Fialův gang, loutka Pavel a konec korunovačních klenotů v rukou Hradu? Bobošíková drsně

24.08.2025 12:08 | Monitoring

Nedělní tisková konference hnutí STAČILO! se nesla v duchu razantní kritiky vládní garnitury i prezidenta Petra Pavla. Vystoupila na ní lídryně hnutí ve Středočeském kraji Jana Bobošíková, lídr hnutí STAČILO! v kraji Vysočina, starosta Kozojídek a bývalý kriminalista Otakar Březina a gymnaziální profesorka matematiky a informatiky Tereza Čechová, která kandiduje za STAČILO! ve Středočeském kraji. Mluvili o zneužití tajných služeb, zametání bitcoinové kauzy a konci důstojného vzdělání pro české děti.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Představení volebního programu hnutí Stačilo! pro podzimní sněmovní volby

Jana Bobošíková ostře zkritizovala prezidenta Pavla za snahu „předem manipulovat výsledek voleb“ tím, že chce při jmenování nové vlády zohledňovat pohled tajných služeb. „Vzkazuje politikům: Mějte to zadobře s panem Koudelkou, jinak vás do vlády nejmenuji. Tak to tedy ne!“ zdůraznila Bobošíková s tím, že Pavel svým výrokem otvírá dveře svévoli a nátlaku na občany i politiky. 

Prezidenta označila za „vybroušený diamant“ marketingových týmů, nikoli státníka, a jako zásadní politický návrh oznámila legislativní zpřesnění pravomocí hlavy státu. Prezident by podle ní měl mít povinnost pověřit sestavením vlády vítěze voleb – bez licitací. Zároveň navrhla přijetí zákona o korunovačních klenotech: zákaz jejich vývozu do zahraničí a odebrání z pravomoci Kanceláře prezidenta. „Kdo nám zaručí, že se s Kolářem nerozhodne poslat svatováclavskou korunu do Bruselu?“ varovala Bobošíková.

Navrhla rovněž zrušení Vojenské kanceláře prezidenta republiky, převedení Lesní správy Lány pod Lesy ČR a proměnu prezidentského sídla v muzeum Tomáše Garrigua Masaryka. „Děti by se měly učit, co je to státnost.“

Ostrá slova padla i směrem ke kauze bitcoinové peněženky a zatčení Tomáše Jiříkovského. Otakar Březina, bývalý kriminalista a vyšetřovatel, označil postup vlády za „totálně nepochopitelný“. Podle něj měla Policie ČR už při prvním podezření zahájit úkony trestního řízení kvůli praní špinavých peněz. Zcela selhal i exministr Blažek, který podle Březiny „raději taktizoval, než aby okamžitě zasáhl“. O přístup Evy Decroix, která měla ve vyšetřování pokračovat, řekl: „Vytvářela si časovou osu, ale spíš zametala stopy.“

A není sám, kdo měl být podle něj zadržen. „Měli být zajištěni i Blažek, Stanjura a možná i premiér – šlo o zřejmé spolupachatelství,“ prohlásil Březina. V celé kauze podle něj vznikne škoda, kterou opět zaplatí daňoví poplatníci.

Na dotaz ohledně slovních a fyzických útoků na vlastenecké politiky, například během setkání v Příčovech, Březina připustil, že chování policejních složek vůči agresivním výtržníkům je podle něj neakceptovatelné. Naznačil i podezření, že tito lidé mohou být placeni zpravodajskými službami. „Vypadá to, že tahle skupina má za úkol vyvolávat nepokoje a strach mezi lidmi s jiným názorem.“

Do třetice zazněl i silný apel na voliče od Terezy Čechové, středoškolské profesorky, která varovala před destrukcí českého školství. Podrobně popsala, jak vláda nenaplnila sliby o platech učitelů, dostupnosti školních obědů, pomůcek i dopravy. „Cena oběda převyšuje 50 korun, žáci nemají učebnice, rodiče se zadlužují kvůli penálu a školní tašce. Vláda slibovala zdravé stravování, ale místo toho školní jídelny outsourcují a zdražují. Výsledkem je diskriminace a rozklad školství,“ shrnula Čechová.

Doplnila, že vláda přenáší financování škol na obce, ale ty už teď nemají peníze na uklízečky či školníky. A výsledkem je, že „učit jde jen ten, kdo si může dovolit být chudý“. V rámci programu STAČILO! proto požaduje návrat k důstojnému ohodnocení pedagogů i nepedagogických pracovníků a konec pokrytecké inkluze „za každou cenu“.

V závěru padla jasná výzva k voličům: ve Středočeském kraji se Jana Bobošíková a Tereza Čechová utkají s Vítem Rakušanem. „Rakušan je největší zlo české politiky. Pomozte nám ho porazit,“ uzavřela Bobošíková.

