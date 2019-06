ČEZ: Do poslední chvíle netušili, co přijde

Scénáře událostí pro výcvikový simulátor přitom připravili přímo až na místě. Operátoři tedy do poslední chvíle netušili, co přijde. Podle šéfa mise Xaviera Galmische bylo jejich řešení situace na vysoce profesionální úrovni. Taková byla první část patrně největší mezinárodní prověrky v Jaderné elektrárně Temelín. Hlavní část prověrky pak v Temelíně proběhne ve druhé polovině července.

Pro Temelín šlo vůbec o první prověrku tohoto typu. WANO zavedlo prověřování kvalit operátorů na všech elektrárnách před třemi lety. „Dříve to bylo povinné pouze pro elektrárny před uvedením do provozu. Nakonec jsme se rozhodli to rozšířit i na provozované elektrárny,“ uvedl Xavier Galmisch, pro kterého to byla už šestnáctá podobná prověrka.

S výkony temelínských operátorů byl přísný Francouz spokojen. „Tady jsem sledoval skupiny velkých profesionálů. Podrobné hodnocení bude součástí závěrů mise. Celkový dojem je ale velmi dobrý,“ zhodnotil misi Galmisch.

Dobrý průběžný výsledek vedení elektrárny nepřeceňuje. „Profesionalita a skvělá příprava je důležitá pro bezpečný provoz elektrárny. Proto vzdělávání a výcviku personálu věnujeme velkou pozornost. A expertní pohled zvenku nám přináší dobrou zpětnou vazbu,“ poznamenal Jan Kruml, ředitel JE Temelín.

Další experti pak do Temelína přijedou na dva týdny ve druhé polovině července.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 7,426 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

autor: Tisková zpráva