudovat moderní dětské hřiště, které bude sloužit jako bezpečné a inspirativní místo pro hravý rozvoj dětí. „Chceme vytvořit prostor, který podporuje pohyb, kreativitu a sociální interakci mezi dětmi,“ uvedli v žádosti o grant radní.

„Prostřednictvím grantového programu Oranžové hřiště pomáháme městům a obcím realizovat výstavbu a rekonstrukce venkovních hřišť již od roku 2003. Mají mnoho podob, ale velmi populární jsou v poslední době právě klasická dětská hřiště pro nejmenší s interaktivními herními prvky. Mám radost, že jsme výstavbu hřiště v Horní Lidči mohli podpořit a přispět k vytvoření hezkého koutku pro volný čas dětí, který má navíc i zázemí pro rodiče,“ řekla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

