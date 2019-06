Benefiční koncert pro prachatickou nemocnici

Hejtmanka Stráská shrnula koncert Kdo má rád v Nových Hradech: Bavili se zpěváci i publikum. Výtěžek pomůže opět prachatické nemocnici

Skvělé pěvecké výkony. Tleskající i roztančené publikum. To vše podkresleno peněžním výnosem ve výši 51 250 korun pro dětské a novorozenecké oddělení prachatické nemocnice.

Takový je sumář již 9. ročníku akce Kdo má rád, která se konala v sobotu 8. června na zámku v Nových Hradech na Českobudějovicku. Uvedla to hejtmanka Ivana Stráská, která nad koncertem tradičně převzala záštitu. Sama na něm v uplynulých letech ve své současné funkci, i před tím, coby náměstkyně hejtmana, nechyběla ani jednou. Záštitu převzala i ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová nebo starosta města Nové Hrady Vladimír Hokr či starostové Martin Malý a Věra Korčaková.

Na pódiu se tu pak představili například Martina Balogová, Světlana Nálepková, Eva Borská, Bohuš Matuš, Martin France, Martin Maxa či Jiří Štědroň a ze Slovenska pěvecká legenda Marcela Laiferová nebo mladý zpěvák Martin Harich. Taktovky se v roli moderátorky ujala opět Markéta Mayerová, která na podiu zároveň oslavila své narozeniny a dostala krásný dort od cukrárny až z Moravy a čokoládové pastelky.

„Hlavním cílem je, aby se na této akci všichni dobře bavili. A to se nám opět povedlo. Navíc, byť na Medarda, skvěle vyšlo počasí. Děkuji všem, kteří se na přípravě koncertu podíleli i těm, kteří v rámci vstupného či jinak finančně přispěli na dobrou věc,“ uvedla hejtmanka Stráská s tím, že kraj bude projekt Kdo má rád i nadále podporovat.

Byť se akce na první pohled zdála bez problémů, producenti koncertu si zažili opravdový produkční horor. „Podium už stálo na místě a čekalo se na domluveného zvukaře, který v týdnu sice komunikoval, ale už s problémy. Ještě v 11.00 napsal zvukař, že už je na místě někde v okolí a od 12.00 hodin už přestal brát telefony a vytípával všem telefony. Kolem 14.00 hodiny produkce rozhodla, že se bude shánět nový zvukař a tak začaly neskutečné točky, ale po 2 hodinách obvolávání, kdy jsme zburcovali celé jižní Čechy a všichni se snažili pomoci, se zvukař pan Černý ozval z jižních Čech z Yamasound, překopal celý svůj sobotní program a přijel pomoci. Tím jsme celý koncert posunuli pouze o půl hodiny, protože ještě v 18.10 se zvučilo a koncert jsme mohli spustit v 18.30.

No a ten „dáreček“, který se o tento průšvih postaral je Čeněk Motl pochází z Chotěboře, tak chci pouze upozornit další pořadatele, aby si dali na toto jméno opravdu velký pozor, protože stát se to může samozřejmě klidně někomu dalšímu. Do dneška neměl na to odvahu zvednout telefon a jakkoliv se omluvit“, pronesl velmi překvapivě France. „To se nám za 21 let, kdy produkci děláme, ještě nestalo. Ale co nás nezabije, to nás posílí“. J

Peníze na nákup vaniček či přebalovacích pultů

Podobné poděkování zaznělo i od hlavního strůjce tohoto projektu a zpěváka Martina France. „Když se sejde tak bezvadná parta zpěváků a k tomu se přidá výborné publikum, je to vždy radost. Navíc tu pomáháme dobré věci v podobě finančního příspěvku pro prachatickou nemocnici. Už nyní se těším za rok na 10. jubilejní ročník, kam všechny samozřejmě zvu,“ dodal France.

Za pravdu mu dali Bohuš Matuš a Světlana Nálepková. „Nebereme to jako práci. Spíše jako setkání s milými kolegy podkreslené dobrou věcí. Publikum i prostředí bylo úžasné, opravdu jsme si to užili,“ shodli se zpěváci.

Ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš sdělil, že se letos pro tamní dětské a novorozenecké oddělení podařilo získat 51 250 korun. „Peníze z této příjemné akce použijeme například na nákup vaniček nebo přebalovacích pultů. Moc děkujeme,“ řekl Čarvaš.

Celou akci, jejíž součástí byl i Dětský den, pozitivně zhodnotil také starosta Nových Hradů Vladimír Hokr. „Těší mě, že jsme tento benefiční koncert mohli hostit již potřetí a sami vidíme, že to má narůstající tendenci. Věřím, že se všem u nás v zámecké zahradě opět líbilo a že se potkáme příští rok při kulatém 10. ročníku v sobotu 6. června 2010.,“ uzavřel starosta Hokr.

