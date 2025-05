DPP opraví tramvajovou trať na Klárově

Z tohoto důvodu bude od půlnoci z pátku 30. na sobotu 31. května do pátku 13. června cca do půlnoci obousměrně přerušen provoz tramvají v zastávkách Malostranská u stanice metra. Oprava tratě ovlivní provoz linek č. 2, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 97 i historické č. 42. DPP bude kromě toho v neděli 1. června 2025 odstraňovat další část původních předepjatých nosníků ze stropní konstrukce nad vestibulem stanice metra Florenc C. Proto bude od zahájení do skončení provozu přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská a zavedena náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36.

DPP v rámci oprav tramvajové tratě v oblasti zastávek Malostranská vymění dvoukolejné rozvětvení včetně navazujících oblouků ve směru z Klárova na nábřeží Edvarda Beneše. „Kromě toho kompletně vyměníme 300 metrů výškově opotřebených kolejnic v prostoru zastávek Malostranská. Stávající kolejnice pochází z roku 1995, po 30 letech neustále rostoucího provozu jsou na konci životnosti a musíme je vyměnit,“ doplňuje Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje DPP.

Nad vestibulem stanice Florenc C zhotovitelé dokončili betonážní práce na druhé polovině monolitické stropní desky, která se nachází pod křižovatkou ulic Ke Štvanici a Křižíkova a je součástí stropní konstrukce. Stavební práce proto pokračují navazujícími etapami, tj. odstraňováním původních dožilých předepjatých nosníků a instalací nových v úseku od zmiňované křižovatky (monolitické desky) směrem k Sokolovské ulici. „Nadcházející etapu jsme se snažili v součinnosti se zhotovitelem zkrátit na jeden den, abychom minimalizovali dopady do provozu metra na lince C. Proto vyzvedávání stávajících nosníků bude probíhat pouze v neděli 1. června 2025. Stavební práce na rekonstrukci stropní desky nad podchodem a vestibulem stanice Florenc C potrvají do konce příštího roku,“ říká Daniel Veverka, projektový manažer DPP.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

OPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATĚ KLÁROV

Z důvodu opravy tratě bude od soboty 31. května od cca 0:00 do pátku 13. června 2025 do cca 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v části ulice Klárov v úseku u zastávek Malostranská.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 2 bude rozdělena na dvě části: SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Hradčanská – ŠPEJCHAR NÁDRAŽÍ BRANÍK … MALOSTRANSKÁ (v Letenské ulici), dále pokračuje jako linka č. 20 směr Sídliště Barrandov

Linka č. 12 bude rozdělena na dvě části:

LEHOVEC … Strossmayerovo náměstí – Čechův most – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) – Královský letohrádek – Pražský hrad – Pohořelec – Malovanka – VYPICH

SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … ÚJEZD, dále bude pokračovat jako linka č. 22 směr Zahradní Město

OLŠANSKÉ HŘBITOVY … Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) – Chotkovy sady – Hradčanská – Dejvická – Bořislavka – Nádraží Veleslavín – Divoká Šárka – DĚDINA

KOTLÁŘKA … Malostranská (v Letenské ulici) – STAROMĚSTSKÁ, dále bude pokračovat jako linka č. 17 směr Sídliště Modřany

Polovina spojů LIBUŠ … VÝSTAVIŠTĚ

Polovina spojů LEVSKÉHO … STAROMĚSTSKÁ, dále bude pokračovat jako linka č. 15 směr Kotlářka

Linka č. 15 bude rozdělena na dvě části:

Linka č. 17 – dvě varianty trasy:

Polovina spojů NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Malostranská (v Letenské ulici) – Právnická fakulta – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) … BÍLÁ HORA

Polovina spojů ZAHRADNÍ MĚSTO … ÚJEZD, dále bude pokračovat jako linka č. 12 směr Sídliště Barrandov

Linka č. 18 VOZOVNA PANKRÁC … Staroměstská – Právnická fakulta – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) … NÁDRAŽÍ PODBABA

Linka č. 20 SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … MALOSTRANSKÁ (v ulici Letenské), dále bude pokračovat jako linka č. 2 směr Nádraží Braník

Linka č. 22 – dvě varianty trasy:

Linka č. 23 ZVONAŘKA … Novoměstská radnice – Lazarská – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Královský letohrádek … KRÁLOVKA

Linka č. 97 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Malostranská (v Letenské ulici) – Právnická fakulta – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) … BÍLÁ HORA

Historická linka č. 42:

V pracovní dny pro spoje s odjezdem z obratiště Dlabačov po 14:30:

DLABAČOV … Královský letohrádek – Sparta – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Štvanice – Těšnov – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Čechův most – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) – Královský letohrádek ... DLABAČOV

V ostatních obdobích:

DLABAČOV … Královský letohrádek – Sparta – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kapitána Jaroše – Dlouhá třída … Národní divadlo – Karlovy lázně – Staroměstská – Právnická fakulta – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) – Královský letohrádek ... DLABAČOV

Náhradní doprava není zavedena.

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se obousměrně zastávky Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše a Malostranská v Letenské ulici.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linku č. 194 se přemísťuje zastávka Malostranská (směr Nemocnice pod Petřínem) z ulice Klárov na nábřeží Edvarda Beneše do zastávky tramvají směr Čechův most.

VÝLUKA METRA C V ÚSEKU HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – VLTAVSKÁ

Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc bude v neděli 1. června 2025 od zahájení do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská.

Náhradní tramvajová doprava

V denním provozu bude zavedena linka XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.

Zavedená tramvajová linka

V denním provozu bude zavedena linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).