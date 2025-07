„Přirovnáváte lidi s jinou orientací ke zvířatům?“ Dusno u Rakušana

Místopředseda vlády a ministr vnitra Ví­t Rakušan (STAN) se na X ostře pustil do svého koaličního partnera, předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy. Rakušan ve svém příspěvku uvedl: „Některé otázky už si prostě nekladu. Manželství má být pro všechny a budu za to bojovat dál, protože to mělo být schválené už dávno. Každý by si měl svobodně žít, s kým chce, protože tím nikomu neubližuje, ani Marku Bendovi.“

Reagoval tak poté, co Marek Benda prohlásil, že „z lidských práv se stává nová hračka“ a že „manželství pro všechny podle něj není pro Česko prospěšné“.

„Možnost žít důstojně s člověkem, kterého miluju a neporušuji přitom žádné zákony a dobré mravy. Žít s člověkem, kterého miluju, ať je to muž nebo žena a moje sexuální orientace je jakákoliv. No tak to je přece absolutně nejzákladnější právo,“ pokračoval Vít Rakušan v krátkém videu.

A dodal: „A mě vlastně šíleně udivuje, že o tom v 21. století diskutujeme.“

Závěrem ujistil, že se svého postoje nevzdá. „Ale nebojte se, i když mě to udivuje, tak mě to stále ještě neunavuje. A za to, aby tohle bylo tím nezcizitelným a neoddiskutovatelným právem každého člověka v naší zemi, fakt budu bojovat dál,“ zakončil.

Některé otázky už si prostě nekladu. Manželství má být pro všechny. A budu za to bojovat dál, protože to mělo být schválené už dávno. Každý by si měl svobodně žít s kým chce, protože tím nikomu neubližuje. Ani Marku Bendovi. pic.twitter.com/ntzERHlT4y — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 14, 2025

Výrok Víta Rakušana přichází v době, kdy se blíží volby a STAN se tímto tématem může snažit oslovit liberálnější voliče a naklonit si je na svou stranu.

„Dovolím si jednu definici. Lidská práva jsou základní práva a svobody, které přísluší každému člověku bez ohledu na jeho původ, rasu, pohlaví, náboženství nebo názor. Jsou nezcizitelná, univerzální a nezrušitelná a mají chránit důstojnost, svobodu a rovnost všech lidí. To jsou principy obsažené ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a také v naší Listině základních práv a svobod, ta je součástí naší české ústavy,“ poznamenal ministr.

Rakušan vysvětluje, že z jeho pohledu jsou lidská práva skutečně nároková – a že diskuse by se měla vést spíše o tom, co mezi základní práva patří. „Takže lidská práva z mého pohledu a téhle definice při jednoduché úvaze prostě nároková jsou a tohle chápání je naprosto správné. Ale může vzniknout debata, co teda je to základní lidské právo, nezcizitelné, jedinečné.“

Pod Rakušanovým příspěvkem se rozvinula i živá diskuse s občany, kteří s jeho názorem nesouhlasili. Jeden z diskutujících napsal: „Každý ať si svobodně žije, s kým chce, ale pokud to má být opravdu svobodné, proč na to potřebuje od státu lejstro?“

Rakušan mu na to reagoval s poukazem na roli státu a rovnost před zákonem: „Někdo lejstro nepotřebuje, ale pokud stát lejstro nabízí těm, kdo spolu chtějí trvale a s jeho posvěcením žít, proč by měl některé z té možnosti vylučovat, když jsou to také dospělí a svéprávní lidé?“ pozastavoval se.

Další uživatel diskusi odlehčil provokativním komentářem: „Já si chci vzít svého psa a trvám na tom, aby se tomu říkalo manželství.“

Předseda hnutí STAN odpověděl bez obalu a s důrazem na důstojnost debaty: „Přirovnáváte lidi s jinou orientací ke zvířatům?“

Do diskuse se zapojili i další lidé, kteří upozorňovali na právní rámec manželství a jeho dosavadní definici v českém právním systému. Jeden z komentujících uvedl: „Manželství je v českém právním řádu definováno jako svazek mezi mužem a ženou, který je založen na jejich svobodném a úplném souhlasu. Tato definice vychází z občanského zákoníku a Listiny základních práv a svobod.“

Jiný přispěvatel do diskuse se přidal s výtkou vůči postoji Víta Rakušana a přístup k manželství označil za velké nepochopení jeho významu: „Kdybyste měl pravdu, nebyla by už nutná ta blahosklonnost. Vy ji ale nemáte, a proto ta blahosklonnost nutná je. Manželství je speciální status. Status jednoho konkrétního vztahu – a žádný speciální status není pro všechny,“ konstatoval.

Návrh zákona na umožnění manželství pro všechny, tedy i pro stejnopohlavní páry, prošel Sněmovnou v červnu 2023 prvním čtením, ale v únoru 2024 byl ve třetím čtení nahrazen kompromisem – rozšířenými právy registrovaného partnerství, nikoli plným manželstvím.

Vedlejší novela nyní umožňuje partnerům registrovaného svazku prakticky všechna práva manželů kromě názvu „manželství“ a možnosti společného osvojení dítěte a vstoupila v platnost od 1. ledna 2025, ale plnohodnotné manželství dosud neprošlo.

Zákon, který byl v minulých měsících schválen jako kompromisní úprava mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím, čelil ostré kritice ze strany LGBT komunity. Právě lidé z této komunity upozorňovali, že zákon stále omezuje jejich rodičovská práva a nezaručuje plné rovnoprávné postavení ve společnosti.

