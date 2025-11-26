Macinka všechny převezl? Po novém řešení Filipa Turka začal řev

26.11.2025 13:41 | Zprávy

Vznik vlády a zejména rozdělení ministerských křesel Motoristů sobě může nabrat nečekaný směr. Podle informací, které se od středy šíří v mediálním prostoru, by mohlo dojít k výměně resortů mezi Filipem Turkem a Petrem Macinkou. Turek na ministerstvu životního prostředí by totiž nemusel tolik vadit prezidentovi Petru Pavlovi. Proti Turkovi na jakémkoliv ministerském postu se ale okamžitě vymezil spolek Milion chvilek a europoslankyně Danuše Nerudová (za STAN).

Macinka všechny převezl? Po novém řešení Filipa Turka začal řev
Foto: Repro Youtube
Popisek: Filip Turek

Média od rána spekulují o nečekaném plánu k překonání sporu kolem jmenování Filipa Turka. Podle aktuálních informací se zvažuje malá politická rošáda: Filip Turek by zamířil na post ministra životního prostředí, zatímco Petr Macinka by získal ministerstvo zahraničí.

Tento krok by mohl přinést řešení k neochotě prezidenta Petra Pavla jmenovat Turka ministrem zahraničí. Spekuluje se, že Pavel zvažoval vetovat Turkovu nominaci kvůli starým obviněním z rasistických a nenávistných příspěvků na sociálních sítích.

Podle insiderů je nyní otevřenou otázkou, zda nová verze s prohozením pozic je už zahrnuta v dokumentu, který má dnes předložit šéf kabinetu. Pokud ne – rošáda může přijít až jako další krok, pokud prezident odmítne Turka jako lídra diplomacie.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naznačená výměna může být v souladu s informacemi, které ParlamentníListy.cz zachytily v posledních týdnech. Poté, co útoky na Turka coby nominanta na ministerstvo zahraničí vyčerpají média a opozici, nastane překvapivá varianta, zaznívalo. „Nastane řešení, se kterým nikdo nepočítal. Usaďte se a dívejte se,“ zaznívalo kolem Motoristů v posledních týdnech.

Proti tomuto návrhu se ale ihned začaly vymezovat „demokratické“ neziskovky jako Milion chvilek a Štít demokracie.

„Hajlující ministr bude ostudou na jakémkoli ministerstvu,“ tvrdí Milion chvilek s tím, že Macinka přitom poslední měsíc trávil přesvědčováním veřejnosti, že je odborníkem na životní prostředí.

„Vskutku zajímavá situace vzhledem k tomu, že se Macinka v posledních měsících profiluje jako expert na životní prostředí, zatímco Turek dává okázale najevo, že je odborníkem na zahraniční věci. Tato zamýšlená rošáda připomíná spíše pověstné televizní vaření (když nemůžeme Turka, tak tam dáme Macinku) a ne sestavování kompetentní vlády pracující ve prospěch všech občanů,“ píšou chvilkaři, že se ukazuje nekompetentnost vznikající vlády.

A stejně rychle se ozývá i Štít demokracie, podle nějž ale prezident nepřijme Turkovu nominaci na žádný resort, ani životní prostředí.

„Motoristé údajně doufají, že tím prezidentovi vezmou vítr z plachet a že mu tím seberou možné výhrady a argumenty. Ten je ale pevný a v minulosti se jasně vyjádřil, že pokud se Turkovy výroky ukážou jako pravé, tak tuto tvář Motoristů do vlády nevpustí. A právě jejich pravost už prezidentovi potvrdili experti,“ tvrdí Štít demokracie.

„Zdá se tedy, že této předem prohrané partii o hajlujícího, nenávist šířícího Turka už nepomůže ani žádná rošáda. Ani ta sebezoufalejší,“ doufají ve Štítu demokracie, že Pavel Turka nepovolí na žádné ministerstvo.

Ve stejný postoj prezidenta doufá i europoslankyně Danuše Nerudová. „Věřím, že prezident Pavel tragickou nominaci rasisty, xenofoba a násilníka Turka na jakékoliv ministerstvo shodí ze stolu. Ministr musí umět vyjednávat, pan Turek umí tak možná každému vyhrožovat,“ reagovala Nerudová.

Komentátor Petr Honzejk dokonce ironicky glosoval, že se ministerstvo životního prostředí pod Turkovým vedením přejmenuje na ministerstvo životního prostoru, jak byl pojem lebensraum užíván v nacistické ideologii.

„Nápad přesunout Turka na ministerstvo životního prostředí nepostrádá půvab. Turek variantu jistě rád přijme. Pouze snad s drobnou podmínkou, že úřad bude neprodleně přejmenován na ministerstvo lebensraumu,“ prohlásil Honzejk.

 

Psali jsme:

Eliška Hašková-Coolidge: Turek by byl fenomenální ministr zahraničí
Prezident na hraně. Může se mu to vymstít, varoval Zahradil
„Vítají komunistického pohlavára, na mě pískají. Dělám to dobře,“ řekl Turek na Národní
Tyto pravomoci nemá. Paroubek posílá vzkaz Pavlovi i „hradní skupině“ za ním

 

Zdroje:

https://twitter.com/PetrHonzejk/status/1993609158734885096?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-rosada-ministerstva-filip-turek-petr-macinka.A251126_123521_domaci_chtl

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Honzejk , Pavel , Turek , Macinka , Milion chvilek , Nerudová

Váš názor? (Hlasovalo 15 čtenářů)

Měl by prezident Petr Pavel schválit všechny nominanty na ministerské posty?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 139 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Odborníci ve vládě Fialenky, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseJiří Perk , 26.11.2025 14:43:28
Asi je pro někoho a zejména Milion chvilek nenahraditelná škoda, že odcházejí takové osobnosti, jako je pokladní Černochová, správkyně ubytovny Langšádlová, "mgr." Decroix, fráterník Výborný, traktorista a usvědčený lhář Jurečka, elektrikář Stanjura, ukrajinský předseda a kampeličkář Fiala, mafián Kuliočko, ministr pro nic Dvořák, muzikolog a přítel sudeťáků Bek, Don Pablo Blažek, atd. atd. Jeden skutečný odborník a morální maják vedle druhého. Této úrovně nová Babišova vláda nemůže nikdy dosáhnout. Bohudíky.

|  36 |  0

Další články z rubriky

Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

11:33 Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

Konec pravice, postavené na ODS a TOP 09. To podle politologa Lukáše Valeše znamená rozhodnutí Marti…