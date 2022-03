ČVUT: EuroTeQ s dalšími univerzitními aliancemi stojí při Ukrajině

reklama

„Stojíme pospolu a vyjadřujeme ukrajinskému lidu naši nejsilnější solidaritu po útoku ruské vlády. Rovněž důrazně odsuzujeme bombardování Charkovské národní univerzity.“ Tak začíná text společného prohlášení 41 aliancí evropských univerzit, zastupujících téměř 300 evropských vysokoškolských institucí.

V prohlášení se dále uvádí, že tyto aliance byly vybudovány na základě společné vize mírové a vstřícné Evropy. Vysokoškolské instituce proto vyzývají k obnovení míru, demokracie a dodržování lidských práv na Ukrajině.

Text připomíná i to, že mnoho aliancí má partnery na Ukrajině. Jednotlivá sdružení už začala přijímat ukrajinské uprchlíky, včetně členů ukrajinské akademické obce. Partneři těchto aliancí pak solidárně nastavují mechanismy na podporu ukrajinských studentů a akademiků (získávání finančních prostředků, dodávky základního vybavení, stipendia atd.).

České vysoké učení technické v Praze je členem sdružení EuroTeQ Engineering University, konsorcia 6 evropských univerzit, od 1. listopadu 2020. Do aliance dále patří Technical University of Munich - TUM (DE), Technical University of Denmark - DTU (DK), Technical University of Eindhoven - TU/e (NL), Ecole Polytechnique - l’X (FR), a Tallinn University of Technology - TalTech (EST).

České vysoké učení technické v Praze je členem sdružení EuroTeQ Engineering University, konsorcia 6 evropských univerzit, od 1. listopadu 2020. Do aliance dále patří Technical University of Munich - TUM (DE), Technical University of Denmark - DTU (DK), Technical University of Eindhoven - TU/e (NL), Ecole Polytechnique - l'X (FR), a Tallinn University of Technology - TalTech (EST).

