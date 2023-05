ČEZ: SPŠ Kladno již zná své novodobé Prokopy Diviše pro školní rok 2022/23

reklama

„Jsme rádi, že Motivační program Prokopa Diviše pro partnerské školy Skupiny ČEZ existuje. Že je určený právě pro žáky oboru elektrotechnika a elektroenergetika. Bude to znít jako klišé, ale tento motivační program opravdu většinu našich žáků motivuje k lepším výkonům. Na finanční odměnu totiž může dosáhnout každý, zaleží jen na píli, snaze a vlastní aktivitě jednotlivce. Proto jsem dnes na předávání diplomů a šeků pozval i žáky prvních ročníků, aby viděli, že to doopravdy jde. I oni mohou během dalších let dosáhnout na zajímavé finanční částky. Nemusí přitom chodit někam na brigádu, jen se snažit mít velmi dobrý prospěch, vyvinout občas nějakou tu studijní či volnočasovou aktivitu spojenou s jejich oborem navíc a zachovat si po celý školní rok studijní bezúhonnost,“ říká Miroslav Dundr, ředitel SPŠ a VOŠ Kladno. Věří přitom, že Motivační program Prokopa Diviše vyhlásí ČEZ Distribuce i v příštím roce.

V tom ho za ČEZ Distribuci víceméně během předávání odměn ujistil Martin Hušek: „Jsme rádi, že jste se našeho motivačního programu v tak hojném počtu zúčastnili. Energetika už totiž není konzervativní, nýbrž dynamický obor, který se technicky a díky i novým legislativním normám neustále rozvíjí. Proto potřebujeme, a nejen my, v našich řadách mladé vzdělané a šikovné lidi, které v daném oboru jen tak něco nezaskočí, jsou připraveni na změny reagovat a zároveň tak s nimi neustále rozvíjet svůj potenciál. Počítáme proto s tím, že i my Prokopa Diviše ještě o něco vylepšíme. Příkladem může být mobilní aplikace, která účastníkům motivačního programu přinese nejen další body do hodnocení, ale třeba i možnost srovnání, jak jsou na tom ostatní kolegové z jiných partnerských škol Skupiny ČEZ.“

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou chce ČEZ Distribuce studenty motivovat k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy.

Letošní Prokopové Divišové ze SPŠ Kladno z druhého ročníku jsou: 1. Petr Oubrecht, 2. Rudolf Wachauf a 3. Matěj Šimek. Třetí ročník: 1. Adam Kalous, 2. Tobias Kratochvíl a 3. Tomáš Jindra. Čtvrtý ročník: 1. Aleš Sůva, 2. Lukáš Švimberský a 3. Václav Čermák. Jak naloží se svou finanční odměnou ve výši 16 000, 11 000 a 7 000 korun, je jen na nich. Někteří ji použijí jako vklad do dalšího studia, další investují do svých koníčků či si nějakým zajímavým způsobem zpestří prázdniny.

Skupina ČEZ různými formami dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivaci žáků ke studiu technických oborů. Kromě Motivačního programu Prokopa Diviše například pro ně pořádá Distribuční maturitu, a to hned na třech místech - Hradci Králové, Ostravě a Kladně. Dalšími jsou energetická (Elektrárna Ledvice) a jaderná (Temelín a Dukovany) maturita. Velmi populární je soutěž „Vím proč“, o nejlépe natočený a vysvětlený pokus popisující některý z fyzikálních jevů, do které se mohou zapojit i žáci ze základních škol. Přímo ČEZ Distribuce pak má i vlastní dvouletý Absolventský program, během něhož absolventi učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu. Během zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ.

