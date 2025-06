Hašek otočil. Teď by mu od sportovců stačilo odsouzení Putina

Někdejší slavný brankář Dominik Hašek, legenda českého hokeje, dlouhodobě kritizuje ruskou agresi na Ukrajině a odmítá propagaci války prostřednictvím sportu. Už v únoru 2022 vyzval k vyloučení ruských sportovců ze všech mezinárodních soutěží. Tvrdě odsoudil Rusko i prezidenta Putina a označil válku za zločin. Aktivně pomáhá Ukrajině – organizoval sbírky, podporoval uprchlíky a vyzýval české politiky k větší pomoci. Sportovní organizace i jednotlivce kritizuje za příliš měkký postoj k Rusku. Někteří fanoušci ho kvůli jeho postojům označují za rusofoba. Přesto zůstává jedním z nejhlasitějších českých sportovních kritiků války a pokračuje v podpoře ukrajinského odporu. Nejnověji však populární Dominátor v diskusi na sociální síti X naznačil změnu svého přístupu k účasti ruských sportovců na mezinárodních soutěžích.

„Existuje někdo, kromě podporovatelů Putina a jeho imperialistické války, komu by vadila účast ruských sportovců (ne ruských týmů) v soutěžích včetně OH, pokud by oficiálně odsoudili ruskou agresivní válku na Ukrajině a i dle toho vystupovali? Samozřejmě na OH by nesměli být reprezentanti Ruska, ale pro ně vytvořeného tzv. uprchlického týmu. Prosím sdílejte, případně napište zda podporujete ap. olympijský tým. Jinak zde teď neřeším kolik by jich to dokázalo, jakou by k tomu ‚od nás‘ potřebovali pomoc ap…,“ napsal bývalý hokejový brankář Dominik Hašek na síti X.

Existuje někdo, kromě podporovatelů Putina a jeho imperialistické války, komu by vadila účast ruských sportovců (ne ruských týmů) v soutěžích včetně OH, pokud by oficiálně odsoudili ruskou agresivní válku na Ukrajině a i dle toho vystupovali? Samozřejmě na OH by nesměli být… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 31, 2025

„Mně by účast takových Rusů na OH nevadila. Ale bohužel vaše otázka je pouze hypotetická. Takoví lidé neexistují. Možná tak smýšlí, ale všichni velmi dobře ví, že pokud by veřejně odsoudili Putinův režim, sami sebe odsoudí k smrti. Dříve nebo později je smete vrahova zlost,“ reagovala Alena Boninská z Utahu.

Ruští sportovci potřebují podat pomocnou ruku

Hašek jí odpověděl: „Neřešte OH, těch soutěží jsou stovky a každá je důležitá (některé možná dlouhodobě více než OH). Hypotetická není, před cca rok a půl tuto vyhlášku málem naše vláda (samozřejmě pro území ČR) vydala. Ale k věci. Jestli by jich to dokázalo 0, 1, 10 či více nevíme. Ale tu šanci (oficiálně odsoudit ruskou imperialistickou válku) má dostat každý. I proto, že dokud to neudělají, jsou při svém veřejném vystupování (hraní) reklamou na válku a budou žít do konce života s vědomím, že kvůli jejich hře umírali lidé (a my se na tom svým neumožněním jim odsoudit oficiálně válku podílíme). My je do toho odsouzení nikdy nesmíme nutit, je to jejich osobní rozhodnutí. Ale pokud se najde někdo z nich tak statečný, že to dokáže, tak se následně jako veřejná osobnost (známý sportovec) stane fantastickým mírovým ambasadorem a my i s jeho pomocí máme o trošičku větší šanci dosáhnout našeho společného cíle – spravedlivého míru. Snad bych ještě podotkl, že aby to dokázali, potřebují podat pomocnou ruku (např. exil – něco jako uprchlická víza, ale je toho mnohem více) a dále hlavně nastavit v soutěžích pravidla, aby ta soutěž, v které by nastupovali, už nikdy nebyla reklamou na ruskou válku (ti ruští sportovci, kteří by válku neodsoudili a nejednali dle toho, by tam nenastupovali). Je toho ještě hodně, pro důkladné vysvětlení. Nicméně neumožnit ruským sportovcům oficiálně odsoudit válku považuji za špatné z výše popsaných důvodů (a pár jsem jich ještě nepopsal – už takto je to dlouhé ke čtení).“

Neřešte OH, těch soutěží jsou stovky a každá je důležitá (některé možná dlouhodobě více než OH). Hypotetická není, před cca rok a půl tuto vyhlášku málem naše vláda (samozřejmě pro území ČR)vydala. Ale k věci. Jestli by jich to dokázalo 0,1,10 či více nevíme. Ale tu šanci… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 31, 2025

„Rusů, kteří nereprezentují Rusko, tam bude i tak dost. V týmech jiných států. Vzhledem k tomu, že i to bývají kolikrát Putinovci, tak už by mi účast lidí s ruským pasem v nějakém protiválečném zvláštním týmu asi nevadila,“ reagovala další diskutující.

Byli by to ti nejlepší míroví ambasadoři

A Hašek svou myšlenku rozvedl: „Není to zaměřeno pouze na OH. Samozřejmě to platí i o stovkách jiných soutěží (o všech). Nevadila? Nebo byste z toho měla radost? Jak obrovským mírovým ambasadorem by ta ruská sportovkyně či sportovec, kteří by to dokázali, myslíte asi byli? Jaký zásah pro ruský režim by to byl? Jinak ti Rusové reprezentující jinou zemi asi příliš (spíše vůbec) ruskou imperialistickou válku neodsoudí a už vůbec ne v oficiálním prohlášení.“

Není to zaměřeno pouze na OH. Samozřejmě to platí i o stovkách jiných soutěží (o všech). Nevadila? Nebo byste z toho měla radost? Jak obrovským mírovým ambasadorem by ta ruská sportovkyně či sportovec, kteří by to dokázali, myslíte asi byli? Jaký zásah pro ruský režim by to… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 31, 2025

„Nemají tam co dělat. Nejde ani tak o sportovce jako o jejich fandy, co by rozjeli velký špatný v ochozech,“ namítl Petr Mikula.

Hašek mu odpověděl: „Zde se mýlíte. Ti stateční, kteří by to dokázali, by by byli těmi, co oslavují současné Rusko, nenáviděni. Byli by to ti nejlepší míroví ambasadoři.“

Zde se mýlíte. Ti stateční , kteří by to dokázali, by by byli těmi, co oslavují současné Rusko, nenáviděni. Byli by to ti nejlepší míroví ambasadoři. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 31, 2025

„Pokud by veřejně vystupovali a odsoudili tamní režim, tak za mě Rusové by mohli soutěžit. Neodsuzoval bych všechny Rusy. Vyslovím jen pochybovačnou otázku, našel by se aspoň jeden?“ zamyslel se Lukáš Steklý.

„To nevíme. V žádném případě bychom je do toho nesměli nutit. Je to na rozhodnutí každého jednotlivce. V každém případě těm, kteří by se o to chtěli pokusit, musíme podat pomocnou ruku. A pro ty, co to případně dokážou, samozřejmě dopředu nastavit pravidla tak (to s tou pomocnou rukou souvisí), aby následně mohli soutěžit a soutěž v žádném případě už nebyla reklamou na ruskou imperialistickou válku (nesměli soutěžit ti ruští sportovci, co ruskou válku neodsoudili),“ zareagoval Hašek.

To nevíme. V žádném případě bychom je do toho nesměli nutit. Je to na rozhodnutí každého jednotlivce. V každém případě těm, kteří by se o to chtěli pokusit, musíme podat pomocnou ruku. A pro ty, co to případně dokážou, samozřejmě dopředu nastavit pravidla tak (to s tou pomocnou… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 31, 2025

Psali jsme: Dominik Hašek a Pehe zděšeni hovorem Trumpa s Putinem. Volání do zbraně Ochranka pro Haška? Komentátor tuší pravý důvod Rakušanovy nabídky Hašek: Trump obdivuje diktátory a zločince. Spousta ruských hokejistů chce porážku Ukrajiny Lidé radši zaplatí Haškovi ochranku. Nerudová promluvila do kauzy s Medveděvem