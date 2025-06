Rusové nezabírají území pro sebe. Jen tím trestají Ukrajinu

Nové kolo jednání o urovnání války mezi Ukrajinou a Ruskou federací se uskuteční v Istanbulu už v pondělí 2. června. Americká delegace se této schůzky nezúčastní. Prezident Donald Trump chce počkat na výsledky druhého kola rozhovorů v Istanbulu. „Prezident je frustrovaný nedostatkem pokroku, ale zároveň chce dohodu. Snaží se najít nejlepší řešení, ale věřte mi, že by mohl svou hrozbu odstoupit od mírového procesu dodržet,“ řekl novinářům jeden z Trumpových poradců.

Ukrajinci chtějí válku ukončit ještě letos

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stále neví, s čím Rusové do Turecka přijedou. „Nyní se připravujeme na nové diplomatické kroky společně s našimi partnery v Evropě, a což je důležité, i ve Spojených státech. Ve skutečnosti jsme v kontaktu téměř denně s každým, kdo může diplomacii dodat smysl. V tuto chvíli neexistují jasné informace o tom, co přesně Rusové plánují do Istanbulu přivézt. My to nemáme, Turecko to nemá a Spojené státy ani jiní partneři to také nemají. A v tuto chvíli to zdaleka nevypadá vážně. Včera jsme o tom diskutovali s prezidentem Erdoganem. Samozřejmě každý na světě si přeje, aby diplomacie fungovala a aby došlo ke skutečnému příměří. Všichni chtějí, aby Rusko přestalo hrát si s diplomacií a ukončilo válku. Všichni chtějí skutečný mír – a Rusko s tím musí souhlasit. Náš program jsme již představili. A doufáme, že americká strana bude v otázce sankcí rozhodná – aby pomohla přiblížit mír,“ sdělil představitel napadeného státu.

We are now preparing for new diplomatic steps together with our partners in Europe and, importantly, in the United States. In fact, we are in contact almost daily with everyone who can make diplomacy meaningful.



As of now, there is no clear information about what exactly the… pic.twitter.com/rw1BNgir68 — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) May 31, 2025

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že jeho země je připravena na další kolo jednání s Ruskem, ale stále čeká na slíbený text „memoranda o příměří“ od Moskvy. „Ohledně schůzek v Turecku máme zájem na tom, aby tyto schůzky pokračovaly. Chceme ukončit tuto válku letos. Máme zájem na nastolení příměří. Ukrajina bude o tom otevřeně diskutovat přímo s Ruskem. Potvrdili jsme to během nedávných schůzek našich delegací s ruskou stranou,“ řekl ministr zahraničí Sybiha na tiskové konferenci.

Dodal, že na základě výsledků předchozího setkání v Istanbulu Ukrajina již ruské straně předala svou vizi ohledně dalších kroků a parametrů budoucího příměří. „Čekáme také na memorandum od ruské strany, jak bylo oznámeno. Čekáme na něj s předstihem. To bylo slíbeno i americké straně. Aby další plánovaná schůzka byla věcná, je důležité dokument obdržet s předstihem,“ zdůraznil Sybiha.

Vysvětlil, že je to důležité proto, aby delegace, která se chystá na jednání, měla pravomoc projednat příslušné postoje.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se však odmítl vyjádřit k tomu, jaké podmínky pro příměří Rusko ve svém návrhu „memoranda“ předloží, s tím, že by se o tom mělo jednat v soukromí. „Rusko nebude veřejně diskutovat o obsahu dokumentů o urovnání na Ukrajině, jednání by měla probíhat neveřejně,“ uvedl mluvčí Kremlu Peskov.

Požadavek Ukrajiny na „okamžité předání memoranda“ označil za „nekonstruktivní“. Zároveň dodal, že „hlavní teď je pokračovat v procesu přímých rusko-ukrajinských jednání“. Peskov také ujišťuje, že Putinova konverzace s americkým prezidentem Donaldem Trumpem „může být v případě potřeby zorganizována kdykoli“, protože „všechny komunikační kanály jsou zavedeny“.

Okupace má být trestem, o území jako takové nejde

Leonid Ragozin, nezávislý novinář pracující pro BBC, na síti X napsal: „Předseda obranného výboru Dumy Valerij Kartapolov říká, že každé odložení mírového urovnání zvyšuje náklady pro Ukrajinu. Vyhrožuje, že Rusko zabere Sumskou, Charkovskou, Mykolajivskou a Oděskou oblast, pokud bude válka pokračovat. Už léta říkám, že pro Kreml je okupované území prostředkem trestu, nikoli cílem jako takovým. Lidé, kteří tvrdí, že Rusko chce okupovat celou Ukrajinu a zaútočit na NATO, si prostě přejí, aby válka pokračovala. Proválečná strana na Západě zastává názor, že válka trvající ještě několik let oslabí Rusko a zbrzdí jeho rozvoj – bez ohledu na to, za jakou cenu to Ukrajina zaplatí. Výsledek je prozatím přesně opačný, ale přinejmenším je to legitimní hypotéza. Ukrajinský kalkul je ještě méně racionální, když se na to díváme z pohledu národních zájmů Ukrajiny – vše se točí kolem osudu velmi malé politické třídy, která je příliš zaneprázdněna iluzorními sliby ohledně výsledku války. Je tu hodně pózování, ale ukrajinské vedení si v konečném důsledku uvědomuje, že pokud rozhovory nyní selžou, Ukrajina v letní kampani ztratí další území – a vrátí se k jednacímu stolu, aby si vyslechla ještě tvrdší ruské požadavky.“

The head of Duma’s defence committee Valery Kartapolov says every postponement of peace settlement increases the costs for Ukraine. He threatens that Russia will seize Sumy, Kharkiv, Mykolayiv and Odessa regions, if the war continues.



I’ve been saying for years now that for the… — Leonid Ragozin (@leonidragozin) May 31, 2025

Na příspěvek reagoval Ivan Katchanovski, ukrajinsko-kanadský politolog působící na Univerzitě v Ottawa. „Můj výzkum ukazuje totéž,“ vyjádřil se stručně.

My research shows the same. "I’ve been saying for years now that for the Kremlin, occupied territory is the means of punishment, not a goal per se. People who claim that Russia wants to occupy the whole of Ukraine and attack NATO simply want the war to continue.



For the… https://t.co/Wv4Ijal6dE — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) May 31, 2025

Psali jsme: V Respektu se nebude líbit. Miloš Zeman začal novináři Kateřina Konečná: Mluvíte o míru, dostanete trest. O válce? Britský historik: Třicet parlamentů, to je problém „Nechápu, jak se v Česku můžou najít lidé, kteří podporují Rusko.“ Influencer Kovy udeřil