Gruzínský premiér Irakli Kobachidze vystoupil 29. května v Budapešti na Konzervativní politické akční konferenci (CPAC) v Budapešti s působivým projevem , v němž zdůraznil závazek Gruzie k suverenitě, tradičním hodnotám a odolnosti vůči vnějším tlakům. Kobachidzeho projev na největším světovém setkání národních konzervativních vůdců vzbudil u účastníků velký ohlas a vysloužil si pochvalu od maďarského premiéra Viktora Orbána, který ho označil za „hrdinu mezinárodního vlasteneckého hnutí“.



Kobachidze zdůraznil odhodlání Gruzie zachovat si svou národní identitu a křesťanské dědictví a zároveň se vypořádat se složitými geopolitickými výzvami. „Sešli jsme se zde, abychom bránili naši identitu. Jsme součástí svobodného Západu, který prosazuje tradiční hodnoty, a ne součástí takzvaného hlubokého státu,“ prohlásil a postavil Gruzii do pozice neochvějného odpůrce globalistických vlivů.

V souvislosti s tlakem, jemuž Gruzie čelí kvůli své strategické poloze, Kobachidze zdůraznil, že Gruzie usiluje o mír, zejména když se brání vůči snahám zatáhnout ji do konfliktu s Ruskem. „Gruzie odolává snahám o to, aby se vrátila na bojiště proti Rusku, a naše vláda je oddána míru,“ řekl a poznamenal, že 20 % gruzínského území zůstává pod ruskou kontrolou. Obvinil mezinárodní média z koordinovaných útoků proti gruzínské suverenitě, které podnítily zavedení zákonů na ochranu národních zájmů. „Chtějí potrestat Gruzii za to, že se nezapojila do války, že si vybrala suverenitu a upřednostnila národní zájmy,“ tvrdil Kobachidze.

Gruzínský předseda vlády vášnivě hovořil o důležitosti zachování křesťanské identity tváří v tvář globalistickým tlakům. „Když národ ztratí svou identitu a víru, ztratí sám sebe,“ řekl posluchačům. Zdůraznil, že kulturní a náboženské hodnoty Gruzie zůstávají ústředním prvkem jejího národního étosu. Kobachidzeho poznámky byly v souladu s tématem konference „Věk vlastenců“, které oslavovalo vzestup konzervativních hnutí v Evropě a ve Spojených státech, zejména po nedávném vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách.



Kobachidzeho projev se setkal s nadšenou podporou účastníků, včetně videopozdravu od prezidenta USA Donalda Trumpa, který Orbánovi poblahopřál a naznačil souhlas s vlasteneckou agendou konference. Sám Orbán ocenil Kobachidzeho vůdcovství a vyzdvihl jeho volební úspěch proti „celému liberálnímu světu" a dosažení největšího hospodářského růstu v Evropě při zvládání geopolitických výzev.