ČEZ: Energetici trénovali v Temelíně reakci na blackout

Elektřina je pro bezpečnost jaderné elektrárny velmi důležitá. Díky ní mohou čerpadla dodávat vodu důležitou pro chlazení reaktoru. I proto v Temelíně mají hned třináct způsobů napájení bezpečnostních systémů. Dva z nich představují právě vodní elektrárny Lipno a Orlík. Podle představitelů elektrárny jsou v Temelíně na rozpad přenosové soustavy připraveni.

„Máme dost možností, jak se s blackoutem vypořádat. Většinu z nich tvoří záložní dieselgenerátory. V další linii jsou připraveny vodní elektrárny. Jejich využití vyžaduje zapojení dalších energetických společností a tuto koordinaci je tedy potřeba průběžně procvičovat,“ uvedl směnový inženýr elektrárny Temelín Ladislav Dubský, který celé cvičení řídil.

Energetici situaci vnějšího, ale i vlastního, blackoutu nepodceňují. A to i přesto, že jsou schopni zajistit chlazení reaktoru i v případě úplného výpadku všech třinácti zdrojů elektrického napájení. Důležitou roli by v takovém případě hrál parogenerátor. Přes tento velký tepelný výměník by se přirozenou cirkulací odvádělo teplo z reaktoru. Jeho doplňování vodou pomocí mobilního čerpadla by zajistilo potřebné chlazení i bez elektřiny v podstatě neomezenou dobu.

V Temelíně se celkem do štábního cvičení zapojily tři desítky odborníků ze společností ČEZ, ČEPS a E.ON.

autor: Tisková zpráva