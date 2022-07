ČEZ opět láká k návštěvě svých infocenter se spoustou zajímavých novinek a letní soutěží pro děti

reklama

Návštěvníci se tak mohou během dvou letních měsíců poznat nejrůznější taje elektráren, vyzkoušejí si virtuální realitu a fyzikální pokusy či se seznámí s interaktivními modely. Ve většině případů se také podívají do provozu elektrárny. Hlavně dětem se pak budou hodit nově nabyté znalosti při vyplňování bleskového kvízu, který na ně v každém z devíti infocenter čeká. Anketa Vláda Petra Fialy dle vašeho mínění povládne (ptáme se od 30.6.2022) do konce svého mandátu 2% do konce rusko-ukrajinské krize 3% do konce roku 2023 0% do Vánoc 95% hlasovalo: 3060 lidí

„Ze zkušeností víme, že svět energetiky láká dospělé i děti. Na nás je, abychom jejich zájem nejen udrželi, ale ještě víc prohloubili. Našim návštěvníků tak chceme opět přinést něco navíc, učení formou zážitku totiž bývá nejefektivnější. Mezi letošními novinkami tak najdou ReakTour, tedy virtuální tour, která diváky díky speciálním brýlím přenese až k temelínskému reaktoru, nebo nové interaktivní modely a pokusy. Ti nejmenší se mohou vyřádit v hracích koutcích. A aby toho hraní nebylo málo, máme pro všechny děti do 18 let připravený krátký on-line kvíz o hezké ceny. Odměnu si odnese každý, kdo správně odpoví na všech pět otázek týkajících se výroby čisté elektřiny z bezemisních zdrojů,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí útvaru Infocentra ČEZ.

Proto rovněž v Informačním centru Elektrárny Ledvice čekají na děti i takové otázky jako: Co je srdcem jaderné elektrárny? Jak vysoká je větrná elektrárna? Vyrábí fotovoltaiky proud, i když je venku pod mrakem? Odpovědi nejen na ně, ale i další otázky se zájemci o energetiku vždy dozvědí během prohlídek z úst odborných průvodců. Ti pro ně mají v zásobě vždy připravenou řadu zajímavostí i zákulisních perliček z elektrárenského života. A dávat pozor se vyplatí, za správné vyplnění kvízu totiž čeká soutěžící drobná cena.

Pokud zájemce o industriální turistiku krom ledvického infocentra zlákají k návštěvě i další lokality Skupiny ČEZ, tak je například v Infocentru Jaderné elektrárny Temelín čeká nová virtuální prohlídka ReakTour, která přenese diváky do nejstřeženějších prostor v zemi, včetně reaktorového sálu či blokové dozorny. Pouze během prázdnin se návštěvníci exkluzivně mohou podívat i do útrob vodní elektrárny Lipno, kde se speciálním výtahem dostanou do strojovny vyhloubené v kaverně 160 metrů pod hladinou Vltavy. Ti starší 15 let se mohou těšit na reálné pěší prohlídky areálu obou jaderných elektráren. Nově lze zavítat i do areálu Elektrárny Ledvice, jejímž největším lákadlem stále zůstává nejvyšší oficiální rozhledna v České republice s prosklenou vyhlídkou a volně přístupným ochozem ve výšce 140 metrů.

„Prohlídky areálu naší elektrárny se konají ve čtvrtek od 16:00 a v sobotu od 11:00 hodin. Kapacita této jedinečné exkurze je 8 osob, takže je nutné se na ni předem objednat. Rezervace přijímáme jak telefonicky, tak i prostřednictvím e-mailu. Během prohlídky návštěvníci mimo jiné uvidí vodní odvalovací turbíny na přepadu v retenčních nádržích, venkovní stavbu původní části elektrárny či chladicí věž. Vystoupáme pochopitelně i na nejvyšší rozhlednu v republice a nahlédneme do kotelny. Podmínkou účasti je pevná obuv a dlouhé kalhoty,“ doplňuje Jana Purmenská, odborná průvodkyně Informačního centra Elektrárny Ledvice.

Více o letní soutěži pro děti, prohlídkách a registracích ZDE.

Psali jsme: ČEZ: Odstraňovat následky bouře v Týně nad Vltavou pomáhali i temelínští hasiči Zpráva o udržitelném rozvoji: ČEZ loni snížil emise, spotřebu vody i produkci odpadů ČEZ: V jaderné elektrárně rozdávali žákům vysvědčení i energii na prázdniny ČEZ: Vysoké Mýto hostí unikátní výstavu Energie a civilizace

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.