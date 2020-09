ČEZ: Rekordní prázdninový zájem o prohlídku Temelína

reklama

Velký podíl na tom měla letošní premiéra autokina, které odpovídalo přísným hygienickým nárokům, a současně k Temelínu přilákalo téměř deset tisíc lidí. Velký zájem evidují i v Dukovanech, ale i dalších Infocentrech Skupiny ČEZ, kam během prázdnin dorazilo přes 110 tisíc lidí.

Pokles v návštěvnosti zaznamenali v Temelíně během prvních šesti měsíců. Kvůli koronaviru bylo Infocentrum od začátku března do konce května úplně zavřeno. Červnová návštěvnost na úrovni 1 602 lidí pak naznačila, že zájem o energetiku mezi lidmi stále je. A to i přesto, že v Infocentru platila přísná hygienická opatření. „Exkurze probíhaly při dodržení přísných hygienických opatření, tedy roušky, důsledná hygiena a dvoumetrové rozstupy. Z naší strany to pak byla pravidelná dezinfekce vystavených exponátů anebo klik,“ uvedla Kateřina Bartůšková, vedoucí Infocentrem Skupiny ČEZ.

Šestnáct představení temelínského letního autokina navštívilo témě deset tisíc lidí

Prázdniny pak překvapily i samotné energetiky. Ti totiž proti loňskému roku zaznamenali více než dvojnásobný nárůst návštěvnosti. A to i přesto, že stále drželi některá hygienická opatření. Přitom skladba návštěvníků byla velmi pestrá, od rodin s dětmi, přes cyklisty, lidi, kteří na jihu trávili dovolenou nebo obyvatele z okolí elektrárny. Velký zájem byl o autokino, které ČEZ v Temelíně připravil vůbec poprvé, a to v rámci oslav 20 let od spuštění jihočeské elektrárny. Celkem 16 představení zde zhlédlo téměř deset tisíc diváků. „Hledali jsme takový formát oslav dvacátého výročí provozu Temelína, který by byl realizovatelný, i kdyby se dál zpřísňovala hygienická opatření v souvislosti s koronavirem. Bezpečnost a zdraví lidí je pro nás zásadní prioritou a autokino odpovídalo i velmi přísným hygienickým nárokům, protože se zde jednotlivé malé skupiny lidí mohou bavit odděleně,“ uvedl vedoucí útvaru jaderné komunikace ČEZ Petr Šuleř.

Autokino k Temelínu přitáhlo například Magdu Jindráčkovou s teplickou SPZ na voze, manželem a dvěma dětmi uvnitř. „Jsme na týden v Třeboni a toto byla ideální možnost, jak se poprvé podívat na Temelín zblízka, kouknout se na film, který jsme ještě neviděli, a ještě v autokině, kde jsme nikdy nebyli,“ konstatovala Magda Jindráčková.

Stejně jako o prázdninách mohou stále rodiny s dětmi soutěžit v Infocentrech Skupiny ČEZ o plyšáky oblíbených energetických postaviček Watíka či Joulinky. „Pro získání odměn přitom stačí navštívit alespoň dvě naše Infocentra. Oblíbené plyšáky so od srpna z našich infocenter odneslo domů více než tisíc malých fanoušků energetiky,“ doplnila Kateřina Bartůšková.

Nabídku služeb ČEZ ve svých infocentrech průběžně rozšiřuje. V Temelíně postavil během koronavirové pauzy 6,5 metrů dlouhý uzavřený tobogán pro děti a dobíjecí stojany pro vyznavače jízdy na elektrokolech.

Infocentrum JE Temelín je otevřeno denně od 9 do 16 hodin, o prázdninách pak od 9 do 17:30 hodin. Zámeček Vysoký Hrádek, který poskytuje infocentru zázemí od roku 1997, již několik let patří mezi desítku nejnavštěvovanějších památek jižních Čech. Více informací najde ZDE.

