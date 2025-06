Nejdřív Čech, pak až Ukrajinec. Okamura chce tvrdou ruku

SPD tento týden předložilo do Poslanecké sněmovny návrh na změnu trestního zákoníku, která obsahuje automatickou povinnost udělit trest ukončení povolení k pobytu v ČR a trvalého vyhoštění všem cizincům, kteří spáchají v ČR úmyslný trestný čin. Z jakého důvodu?

Kriminalita imigrantů v České republice stoupá, a to i u Ukrajinců. Zároveň kvůli této proimigrační politice Fialovy vlády a ministra vnitra Rakušana ze STAN stoupá i počet nevinných českých obětí. Kam směřuje chování imigrantů vidíme v Německu. Tam mají arabští a muslimští imigranti zhruba desetkrát větší násilnou kriminalitu než němečtí občané. Denně dle statistik dochází v Německu k 79 útokům nožem. A víme, že imigranti z Německa nebo z Ukrajiny se kvůli Schengenu mohou volně pohybovat mezi evropskými státy. Takže čeští občané by podle nás měli být chráněni. A cizinci by po odpykání trestu už neměli mít nikdy právo vstoupit do naší země.

Pokud jde o novelu cizineckého zákona, tak jeden novinář z Novinek lživě uvedl, že jsme prý podpořili Migrační pakt EU. Provládní novináři už neví, jak nás před volbami pomluvit. Migrační pakt naprosto odmítáme a všichni ví, že mi za kritiku Migračního paktu teď hrozí tři roky vězení za náš plakát na základě trestního oznámení z Fialovy vládní koalice. My jsme naopak v rámci novely cizineckého zákona pozměňujícími návrhy navrhli zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců u nás.

Konkrétně v čem?

Navrhli jsme zjednodušení vyhoštění, navrhli jsme mnohem vyšší tresty pro převaděče nelegálních migrantů, trestní sazbu jsme tam zvýšili na osm až dvanáct let a navrhli pro převaděče propadnutí majetku. A pro letecké společnosti, které k nám přepraví nelegální imigranty bez příslušných dokladů, zavádíme finanční sankci. Takže rozhodně odmítáme Migrační pakt EU, přerozdělování imigrantů a pokud budeme v příští vládě, tak přerozdělování imigrantů zabráníme.

Pokud budete po podzimních volbách součástí vlády, chcete také provést revizi povolení k pobytu u všech Ukrajinců nacházejících se v ČR. Jak by to vypadalo konkrétně?

A proč chcete vlastně provést zmíněnou revizi pobytu Ukrajinců?

Protože už jich je tady příliš mnoho a soužití s nimi českým občanům mnohdy přináší problémy. Nesouhlasíme, aby zdarma dostávali služby, na které mají mít nárok čeští občané. Nesouhlasíme, aby tady vysávali dávky z našich peněz. A jak jsem uvedl, stoupá i kriminalita Ukrajinců u nás. Fialova vláda bohužel upřednostňuje Ukrajince před českými občany.

A v čem?

Například zdravotně postižení imigranti z Ukrajiny dostávají z našich peněz příspěvek na péči automaticky ve výši 2. stupně závislosti! Takže český zdravotně postižený člověk má v 1. stupni 880 korun měsíčně, ale Ukrajinec začíná na pěti tisících! A teď chce nově ministr práce Marian Jurečka (Spolu) prosadit, aby Ukrajinky mohly pobírat rodičovský příspěvek. Přitom Fialova vláda obrala o peníze české rodiny. Jurečka již v únoru 2024 hovořil o tom, že by Ukrajinci měli dostávat české sociální dávky. Takže českým rodinám Fialova vláda bere, ale ukrajinským chce dávat? To je fakt šílené. Pro SPD jsou čeští občané a české rodiny na 1. místě!

Rodičům se také nelíbí, že v přijímačkách Ukrajinci a jiní cizinci přeskakují jejich děti, protože mají cizinci jiné podmínky. Navíc jsou školy placené z daní našich občanů a to i ty soukromé. Ukrajinci nic na vybudování našich škol nepřispěli. Pro SPD jsou české děti na 1. místě! Žáci získali v přijímacích testech výrazně nad 80 bodů, přesto nebyli přijati. Naopak cizinci s méně body ano. Na to naráží někteří rodiče uchazečů o studium na tuzemských středních školách. Zákon totiž stanovuje, že osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR, se u přijímaček na střední školy promíjí na jejich žádost test z češtiny. Znalost jazyka ověří pohovor.

A co vám na tom vadí?

K tomu mám dvě poznámky. Nevím, proč mají mít ukrajinské děti a děti jiných cizinců při přijímačkách výhody oproti českým dětem, kdy nemusí psát didaktický test z českého jazyka. Jak jsem uvedl, školy jsou placené z daní našich občanů a ti by měli mít prioritně právo umístit do škol svoje děti. Nikoliv cizinci.

A druhou poznámkou je, že kvůli ukrajinským dětem a dětem cizinců se české děti třeba nedostanou na školu, kam by chtěly, protože jejich místo obsadí ukrajinské děti. Prostě kapacity českých škol jsou omezené. Ale podle hnutí SPD mají sloužit českým dětem! Čeští občané mají mít podle nás přednost! Český stát, české školství, české zdravotnictví i jiné obory se mají starat především o české občany a nemají dávat přednost cizincům!

Problém je i ve školách, kde ukrajinské děti mnohdy tvoří i téměř polovinu žáků ve třídách, čili je jasné, že výuka nemůže probíhat kvalitně.

A je zajímavé, že už i v Polsku průzkumy naznačují, že Poláci, kteří na začátku ruské invaze v únoru 2022 Ukrajince velmi podporovali, mění svůj postoj k uprchlíkům ze sousední země. Z průzkumu polské společnosti CBOS vyplývá, že pouze 50 procent Poláků je pro přijímání Ukrajinců, což je propad o sedm procent oproti předchozím čtyřem měsícům. Před dvěma lety dosahovala podpora Ukrajinců mezi Poláky 81 procent.

Česká republika darovala Ukrajině od začátku války v roce 2022 do letošního února vojenskou podporu za více než sedm miliard korun. Jak byste to okomentoval?

Hnutí SPD odmítá podporovat zabíjení a dodávání zbraní na Ukrajinu. Dodávání zbraní bojujícím stranám jenom eskaluje konflikt, podporujeme jednání a mírové řešení. Není to naše válka a nechceme, aby nás do ní Fialova vláda zatáhla.

Podle Eurobarometru financování dalších zbrojních dodávek Ukrajině pak mezi Čechy podporuje jen 37 procent dotázaných, zbytek je proti. A skoro dvě třetiny Čechů nechtějí Ukrajinu v EU. SPD také nesouhlasí se vstupem Ukrajiny do EU a NATO, a to z několika důvodů. Nechceme, aby naše země a další členské země EU a NATO byly zataženy do konfliktu s Ruskem. Jak je známo, na Ukrajině vládne korupce a rozsáhlá kriminalita a nechceme, aby se tyto praktiky rozšiřovaly ještě více k nám. A válkou zničená Ukrajina by po vstupu měla nárok na finance, což bychom museli platit i my. To vše odmítáme!

Na programu schůze Poslanecké sněmovny bude závěrečné třetí čtení novely zákona o sociálních službách…

Ano, bude se hlasovat i o pozměňovacím návrhu naší poslankyně Lucie Šafránkové, která za hnutí SPD ve dvou variantách navrhla zvýšení katastrofálně nízkých příspěvků na péči pro zdravotně postižené občany v I. a II. stupni závislosti. Příspěvek na péči pro dospělé osoby v I. stupni závislosti se nezvyšoval již téměř 10 let a činí pouhých 880 korun měsíčně, což jeho příjemcům absolutně nestačí k zaplacení pro ně nezbytných asistenčních služeb. Fialova vláda tyto vážně zdravotně postižené občany a jejich rodiny systematicky ignoruje a poškozuje, protože vzhledem k inflaci a zdražování terénních sociálních služeb je pro ně potřebná péče v podstatě již nedostupná, což je pro nás neakceptovatelné….

Velkým tématem, o kterém se mluví, je extrémní propad porodnosti. Nabízíte nějaké řešení?

My jsme jako první krok nyní navrhli zvýšit daňová zvýhodnění pracujících rodičů na jejich nezaopatřené děti následujícím způsobem:

- na první dítě o 10 000 Kč, tj. na ve výši 25 204 korun ročně

- na druhé dítě o 20 000 Kč, tj. na 42 320 korun ročně

- na třetí (a každé další) dítě o 30 000 korun, tj. na 57 840 korun

Fialova vláda provozuje protirodinnou politiku. S přímou podporou KDU-ČSL od 1. ledna 2024 sebrala rodinám s předškolními dětmi až 44 000 korun čistého ročně, když jim zcela zrušila slevu na dani v podobě tzv. školkovného a razantně jim omezila přístup ke slevě na manželku či manžela v domácnosti. Je jasné, že když se vše extrémně zdražilo a velká část národa má obrovský problém vyjít se svými příjmy, tak klesá porodnost. Toto je jeden z prvních kroků na podporu rodin. V plánu máme řadu dalších kroků.

Ve sněmovně prošla novela školského zákona. Vy jste byli proti…

Ano. Fialova vláda protizákonně prosadila financování nepedagogických pracovníků zřizovateli, tedy kraji a obcemi, aniž by jim na to zajistila finance. Fialova koalice totiž zkrátila rozpravu k novele školského zákona a stanovila pevný čas závěrečného hlasování na středu 28. května ve 12 hodin. Jde o postup, který je zjevně v rozporu se Zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Do rozpravy bylo ještě přihlášeno mnoho opozičních poslanců, kterým nebude umožněno k návrhu vůbec vystoupit.

Aby se udržela loňská úroveň financování, bylo by potřeba 12 miliard. Vláda slíbila dodat jenom deset miliard. Čili to budou muset zřizovatelé doplácet, nebo se sníží mzdy nepedagogickým pracovníkům. Navíc čtyři miliardy mají být z ministerstva financí a dalších šest miliard bude nutné najít v rozpočtu ministerstva školství. A ty budou chybět jinde. Hrozí, že budou tito lidé odcházet ze školství pryč.

Prezident Petr Pavel prohlásil, že bude mít po volbách problém se jmenováním ministrů u těch kandidátů, kteří jsou kritičtí ke členství ČR v EU a NATO. Prezident rovněž sdělil, že by považoval za mimořádně rizikové, aby součástí nové vlády byly politické strany a hnutí, které prosazují možnost vypsání referenda o vystoupení ČR z NATO nebo EU. To se týká asi nejvíce SPD. Co tomu říkáte?

Prezident Petr Pavel fakticky upírá občanům ČR právo rozhodovat o zásadních otázkách směřování naší země a zpochybňuje Ústavu ČR. Prezident totiž zpochybnil i samotný institut referenda, jehož existenci předpokládá i Ústava ČR. My naopak říkáme, že občané mají právo rozhodovat v referendu. Nejsou to neplnoprávní otroci, kteří musí držet hubu a krok. A pokud jde o jmenování členů vlády, Ústava ČR nedává prezidentu republiky pravomoc nejmenovat členem vlády jakéhokoli kandidáta pouze na základě jeho politického názoru anebo na základě programu politické strany či hnutí, které jej navrhují a které získaly důvěru občanů ve volbách. Přitom se čím dál tím více ukazuje, že referendum o EU je potřebné.

Proč?

Evropská unie čím dál tím více ukazuje svou totalitní a destruktivní podstatu. Německý kancléř Friedrich Merz pohrozil, že přitvrdí v přístupu ke Slovensku a Maďarsku, pokud budou nadále blokovat rozhodování Evropské unie. A na Radě Evropské unie se zase hovoří o pozastavení hlasovacích práv Maďarsku v souvislosti s obviněním z opakovaného porušování základních hodnot EU. SPD odmítá vměšování Bruselu, Berlína i dalších zemí do vnitřních záležitostí a suverenity Maďarska a Slovenska. Fialova probruselská kolaborantská vláda se bohužel k tomuto tažení unie přidává a poškozuje naše vztahy v rámci Visegrádu.

No a ukazuje se, že benzín, uhlí a plyn kvůli Evropské unii brzy skokově zdraží o desítky procent! Nové emisní povolenky ETS 2 zavedené kvůli Green Dealu EU zdraží od počátku roku 2027 vytápění zemním plynem či uhlím, ale také benzín a naftu v dopravě.

A aby toho nebylo málo, tak kvůli Green Dealu EU a Fialově vládě hrozí Česku obrovský průšvih s elektřinou a máme na tom být nejhůře v kontinentální Evropě.

Vážně?

Česko bude na konci desetiletí čelit nedostatku elektřiny. Počátkem dubna vydalo sdružení provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E zprávu, která analyzuje schopnost Evropy vyrábět v příštích letech elektřinu a Česká republika z toho vychází téměř nejhůř. Nebudeme mít kvůli odstavování uhelných elektráren, které nebudou nahrazeny adekvátní náhradou, dostatek vlastní elektřiny. Tak jsme to dopracovali. Z čistého vývozce se staneme státem, který nebude energeticky soběstačný. A dostavba Dukovan je kvůli neschopnosti Fialovy vlády ve hvězdách… My prosazujeme odstoupení od systému emisních povolenek, od Green Dealu EU i od pařížské klimatické dohody

Ze Senátu přišla do Sněmovny vratka, která znovu omezuje legální držitele zbraní a zavádí zákaz tlumičů u zbraní. Jak se k tomu postavíte?

My jsme proti zákazu tlumičů a podporujeme právo slušných občanů na legální držení zbraní a na sebeobranu. Ten tisk ze Senátu je prakticky neopravitelný, takže budeme hlasovat proti němu.