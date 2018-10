ČMA: Soutěž Manažer roku - letos plná inovací

Již čtvrt století soutěží úspěšné osobnosti o nejvyšší metu v prestižní soutěži MANAŽER ROKU. Letošní 26. ročník je na rozdíl od předchozích let pojatý inovativně, soutěž reaguje na nástup chytrých technologií a moderní trendy v managementu. Přibylo pět nových či inovovaných kategorií, již nyní vysoký zájem vyvolává kategorie Mladý manažerský talent do 35 let. Významnou změnou v organizaci soutěže je, že její vyhlašovatel Česká manažerská asociace (ČMA) bude mladé talenty vyhledávat a hodnotit společně s Českou asociací startupů.

Letošní ročník nabízí i další kategorie jako je Smart manažer, Leader for future či Krizový manažer. Novinkou je kategorie Zahraniční manažer. Úpravy doznalo klasické oborové zaměření, počet kategorií se zúžil na pět. Další informace o soutěži najdete na www.manazerroku.cz

„Soutěž o Manažera roku byla založena v roce 1993. Byl tak vytvořen počátek tradice hodnocení reprezentantů managementu v ziskové i neziskové sféře ČR. Stala se prezentací moderních, úspěšných metod řízení a jejich nových trendů. Soutěž vyhledává, hodnotí a oceňuje nejlepší řídící pracovníky. Prezentuje jejich výsledky a metody práce odborné i širší veřejnosti, a tím podporuje rozvoj české ekonomiky a společnosti,“ říká Pavel Kafka, prezident ČMA.

Nový ročník soutěže MANAŽER ROKU byl vyhlášen na kulatém stolu na téma Manažeři, inovace a zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Své názory si při něm vyměnili top manažeři Petr Novák z KOYO BEARINGS ČR, Ladislav Verner ze SOMA SPOL, Martin Hausenblas z ADLER International a LIFTAGO a Libor Witassek z DC VISION. Další informace ZDE.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubů. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem české pobočky Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jako jediný zástupce byznysu připravuje ČMA implementaci Strategie ČR 2030. Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

autor: Tisková zpráva