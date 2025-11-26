Macinka všechny převezl? Po novém řešení Filipa Turka začal řev

Média od rána spekulují o nečekaném plánu k překonání sporu kolem jmenování Filipa Turka. Podle aktuálních informací se zvažuje malá politická rošáda: Filip Turek by zamířil na post ministra životního prostředí, zatímco Petr Macinka by získal ministerstvo zahraničí.
Tento krok by mohl přinést řešení k neochotě prezidenta Petra Pavla jmenovat Turka ministrem zahraničí. Spekuluje se, že Pavel zvažoval vetovat Turkovu nominaci kvůli starým obviněním z rasistických a nenávistných příspěvků na sociálních sítích.
Podle insiderů je nyní otevřenou otázkou, zda nová verze s prohozením pozic je už zahrnuta v dokumentu, který má dnes předložit šéf kabinetu. Pokud ne – rošáda může přijít až jako další krok, pokud prezident odmítne Turka jako lídra diplomacie.
Naznačená výměna může být v souladu s informacemi, které ParlamentníListy.cz zachytily v posledních týdnech. Poté, co útoky na Turka coby nominanta na ministerstvo zahraničí vyčerpají média a opozici, nastane překvapivá varianta, zaznívalo. „Nastane řešení, se kterým nikdo nepočítal. Usaďte se a dívejte se,“ zaznívalo kolem Motoristů v posledních týdnech.
Proti tomuto návrhu se ale ihned začaly vymezovat „demokratické“ neziskovky jako Milion chvilek a Štít demokracie.
„Hajlující ministr bude ostudou na jakémkoli ministerstvu,“ tvrdí Milion chvilek s tím, že Macinka přitom poslední měsíc trávil přesvědčováním veřejnosti, že je odborníkem na životní prostředí.
„Vskutku zajímavá situace vzhledem k tomu, že se Macinka v posledních měsících profiluje jako expert na životní prostředí, zatímco Turek dává okázale najevo, že je odborníkem na zahraniční věci. Tato zamýšlená rošáda připomíná spíše pověstné televizní vaření (když nemůžeme Turka, tak tam dáme Macinku) a ne sestavování kompetentní vlády pracující ve prospěch všech občanů,“ píšou chvilkaři, že se ukazuje nekompetentnost vznikající vlády.
A stejně rychle se ozývá i Štít demokracie, podle nějž ale prezident nepřijme Turkovu nominaci na žádný resort, ani životní prostředí.
„Motoristé údajně doufají, že tím prezidentovi vezmou vítr z plachet a že mu tím seberou možné výhrady a argumenty. Ten je ale pevný a v minulosti se jasně vyjádřil, že pokud se Turkovy výroky ukážou jako pravé, tak tuto tvář Motoristů do vlády nevpustí. A právě jejich pravost už prezidentovi potvrdili experti,“ tvrdí Štít demokracie.
„Zdá se tedy, že této předem prohrané partii o hajlujícího, nenávist šířícího Turka už nepomůže ani žádná rošáda. Ani ta sebezoufalejší,“ doufají ve Štítu demokracie, že Pavel Turka nepovolí na žádné ministerstvo.
Ve stejný postoj prezidenta doufá i europoslankyně Danuše Nerudová. „Věřím, že prezident Pavel tragickou nominaci rasisty, xenofoba a násilníka Turka na jakékoliv ministerstvo shodí ze stolu. Ministr musí umět vyjednávat, pan Turek umí tak možná každému vyhrožovat,“ reagovala Nerudová.
Komentátor Petr Honzejk dokonce ironicky glosoval, že se ministerstvo životního prostředí pod Turkovým vedením přejmenuje na ministerstvo životního prostoru, jak byl pojem lebensraum užíván v nacistické ideologii.
„Nápad přesunout Turka na ministerstvo životního prostředí nepostrádá půvab. Turek variantu jistě rád přijme. Pouze snad s drobnou podmínkou, že úřad bude neprodleně přejmenován na ministerstvo lebensraumu,“ prohlásil Honzejk.
autor: Jakub Makarovič
