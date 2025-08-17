BESIP: Počet obětí dopravních nehod je nejnižší v historii

18.08.2025 22:31 | Tisková zpráva

Dopravní nehody v Česku si za prvních sedm měsíců roku vyžádaly 218 lidských životů, z toho 28 motocyklistů. Počet obětí se meziročně snížil o desetinu a celkově jde o nejnižší bilanci na českých silnicích v historii. Významně poklesl také počet usmrcených motocyklistů.

BESIP: Počet obětí dopravních nehod je nejnižší v historii
Foto: Archiv
Popisek: BESIP - nové logo

„Zatímco loni za prvních sedm měsíců zemřelo 50 motocyklistů, letos je zatím počet obětí téměř o polovinu nižší. Věřím, že jsme na dobré cestě k dalšímu zvýšení bezpečnosti na našich silnicích. Nyní nás ale čekají letní dny s vysokými teplotami, kdy roste riziko závažných dopravních nehod kvůli únavě a nepozornosti. Na silnice navíc vyrazí velký počet motocyklistů a cyklistů,” řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Motocyklisté dlouhodobě patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Přesto došlo k pozitivnímu vývoji, kdy nehody s účastí motocyklu od loňska klesly shodně o 6 % a s tím i počet usmrcených jezdců. V samotném červenci zemřelo při nehodách 8 motorkářů, zatímco loni jich bylo skoro dvakrát více.

„Nejtragičtějším měsícem pro motocyklisty zůstal tradičně červen, nejčernějším dnem týdne je letos pátek, kdy již zahynulo 10 motorkářů. Nejčastější i nejtragičtější příčinou dlouhodobě zůstává nepřiměřená rychlost, následovaná nezvládnutím řízení motocyklu a nevěnováním se řízení,“ říká Jan Straka z Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.

Na větší ohleduplnost vůči motorkářům cílí kampaň „Hele, motorka!“, kterou připravil BESIP ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven. Zaměřuje se na řidiče aut, kteří podle statistik stojí za 4 z 10 nehod s účastí motocyklu.

„Cílem kampaně je zvýšit pozornost řidičů vůči motocyklistům, které při vnímání dopravní situace často vytěsníme a přehlédneme. Nejčastější příčinou smrtelných nehod motorkářů, které zaviní řidiči aut, je nedání přednosti při odbočování vlevo nebo v místě křížení vedlejší a hlavní silnice,” dodává Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy. 

Zároveň je ale bezpečnost motocyklistů do velké míry v rukách samotných motorkářů, kteří by měli volit přiměřenou rychlost a předvídat rizikové situace. Na prevenci v této oblasti se zaměřuje projekt Učme se přežít.

Aktuální údaje o dopravní nehodovosti jsou dostupné na webových stránkách Centra dopravního výzkumu: ZDE a ZDE. Více informací o kampani BESIP a ČAP najdete ZDE.

