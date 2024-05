ČEZ: Během tří dnů obsadili zájemci o prohlídku Temelína a Lipna více než tisícovku míst

Pouhé tři dny stačily na to, aby zájemci kompletně obsadili prohlídky Jaderné elektrárny Temelín a vodní elektrárny Lipno. Od června do srpna ČEZ připravil 31 termínů s kapacitou 1 104 míst. I tak ale energetici zvou do Infocentra Jaderné elektrárny Temelín, kde si návštěvníci mohou jihočeskou jadernou elektrárnu prohlédnout virtuálně prostřednictvím ReakTour. Přijet mohou například i na kole nebo elektrokole. Vedle infocentra fungují hned dva dobíjecí stojany.

reklama

Na prohlídku obou elektráren vyčlenili energetici čtrnáct víkendů od června do konce srpna. Jako první si hned první červnový víkend návštěvníci prohlédnou vodní elektrárnu Lipno. Celkově ČEZ vodní elektrárnu Lipno zpřístupní pro 768 lidí. „Prohlídka vodní elektrárny Lipno I trvá přibližně hodinu a půl a návštěvníci se v doprovodu průvodkyň dostanou do běžně nepřístupných míst, například k turbínám, generátorům nebo třeba k začátku 3,6kilometrového tunelu, kterým se voda vrací do Vltavy,“ uvedla Kateřina Bartušková, vedoucí útvaru informační centra a vzdělávání Skupiny ČEZ.

O tři týdny později pak začínají prohlídky Jaderné elektrárny Temelín. Exkurzní program v temelínské elektrárně potrvá tři hodiny a návštěvníci si nejprve v infocentru prohlédnou elektrárnu virtuálně.

Celkově během prohlídek jihočeskou jadernou elektrárnu navštíví 336 zájemců. „Poté se přesunou do elektrárny, kde se budou pohybovat ve dvou osmičlenných skupinách. Během prohlídky navštíví strojovnu nebo sklad pro použité jaderné palivo,“ konstatoval Petr Šuleř, vedoucí komunikace jaderných elektráren ČEZ.

Zúčastnit se mohou jen předem registrovaní návštěvníci starší 15 let. Měli by přitom být v dobré fyzické kondici a netrpět obavami z výšek a uzavřených prostor. Zájemcům, kteří se nestihli včas registrovat, doporučují energetici sledovat webové stránky, kde by případně měli šanci obsadit uvolněná místa.

Psali jsme: ČEZ Distribuce letos investuje do sítí 18,6 miliardy, připojení obnovitelných zdrojů si vyžádá 8,3 miliardy Skupina ČEZ vyvinula unikátní řešení upevnění fotovoltaických panelů na nestabilních podložích ČEZ: Energetici podpořili nákupem kytiček sbírku proti rakovině ČEZ: Tradiční Muzejní noc se uskuteční i na Hučáku

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE