ČEZ: Čistý zisk za první tři čtvrtletí je 13,6 miliardy korun

„Dosavadní hospodářské výsledky v letošním roce naplňují naše očekávání obratu trendu minulých let a výrazného meziročního růstu zisku Skupiny ČEZ. Na úrovni celého roku 2019 držíme ambici dosáhnout provozního zisku EBITDA ve výši 58 mld. Kč, a to navzdory negativnímu dopadu soudního sporu se SŽDC ve výši 1,3 mld. Kč. Daří se nám v oblasti obchodování s komoditami a pokračujeme v opatřeních v oblasti vnitřní efektivity,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Na úrovni čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy Skupina ČEZ v roce 2019 očekává 17 až 18 mld. Kč.

„Provozní výnosy Skupiny ČEZ dosáhly 148,1 mld. Kč, a meziročně tak vzrostly o 16,3 mld. Kč. Výroba elektřiny z tradičních zdrojů dosáhla 45,1 TWh a meziročně se zvýšila o 2 %, resp. o 0,8 TWh. Díky vysoce příznivým tržním podmínkám vzrostla o 80 % výroba v paroplynové elektrárně Počerady,“ dodal místopředseda představenstva a ředitel divize finance Martin Novák

Výroba elektřiny ve zdrojích nové energetiky dosáhla 1,6 TWh a meziročně stoupla o 16 %.

Výsledky za samotné třetí čtvrtletí byly negativně ovlivněny překvapivým rozhodnutím odvolacího soudu ve sporu se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), na jehož základě společnost ČEZ Prodej uhradila nyní částku 1,3 mld. Kč. Dlouholetý spor souvisí s neodebráním elektřiny SŽDC v roce 2010, kdy SŽDC způsobila společnosti ČEZ Prodej škodu. Náhrada škody byla uhrazena ze strany SŽDC v roce 2015 a nyní byla ze strany ČEZ Prodej vracena vč. příslušenství. Proti rozsudku připravuje ČEZ Prodej dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Meziročně vzrostly investice do dlouhodobého majetku o 3,3 mld. Kč, na celkem 18,6 mld. Kč. Největší částka, 7,2 mld. Kč, byla investována do distribuční sítě v ČR, kterou intenzivně připravujeme pro potřeby moderní energetiky. Meziročně vzrostly nejvíce investice do tradičních výrobních zdrojů. Jednalo se zejména o vyšší pořízení jaderného paliva a o investice do projektu výstavby horkovodu z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic, do zvýšení fyzické ochrany jaderných elektráren a o investice do ekologizace uhelných zdrojů v ČR.

V oblasti rozvoje pokračují akvizice v oblasti nové energetiky. Skupina ČEZ získala 76% podíl v polské společnosti EUROKLIMAT, která je leaderem polského trhu v oblasti klimatizace a chladících zařízení, Inven Capital vstoupil do inovativní společnosti ZOLAR. Mezi významné události uplynulého čtvrtletí také patřilo navázání spolupráce s americkou společností NuScale připravující výrobu malých jaderných modulárních reaktorů.

V souladu s rozhodnutím řádné valné hromady byla dne 1. srpna 2019 zahájena výplata dividend za rok 2018 v celkové výši 12,9 mld. Kč. Na konci září již bylo vyplaceno 99 procent z přiznané částky.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně stoupla o 0,2 %, po klimatickém a kalendářním očištění jde o růst 0,3 %.

