Baron Prášil restaurovaný s podporou Fondu kinematografie patří k nejlepším Blu-Ray vydáním roku 2017

Státní fond kinematografie podpořil restaurování filmu v roce 2015 v rámci projektu s názvem „Čistíme svět fantazie“. Projekt zaštiťuje Muzeum Karla Zemana a kromě Barona Prášila zahrnuje také restaurování snímků Vynález zkázy a Cesta do pravěku. Na celý projekt udělila Rada Fondu dotaci ve výši 700 tisíc korun. „Jsme velmi rádi, že udělení podpory filmům Karla Zemana vyústilo v takto kvalitně odvedenou práci. Svědčí to o tom, že české filmové dědictví může získat nový život i mezinárodní uznání, pokud je v dobrých rukou,“ říká ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková. Podle Rady Fondu, která o dotacích rozhoduje, byl projekt skvěle připraven. „Ocenili jsme kromě samotného restaurátorského týmu také komplexní přístup k distribuci – filmy z tohoto projektu se dostávají do široké distribuce, realizační tým dobře pracuje také s dětským publikem a školami,“ dodává předseda Rady Fondu Přemysl Martinek.

Kritici oceňovali na Blu-Ray edici Barona Prášila také doprovodné materiály, kterými je disk opatřen. Jedním z nich je dokument o tvůrci Karlu Zemanovi s názvem Filmový dobrodruh Karel Zeman. Tento snímek taktéž vznikl s podporou Státního fondu kinematografie, kdy Rada rozhodla o udělení dotací ve třech okruzích – výroba, distribuce i propagace – a udělila mu celkem 600 tisíc korun.

Restaurování filmu realizovalo studio UPP ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana, Nadací české bijáky a Českou televizí.

autor: Tisková zpráva