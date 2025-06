ČEZ jako první v ČR zprovoznil 900 stojanů pro elektromobily

Ultrafastů o výkonu 150+ kW je v síti 15 %, výkon 50+ kW má 85 % stojanů. Jubilejní 900. stojan je ultrarychlá stanice 360 kW v areálu invelt BMW v Praze. Provozovatel největší dobíjecí sítě letos jako první překoná hranici 1 000 stanic. Využívání ultrarychlých stojanů podporuje probíhající slevová akce „Z 0 na 100“. Počet zákazníků na vybraných tarifech se od té doby zdvojnásobil.

Řidiči čerpající energii do svých e-aut u ČEZ mají ode dneška na výběr z 900 veřejných stojanů. Jubilejní stojan o výkonu 360 kW je součásti ultrarychlého hubu o deseti stanicích, který slouží veřejnosti v areálu invelt BMW v pražských Stodůlkách. Největší a nejvýkonnější síť v České republice dodávající energii elektroautům už více než 13 let dosáhla tohoto milníku jako první ze všech provozovatelů. Ještě letos by měla pokořit i hranici 1 000 stojanů. Odběry certifikované bezemisní energie u ČEZ rostou v posledních letech o desítky procent. Síť se rozšiřuje jak z prostředků přidělovaným Operačním programem Doprava i díky investicím z vlastních zdrojů Skupiny ČEZ.

Jubilejní 900. veřejný dobíjecí stojan má výkon 360 kW a je součástí velkého dobíjecího hubu o 10 stanicích v areálu dealera BMW invelt v pražských Stodůlkách, okolo kterého projedou denně tisíce aut. Elektromobily tu mohou během 10 minut doplnit energii na dalších 150 kilometrů jízdy. „Stavíme tempem téměř 200 stanic ročně a zaměřujeme se nyní zejména na huby s větším počtem ultrarychlých stanic.

Stavíme kompletně nové dobíjecí huby s ultrarychlými stojany nebo tento typ stanic doplňujeme do již existujících míst. Lokací, kde nabídneme řidičům tři a více ultrarychlých stanic, chceme do konce letošního roku provozovat čtyřicet, a to především na hlavních silničních tazích,“ říká místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

„Jsme hrdí, že jsme se stali prvním dealerem BMW, který na své půdě spouští veřejný nabíjecí hub pro elektro vozy se dvěma ultrafast nabíječkami. Naše společnost tak ukazuje, že následuje moderní trendy v mobilitě. Těší nás, že můžeme zákazníkům nabídnout další službu se špičkovými parametry,“ říká Jiří Jírovec majitel společnosti invelt – s.r.o.

„Podíly nových prodaných elektrifikovaných vozů BMW a MINI se v České republice neustále zvyšují, proto mě každá nová nabíjecí stanice těší, zde o to více i s ohledem na výkon stojanů. Nabíjet zde v inveltu může kdokoliv a zastávku tak spojit třeba s prohlídkou showroomu nejen nových, ale i ojetých vozů, nebo motocyklů,“ říká Maciej Galant, generální ředitel BMW Česká republika.

„Jde o typickou instalaci těchto měsíců, kdy se snažíme držet tempo s dynamicky rostoucí poptávkou po ultrarychlém dobíjení. Podle statistik o využívání dobíječek je totiž zřejmé, že lidé upřednostňují právě kratší časy dobíjení. Odhadujeme, že řidiči letos u našich stojanů načerpají více než 12 milionů kWh certifikované zelené elektřiny. Dále také poroste průměrný odběr při jednom čerpání, který letos meziročně vzrostl o více než deset procent na 23 kWh,“ řekl Tomáš Chmelík, manažer útvaru realizace a správa dobíjecích stanic ČEZ.

ČEZ tak pokračuje v tempu výstavby dobíjecí infrastruktury, aby byla schopna zvládat stále více elektromobilů na českých silnicích. Síť největšího provozovatele se od ledna do dneška rozrostla o více než 60 nových dobíjecích stanic, za celý rok má být podobně jako loni zprovozněno znovu přes 180 stojanů.

V roce 2024 přibylo v největší české síti více než 70 ultrarychlých stojanů o výkonech 150+ kW. Právě v oblasti elektromobility, jejíž rozvoj v České republice podporuje už více než 15 let, loni v předstihu splnil slib vytýčený v rámci vize Čistá Energie Zítřka – provozovat 800 stojanů a zečtyřnásobit výkon sítě.

Věděli jste, že…

kompletní přehled stanic v síti je ke stažení na CEZ – Najít dobíjecí stanici (elektromobilita.cz)

další desítky tisíc dobíjecích bodů nabízí ČEZ prostřednictvím roamingových partnerů v Německu, Rakousku, Slovensku, Polsku, Slovinsku a Chorvatsku.

za celý loňský rok dodala síť veřejných stanic ČEZ celkem 9,6 milionu kWh.

Aktuální tip: AKCE „Z 0 NA 100“

Aktuálně je dobíjení na ultrarychlých stojanech ČEZ pro zákazníky s tarifem Premium s cenou 11 Kč za načerpanou kWh nejlevnější na trhu ve srovnání 3 největších dodavatelů. Díky kampani „Z 0 na 100“ symbolizující dosažení hranice 100 ultrarychlých stanic v síti ČEZ tak zákazníci jezdící ve všech značkách e-aut oproti neregistrovaným řidičům uspoří např. na tarifu Standard 7 korun na kWh a na tarifu Premium 9 korun na každé odebrané kWh. Po půlroce od spuštění akce „Z 0 NA 100“ je zřejmé, že si uživatelé dobíjení na ultrarychlých stojanech za výhodnější ceny oblíbili. Počet předplatitelů se totiž od začátku spuštění akce více než zdvojnásobil.