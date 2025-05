Evropští politici v Moskvě: Střet mladého Koláře s Konečnou. Napřímo

Kolář v debatě v Českém rozhlasu vysvětloval, proč nesouhlasí s cestou slovenského premiéra na oslavy do Moskvy. Podle Koláře totiž není možné oddělit oslavy výročí konce 2. světové války od aktuálního dění na Ukrajině.

„Už jenom když vezmeme tu skutečnost, že součástí přehlídky na Rudém náměstí budou i veteráni ‚speciální vojenské operace1‘, jak válce na Ukrajině říká Ruská federace, tak to oddělit nelze. A o Rusku je velmi dobře známo, že cokoliv, co se dá, tak zneužije ve prospěch své propagandy, k posilování svých narativů a výkladů historie,“ uvedl Kolář podle informací iRozhlas.cz.

„Takže, jestli je někdo tak naivní a myslí si, že při přehlídce v Moskvě a nějakém programu, který Robert Fico avizuje, bude moct říkat, že přehlíží to, co se děje na Ukrajině, a nelze to s přehlídkou spojovat, tak to je, řekl bych, velmi smutný postoj,“ řekl Kolář, že dění na Ukrajině jednoduše nelze přehlížet.

Konečná ale oponuje, že Fico aktuální dění na Ukrajině nepřehlíží a často se k němu vyjadřuje. „Ale já bych neřekla, že Robert Fico nezmiňuje to, co se děje dnes na Ukrajině. Robert Fico se k tomu vyjadřuje poměrně často. Zcela správně říká, že je to porušení mezinárodního práva. Dokonce přesto, že z něho někdy v některých českých médiích děláme strašáka, tak hlasuje v souladu s názory Evropské rady. Nikdy neblokoval žádnou pomoc,“ upozorňuje Konečná.

Podle ní lze oddělit současné dění na Ukrajině s vyjádřením respektu stovkám tisíc padlých sovětských vojáků při osvobozování Československa. „Jestliže na československém území padlo – a teď se pojďme bavit, jestli to bylo 140 tisíc nebo 160 tisíc rudoarmějců, 40, 50 tisíc Rumunů a dalších spojeneckých vojsk – tak on se tam jede poklonit jejich památce. Uvědomuje si váhu té historie, minulosti, a přijde mu to správné,“ kvituje europoslankyně.

Konečná nechápe, proč se z Fica kvůli cestě do Moskvy dělá strašák, a to i na evropské úrovni. „Nepovažuji to za nic, jak se tady z toho někteří snaží dělat, že za to bude dokonce popotahován, jak říkala paní Kallasová. Nevím, mně to přijde zvláštní. Myslím, že tyhle dvě věci musíme oddělit. Dělat tady strašáka z Roberta Fica jen proto, že pojede na přehlídku do Moskvy, mi přijde hloupé,“ tvrdí Konečná a připomíná, že slovenský premiér na Evropské radě hlasuje stejně jako Německo nebo Francie.

Podle Koláře je role Sovětského svazu při porážce fašismu naprosto neoddiskutovatelná, ale zvláště při výročí konce války je vhodné současnému ruskému režimu připomínat jeho konání na Ukrajině. „To, co páchá Rusko dnes, se dá postavit na roveň tomu, co páchalo Německo na území Sovětského svazu během druhé světové války – a nejenom na území Sovětského svazu,“ zmínil Kolář podobně jako prezident Petr Pavel.

„Proto si myslím, že je potřeba Rusko upozorňovat na to, že věci nejsou černobílé. Že ze spolubojovníka nebo z toho, kdo má podíl na porážce něčeho, co považujeme za strašné, se velmi jednoduše může stát agresor,“ říká Kolář a opakuje, že nelze zavírat oči nad tím, co dělá Rusko aktuálně na Ukrajině a oslavovat přitom padlé sovětské vojáky.

Jediným plusem Ficovy cesty by prý mohla být maximálně snaha urovnat konflikt na Ukrajině, což se ale určitě nestane. „Pokud by Robert Fico bral účast na vojenské přehlídce v Moskvě jako příležitost urovnat konflikt na Ukrajině a dokázal by to, tak já bych mu určitě zatleskal. Ale to se samozřejmě nestane,“ dodal Kolář.

Podle Konečné snad nikdo není tak naivní, aby si myslel, že malá země jako Slovensko nebo Česko by mohla ovlivnit mírové rozhovory. „Já si fakt nemyslím, že ani vy z pražského studia, ani vaši posluchači si myslíte, že by země velikosti České republiky nebo Slovenska byla schopná jakýmkoliv způsobem zasáhnout do těch jednání, především mezi velmocemi. Protože je to proxy válka Spojených států, přiznávají to oni sami,“ reagovala Konečná s tím, že rozhodování je v rukou velmocí.

