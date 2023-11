ČEZ číslo týdne: 10

reklama

Celkem šest energetických reaktorů vyrábí spolehlivě už desítky let bezemisní energii v dukovanské a temelínské elektrárně a další dva výzkumné reaktory fungují v Centru výzkumu Řež, kde slouží např. k ozařování vzorků na výrobu radiofarmak. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská na ČVUT přidala letos v červnu ke školnímu štěpnému reaktoru VR-1 ještě reaktor VR-2, který se tak stal jubilejním desátým zařízením tohoto druhu v ČR. Do budoucna by měly přibýt další, důležitý krok tímto směrem nastal v tomto týdnu, kdy ČEZ obdržel finální nabídky od tří uchazečů na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Produkce jaderných zdrojů a malých modulárních reaktorů bude tak společně s příspěvkem nových obnovitelných zdrojů základem moderní bezemisní české energetiky i v následujících dekádách. Výroba v jaderných elektrárnách, se kterými Evropská komise počítá při plnění klimatických cílů EU, nepřispívá k produkci skleníkových plynů, a nemá tak vliv na globální změny klimatu. Ročně se díky nim nevypustí do českého ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Psali jsme: ČEZ jako jediná česká firma zvítězil v prestižní soutěži Reuters Responsible Business Awards 2023 ČEZ je po vydání územního rozhodnutí opět blíž výstavbě jaderných bloků Dukovan Projekt ČEZ, zaměřený na zaměstnance-rodiče, vyhrál soutěž diverzity Severské obchodní komory ČEZ: Halloween na Hučáku v Hradci Králové

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE