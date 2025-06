ČEZ číslo týdne: 56,8

Bylo to meziročně o 24 % více. Významně rostly investice do obnovy a rozvoje distribučních sítí (o 33 %), kde ČEZ vedle přirozené obnovy a modernizace průběžně posiluje kapacity pro připojování nových decentrálních zelených elektráren a další prvků moderní energetiky. Pozitivní posun zaznamenal také sektor výroby (o 26 %), kam prostředky mířily hlavně do opatření na posilování bezpečnosti a stability dodávek energie, zvyšování bezpečnosti bezemisních jaderných elektráren a jejich začleňování do systému centrálních dodávek tepla a také do dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů.

Psali jsme: ČEZ: Speciální kontroly potvrdily výbornou kondici dukovanského reaktoru ČEZ: Zaměstnanci v Hradci Králové vybrali 210 kg oblečení pro charitu ČEZ: Všechna místa „jaderných maturit“ v Dukovanech obsazena ČEZ: Muzejní noc přilákala na Hučák stovky návštěvníků