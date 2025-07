Prokšanová (KSČM): Podzim života má být důstojný

Ten, kdo chce, měl by mít možnost prožít ho aktivně. Proto je naprosto nezbytné, aby lidé mohli odcházet do důchodu ve věku, kdy je ještě netrápí závažná onemocnění, kdy mají chuť být pomocnou rukou při výchově a péči o vnoučata, kdy mají sílu cestovat, vzdělávat se, kdy mohou dle libosti odpočívat po dlouhých desetiletých strávených prací.

Naději na dožití ve zdraví mají v ČR ženy ve věku 62,5 let a muži pak 60,9 roku, proto budeme usilovat o snížení věku odchodu do důchodu na 63 let, aby lidé nemuseli pracovat nemocní. Kdo by chtěl pracovat i ve vyšším věku, měl by mít takovou možnost, nesmí to být ale „možnost“, vynucená obavami z pádu do chudoby.

Mgr. Petra Prokšanová KSČM



