ČEZ: Ústecké Zákaznické centrum nabízí nyní více pohodlí a dobrou kávu

Ač se nachází stále na stejné adrese v Panské ulici, má nyní moderní design. Tudíž je prostornější, více prosvětlené a hlavně s pohodlnou čekací zónou, umožňující aktivní obsluhu klientů. Je přitom již osmým v rámci celé České republiky, které prošlo redesignem.

Ústecké zákaznické centrum je po Děčínu, Chomutovu a České Lípě na severu Čech čtvrtým v pořadí, kterým se Skupina ČEZ snaží v moderním duchu přiblížit svým klientům. Jak mají nová zákaznická centra vypadat, si přitom stanovili zákazníci do značné míry sami.

„Příjemná a profesionální obsluha v příjemném prostředí; to je naše heslo. Chceme, aby se zákazníci v našich centrech cítili co nejlépe. Nové centrum v Ústí nad Labem má proto moderní a vzdušný design, který navozuje dobrou atmosféru a usnadňuje orientaci v prostoru,“ poznamenal k tomu generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. „Uspořádání našich poboček vychází přímo z průzkumu mezi zákazníky, kteří sami navrhovali, co by zlepšili.“

Zákaznické centrum ČEZ v Ústí nad Labem je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin, v pátek pak od 8 do 16 hodin. „Jeho nová podoba nám umožňuje spolupracovat se zákazníky aktivněji, než tomu bylo dříve. A pokud bude muset někdo chvíli čekat, než se dostane na řadu, má k dispozici wi-fi připojení a kávu zdarma. Na tu naše klienty zveme již teď, rovnou jim při tom zkontrolujeme, zda mají u nás vše správně nastavené,“ říká s úsměvem Hana Blažková, vedoucí zákaznického centra, v němž nechybí ani automat s pitnou vodou.

Nový design již v rámci Skupiny ČEZ mají zákaznická centra v Děčíně, Chomutově, Kladně, Chebu, České Lípě, Šumperku, Frýdku-Místku a nyní i v Ústí nad Labem. Dalšími, jež projdou redesignem budou ta v Opavě a České Lípě.

autor: Tisková zpráva