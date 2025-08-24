Fialův gang, loutka Pavel a konec korunovačních klenotů v rukou Hradu? Bobošíková drsně

Jana Bobošíková ostře zkritizovala prezidenta Pavla za snahu „předem manipulovat výsledek voleb“ tím, že chce při jmenování nové vlády zohledňovat pohled tajných služeb. „Vzkazuje politikům: Mějte to zadobře s panem Koudelkou, jinak vás do vlády nejmenuji. Tak to tedy ne!“ zdůraznila Bobošíková s tím, že Pavel svým výrokem otvírá dveře svévoli a nátlaku na občany i politiky.
Prezidenta označila za „vybroušený diamant“ marketingových týmů, nikoli státníka, a jako zásadní politický návrh oznámila legislativní zpřesnění pravomocí hlavy státu. Prezident by podle ní měl mít povinnost pověřit sestavením vlády vítěze voleb – bez licitací. Zároveň navrhla přijetí zákona o korunovačních klenotech: zákaz jejich vývozu do zahraničí a odebrání z pravomoci Kanceláře prezidenta. „Kdo nám zaručí, že se s Kolářem nerozhodne poslat svatováclavskou korunu do Bruselu?“ varovala Bobošíková.
Navrhla rovněž zrušení Vojenské kanceláře prezidenta republiky, převedení Lesní správy Lány pod Lesy ČR a proměnu prezidentského sídla v muzeum Tomáše Garrigua Masaryka. „Děti by se měly učit, co je to státnost.“
Ostrá slova padla i směrem ke kauze bitcoinové peněženky a zatčení Tomáše Jiříkovského. Otakar Březina, bývalý kriminalista a vyšetřovatel, označil postup vlády za „totálně nepochopitelný“. Podle něj měla Policie ČR už při prvním podezření zahájit úkony trestního řízení kvůli praní špinavých peněz. Zcela selhal i exministr Blažek, který podle Březiny „raději taktizoval, než aby okamžitě zasáhl“. O přístup Evy Decroix, která měla ve vyšetřování pokračovat, řekl: „Vytvářela si časovou osu, ale spíš zametala stopy.“
A není sám, kdo měl být podle něj zadržen. „Měli být zajištěni i Blažek, Stanjura a možná i premiér – šlo o zřejmé spolupachatelství,“ prohlásil Březina. V celé kauze podle něj vznikne škoda, kterou opět zaplatí daňoví poplatníci.
Na dotaz ohledně slovních a fyzických útoků na vlastenecké politiky, například během setkání v Příčovech, Březina připustil, že chování policejních složek vůči agresivním výtržníkům je podle něj neakceptovatelné. Naznačil i podezření, že tito lidé mohou být placeni zpravodajskými službami. „Vypadá to, že tahle skupina má za úkol vyvolávat nepokoje a strach mezi lidmi s jiným názorem.“
Do třetice zazněl i silný apel na voliče od Terezy Čechové, středoškolské profesorky, která varovala před destrukcí českého školství. Podrobně popsala, jak vláda nenaplnila sliby o platech učitelů, dostupnosti školních obědů, pomůcek i dopravy. „Cena oběda převyšuje 50 korun, žáci nemají učebnice, rodiče se zadlužují kvůli penálu a školní tašce. Vláda slibovala zdravé stravování, ale místo toho školní jídelny outsourcují a zdražují. Výsledkem je diskriminace a rozklad školství,“ shrnula Čechová.
Doplnila, že vláda přenáší financování škol na obce, ale ty už teď nemají peníze na uklízečky či školníky. A výsledkem je, že „učit jde jen ten, kdo si může dovolit být chudý“. V rámci programu STAČILO! proto požaduje návrat k důstojnému ohodnocení pedagogů i nepedagogických pracovníků a konec pokrytecké inkluze „za každou cenu“.
V závěru padla jasná výzva k voličům: ve Středočeském kraji se Jana Bobošíková a Tereza Čechová utkají s Vítem Rakušanem. „Rakušan je největší zlo české politiky. Pomozte nám ho porazit,“ uzavřela Bobošíková.
autor: Karel Výborný