Barrandovským pořadem Aféry bude nově provázet Pavel Novotný

Úspěšný televizní pořad Aféry, který televize Barrandov vysílá čtyřikrát týdně, se dočkal zásadní proměny. Bývalý bulvární novinář, publicista a podnikatel Pavel Novotný dostal od televize nabídku, která se neodmítá, a stal se novým moderátorem pořadu, v němž hosté ve studiu otevřeně mluví o svých problémech a svěřují se s tím, co zažili.

Barrandovský pořad Aféry, těšící se velké divácké oblibě, čekají velké změny. Od 26. února budou moci diváci televize Barrandov na obrazovkách vidět Pavla Novotného, jenž se nově ujal moderování pořadu. Další změna čeká pořad i po dramaturgické stránce. V premiérových dílech přijdou na přetřes mnohem odvážnější a také pikantnější témata.

„Pavel Novotný své práci rozumí a nechybí mu nadšení, jež je důležité ve všem, co člověk dělá. Byl dlouholetým moderátorem na konkurenční stanici a jeho výsledky sledovanosti byly výborné. I proto jsem se rozhodl nabídnout mu pozici moderátora tohoto pořadu a jsem moc rád, že mou nabídku přijal,“ řekl generální ředitel Skupiny Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup.

A co na to říká nový moderátor? „Z nabídky televize Barrandov mám upřímnou radost. Doposud jsem zde pracoval jako dramaturg, a tak mě nabídka k návratu před kameru skutečně překvapila. Jsem za ní Jaromíru Soukupovi a jeho týmu nesmírně vděčný a děkuji jim za projevenou důvěru. Nebude lehké navázat na moderátorské výkony obou žen, každopádně každá nová práce je výzvou a obnáší určitou přípravu. Pevně věřím, že to zvládnu, a na Aféry se, stejně jako na barrandovské publikum, už moc těším,“ uvedl Pavel Novotný.

Sledujte premiérový díl s novým moderátorem v pondělí 26. února ve 22.20.

Psali jsme: Kauzy Jaromíra Soukupa odhalují neuvěřitelný svět exekucí Jarní programové schéma televizní Skupiny Barrandov Reakce televize Barrandov na nepravdivé informace v médiích Prezidentský speciál Jaromíra Soukupa dosáhl rekordní sledovanosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva