ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro volby

Ve volbách se o přízeň voličů uchází 26 politických stran, hnutí a koalic, které mají zaregistrováno celkem 287 kandidátních listin. Zákonem povolený maximální počet platných kandidátů na kandidátní listině, který se liší dle jednotlivých krajů, byl uveden na 128 z nich. Kandidátní listiny ve všech 14 krajích podalo celkem 18 kandidujících subjektů.
„O poslanecký mandát usiluje 4 473 kandidátů. V roce 2021 byl zájem větší, o mandát se tehdy ucházelo celkem 5 243 mužů a žen. Počet kandidujících se může do voleb ještě změnit, neboť někteří mohou být v zákonné lhůtě odvoláni, či mohou například sami odstoupit. Údaje bude ČSÚ na volebním webu volby.cz průběžně aktualizovat podle informací registračních úřadů,“ říká Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.
Na prezentační webové stránce volby.cz jsou kromě seznamu kandidátů uvedeny také statistické přehledy o počtech kandidujících podle krajů, věku, pohlaví nebo politické příslušnosti. Průměrný věk kandidátů v nadcházejících sněmovních volbách je 49,2 let. Celkem 36 nejmladších kandidátů je ve věku 21 let, dvěma nejstarším uchazečům o poslanecký mandát je shodně 90 let. Z celkového počtu kandidátů představují ženy 31,3 % a jejich relativní zastoupení se tak oproti předchozím sněmovním volbám snížilo pouze o 0,3 procentního bodu.
Zveřejněné registry kandidátů a kandidátních listin budou na webu volby.cz až do voleb průběžně aktualizovány podle pokynů registračních úřadů.
Pro volby do Poslanecké sněmovny bylo vytvořeno 14 711 stálých volebních okrsků v České republice a 108 zvláštních volebních okrsků v zahraničí.
autor: Tisková zpráva