Autodrom Most: Polygon patřil na apríla znovu handicapovaným řidičům

03.04.2018 15:04

Na 150 lidí z celé republiky, z toho 70 zdravotně postižených (vozíčkáři i čtyři nevidomí) se v neděli 1. dubna sjelo do areálu mosteckého autodromu. Zapojili se už podruhé na apríla do bezplatného projektu pod záštitou Ústeckého kraje „Řídíme to všichni“.