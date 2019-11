Autosalon Dajbych: Nejlepším technikem vozů Jaguar a Land Rover na světě se stal Štěpán Konývka

Autosalon Dajbych má důvod k oslavě. Servisní diagnostik z pražské pobočky autosalonu, Štěpán Konývka (30), zvítězil ve světovém klání Global Technician of the Year 2019, které každoročně pořádá automobilka Jaguar Land Rover (JLR). Finále soutěže se konalo v anglickém Warwicku a Štěpán Konývka tak svým výkonem ještě vylepšil předloňské 12. místo svého kolegy Martina Mendy.

Mladý servisní diagnostik se prosadil v silné konkurenci, která na samém začátku čítala více než 19 tisíc odborníků z 1656 dealerství. Pouhých 35 se jich ale z regionálních kol mohlo dostat až do samého finále. Štěpánovi zajistilo účast ve světovém finále nedávné absolvování školení na nejvyšší technickou úroveň (Level 4), kterou mohou servisní technici vozů JLR dosáhnout.

Podstatou soutěže Global Technician of the Year 2019 bylo úspěšně splnit pět náročných disciplín v časovém limitu jedné hodiny. Zadané úkoly prověřily nejen zručnost a znalosti účastníků, ale také jejich diagnostické schopnosti. „Mým prvním úkolem bylo sundat čalounění opěráku sedačky, zkontrolovat výplň a znovu ji nastrojit, to bylo docela jednoduché. Potom jsem absolvoval znalostní test u počítače – kvíz, ve kterém byly otázky například na chybové kódy nebo měření a propočty elektrických schémat,“ popisuje Štěpán průběh zkoušky. Jak sám říká, poslední tři úkoly byly nejnáročnější. „Šlo o diagnostické úlohy a probíhaly podobně jako se skutečným zákazníkem, který přijíždí se závadou. Musel jsem se tedy ještě ptát, jak se závada projevuje a co se s autem v poslední době dělo. První test byla závada ruční brzdy, což mělo příčinu v porušených kabelech k motoru. Zadání druhého znělo „auto nejde nastartovat“ – a skutečně nestartovalo, infotainment občas fungoval, občas ne. Až doplňující dotaz odhalil, že do auta před půl rokem zateklo, což mě nasměrovalo ke korozi kabelů. A třetí porucha se projevovala špatným volnoběhem a omezeným výkonem, to vše navíc komplikované předchozím smazáním chyb z diagnostiky. Dlouhé zkoumání a zjišťování ukázalo, že za to mohlo prosté ucpání výfuku,“ upřesnil průběh finále Štěpán Konývka.

Štěpán Konývka na vyhlášení vítězů

Na slavnostním galavečeru v Britském automobilovém muzeu se vyhlašovaly dvě hlavní ceny. Nejlepším přejímacím technikem na světe se stal Johnver Marquez Celis ze Spojených arabských emirátů a titul nejlepšího servisního technika obdržel právě Štěpán Konývka.

Vítězství příjemně překvapilo nejen všechny zaměstnance Autosalonu Dajbych, ale také samotného vítěze. „Já jsem hlavně nechtěl skončit poslední,“ říká s úsměvem Štěpán Konývka. Jeho vítězství tak vylepšuje předloňské 12. místo kolegy Martina Mendy a je zárukou, že když se svým Jaguarem a Land Roverem přijedete na servis do Aautosalonu Dajbych, dostanete tu nejlepší možnou odbornou péči. To ostatně potvrzuje i sám majitel autosalonu Petr Dajbych: „Jsme na Štěpána velmi pyšní. A nejen na něj. Takový okamžik připomene to, co v pracovním shonu člověk ne vždy vnímá, a to jak dobrou práci každodenně musí celý tým dělat, aby zákazníci byli spokojení."

Global Technician of the Year 2019

Soutěž s podtitulem Everyday Legends oceňuje za každodenní tvrdou práci ty, kteří značku Jaguar Land Rover reprezentují a starají se o nejlepší úroveň servisních služeb pro zákazníky. Sami soutěžící si v programu mohou ještě zlepšit své schopnosti. Týden v Anglii strávili nejen v tréninkovém centru JLR, ale navštívili továrnu, vyzkoušeli nejnovější auta v Experience centru, a hlavně mohli sdílet své zkušenosti, které pak předají kolegům doma.

Štěpán Konývka se tak díky výhře v soutěži může těšit na zimní akademii Jaguaru a Land Roveru na sněhu a ledu ve švédském Arjeplogu.

O společnosti Dajbych

Firma Dajbych se specializuje na úpravy terénních vozů. Jako prodejce značek Land Rover, Jaguar, Toyota a Isuzu a výhradní dovozce nejlepších značek off-road příslušenství má servisní i technický tým největší zkušenosti s vývojem terénních speciálů v ČR. Mezi zákazníky patří ozbrojené složky a policie, složky IZS i civilní odvětví jako například energetika. Společnost Dajbych má pobočky v Plzni a Praze, působí v prodeji, servisu a vývoji terénních a luxusních vozů od roku 1995.

