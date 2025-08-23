„Šmejde.“ „Proč jsi to podepsal?“ Fiala zveřejnil VIDEO. A je zle

„V první řadě bych vám chtěl poděkovat, že děláte politiku slušně a v druhé řadě by mě zajímal váš názor na emisní povolenky ETS2 pro domácnosti," uvedl diskutér, jenž se účastnil debaty s premiérem Petrem Fialou (ODS).
„Zaprvé doufám, že nezačnou platit a snažíme se, aby platit nezačaly. A děláme, co můžeme, abychom to co nejvíc odložili, abychom přesvědčili ostatní evropské země, že to prostě není dobrá cesta. Emisní povolenky toho druhého typu považuju za špatné rozhodnutí. Může se stát, že se nám to nepodaří, přesvědčit další evropské země," podotkl Fiala ve své odpovědi.
„Já pořád věřím, že ano, ale pokud se to nepodaří, tak se snažíme o jinou věc, kde už jsme úspěšní, a to je právě, abychom dokázali garantovat lidem, že jim ty emisní povolenky výrazným způsobem nezdraží topení a nezdraží jim pohonné hmoty. Takže se snažíme o to, aby tam byl naprosto natvrdo daný strop ceny těch emisních povolenek. Mimochodem, když jsme vyjednávali jako předsednická země tu podobu emisních povolenek druhého typu, my jsme je nechtěli. Ale my jsme neměli možnost je zablokovat, protože většina zemí to chtěla a toto nebyla věc, která se rozhoduje jednomyslně, ale rozhoduje se kvalifikovanou většinou. My jsme si tehdy vyjednali jednak 30 % zadarmo emisních povolenek pro naše teplárenství a druhá věc, kterou jsme udělali, že jsme tam dali určitý obranný mechanismus proti růstu ceny," dodal.
Děláme vše pro to, aby emisní povolenky druhého typu nezdražily lidem život. ???? pic.twitter.com/tuG57RlR1j— Petr Fiala (@P_Fiala) August 22, 2025
V diskuzi na sociální síti jej však lidé nešetřili. „Tohle je fakt bizárek... Timmermans vás chválil přesně za posun v GD. Šmejde špinavá, ulhaná, mastná," poznamenává jeden z diskutujících.
„Fakt že jo. Makáte. Voda v hospodě zadarmo a vložky ve školách jsou trháky a vymažou dopad nějakých povolenek jak zmizík," dodává další.
„Přestaňte už lhát. To vy jste tuhle lumpárnu prohlasovali. Tak se teď netvařte jako svatoušek. Premiér země a taková ubohost. Uvědomujete si, že kvůli takovým chce stále více lidí z EU pryč. Doufám, že po volbách zmizíte a už nebudete škodit! Vaše průšvihy bohužel nezmizí," konstatuje další.
„Proč jsi to, Péťo, podepisoval v té Bruseli? Měl jsi revolver u hlavy? No římský pretorián Šavel také pronásledoval a zabíjel křesťany, aby pak prohlédl, nechal se pokřtít a stal se jako Pavel jedním z apoštolů. I hříšník jako ty, jak vidíš, může být napraven," poznamenává další.
„Lžete!!! okrádáte Českou republiku a lidi!!!" zaznělo v dalším příspěvku.
autor: Vanda Efnerová