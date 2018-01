Asociace soukromého zemědělství: Jiří Drahoš navštívil farmy členů asociace

Již v něm Jiří Drahoš sedláky z ASZ ČR zaujal svými postoji k problematice zemědělství a venkova. Přítomní hosté přitom tehdy ocenili především skutečnost, že se Jiří Drahoš veřejně vyslovil pro krácení dotací největším průmyslovým zemědělským podnikům (zastropování), pro cílenou podporu drobných a středních podnikatelů na venkově, a také pro odmítnutí zákonem stanoveného předkupního práva pro nájemce zemědělské půdy. Jiří Drahoš se také pochlubil, že z tehdejších prezidentských kandidátů „umí zřejmě jako jediný stáhnout králíka“. To dnes skutečně potvrdil na Angus farmě Rančice - rodinné farmě Milana Šebelky, na níž rod Šebelků hospodaří již od 17. století. Na uvedené farmě se mimo jiné chová masný skot, součástí nabídky návštěvníkům je stáj pro koně a jízdárna, podnik je navíc certifikován v registru farem kontrolovaného ekologického zemědělství. Ještě předtím navštívil Jiří Drahoš Mléčnou farmu Šítalovi v Mojném, kde je pro změnu chován mléčný skot a využívány nové technologie dojení.

„Sedláky hospodařící na rodinných farmách považuji za páteř rozvoje venkova, který zdaleka není jen o zemědělské produkci, ale také a především o vztahu lidí ke svému regionu, o rozvoji služeb a místních komunit, o udržování kvality půdy a zdrojů kvalitní vody a zaměstnanosti na našem venkově,“ zdůraznil opakovaně Jiří Drahoš v diskusích se členy ASZ na uvedených farmách. Podle jeho slov je proto nutné hospodáře na rodinných farmách i všechny aktivní podnikatele na venkově, včetně živnostníků či řemeslníků, v zájmu celé naší společnosti podporovat.

„To je v naprostém protikladu s postojem současného prezidenta Miloše Zemana, který se v minulosti vyjádřil, že budovat rodinné farmy je omyl. Ze všech evropských i světových statistik je zřejmé, že právě rodinné farmy zajišťují všude hlavní část zemědělské produkce,“ konstatoval předseda ASZ Josef Stehlík. Pokud by se v českém zemědělství v praxi uplatnily postoje, jaké Jiří Drahoš prezentoval, zlepšilo by to podle Josefa Stehlíka prestiž celého našeho zemědělství minimálně na úrovni EU.

autor: Tisková zpráva