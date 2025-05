Kdo všechno má chtít vyřadit SPD z voleb. Okamura ohromil

Tomio Okamura zavítal před kamery televize CNN Prima News a rozpovídal se o migraci, o manipulaci s volbami, o kterou se údajně pokouší vláda Petra Fialy, nebo o cenách potravin v Česku, což je podle Okamury téma, které SPD nasvěcuje skrze své jarmarky.

Na jarmarcích SPD se prý jeho hnutí snaží upozornit na to, že lze nakupovat za nižší ceny. Jako v Polsku. U našich severních sousedů totiž jednomu z řetězců udělili vysokou pokutu za příliš vysoké marže a řetězec, než aby se s vládou soudil, raději snížil ceny. A po jednom řetězci to udělaly i ostatní. „V Polsku je vláda pronárodní,“ nechal se slyšet Okamura. A slíbil, že pokud bude SPD ve vládě, bude postupovat stejnou cestou.

Na jarmarcích SPD prý čeští zemědělci smějí prodávat své produkty za takové ceny, za jaké oni chtějí. Aby se ukázalo, kde je prostor ke snížení cen potravin. „Je to jedno z důležitých volebních témat SPD. Chceme zajistit levnější a kvalitní potraviny.“

Při pohledu do okolních zemí se podle Okamury nabízí jedna konkrétní otázka. „Proč má Česká republika takhle drahé a často i nekvalitní potraviny?“ A hned nabídl odpověď. Je to prý mimo jiné i proto, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže nemůže proti nepřiměřeným maržím dost tvrdě zasáhnout. Bude-li SPD v příští vládě, bude prý chtít rozšířit pravomoci antimonopolního úřadu. Dosud se to nepodařilo, protože obchodníci přes prezidenta svazu obchodu Tomáše Prouzu tlačí na poslance, aby situaci neměnili.

„My za to bojujeme dlouhodobě, aby byly levnější potraviny. Ale ostatní strany prostě podle všeho poslouchají nějaké diktáty z Bruselu nějakých nadnárodních korporací. My jsme v tom zůstali sami a za to budeme bojovat dál,“ zdůrazňoval Okamura.

Dalším problémem podle Okamury je, že máme příliš vysoké DPH na potraviny.

„Chceme, aby byly dostupnější energie, dostupnější bydlení. Podívejte se, jak to vypadá s doplatkama na léky. Vy se objednáte ke specialistovi, a jak to vypadá u zubařů... Chceme, aby byly důstojné důchody, a to nejenom starobní, ale i invalidní. Chceme, aby byl mír, aby nebyla válka. Prostě těch témat máme spoustu,“ pravil Okamura.

Ale to, zda je SPD bude moc prosadit, záleží na voličích. A pak také na tom, zda SPD bude ve volbách vůbec kandidovat.

K Okamurovi se prý totiž dostaly informace, že by hnutí SPD mohlo být znemožněno kandidovat kvůli plakátu o chirurzích z dovozu. Okamura ho znovu ukázal i ve studiu.

„Teď považuji za největší nebezpečí, tento týden se to objevilo na titulních stranách, že se státní zástupce a policie pod vedením vládní koalice snaží o to, aby SPD protizákonně vyřadili z účasti ve volbách. A to pouze kvůli tomuto protiimigračnímu plakátu,“ pravil Okamura.

Zdůraznil přitom, že SPD prosazuje také revizi imigrační politiky, a to z toho důvodu, že podle SPD narůstá počet trestných činů páchaných Ukrajinci.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 2% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11513 lidí

„Vláda chystá manipulace, zmanipulování voleb. Už neví, kudy kam. Snaží se takto nelegálně vyřadit opozici z voleb. A to si myslím, že je teda neuvěřitelný,“ soptil ve studiu Okamura.

Pokud by se SPD dostalo do vlády. Usilovalo by prý o kontrolu Ministerstva vnitra, aby bylo možné odmítnout migraci. A současně chce SPD získat kontrolu nad ministerstvem školství, protože podle Okamury kvalita českého školství upadá a místo kvality se navíc Fialova vláda snaží prosazovat indoktrinační témata.