Turek (Motoristé): Kdo nemá co skrývat, ten se nebojí

Když se bojuje za pravdu, přichází odpor z nejvyšších pater. Zatímco se běžní občané musí zodpovídat za každou chybu, evropské elity jako by hrály podle jiných pravidel. Skandály jako Pfizergate nebo neprůhledné dohody s lobbisty kolem Green Dealu ukazují, že v Bruselu chybí základní demokratická kontrola.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 2% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11514 lidí

Proto jsme jako Patriots for Europe navrhli vznik vyšetřovacího výboru TRAC (Committee of Inquiry on Transparency and Accountability) – výboru pro transparentnost a odpovědnost, který by měl v průběhu 12 měsíců odhalit politická selhání, korupci a zneužívání moci uvnitř samotných institucí EU. Výbor by měl:

vyšetřit cenzurované SMS Ursuly von der Leyenové o miliardových nákupech vakcín,

prověřit neprůhledné toky peněz z Bruselu do „nezávislých“ neziskovek,

analyzovat vliv zahraničních aktérů na evropskou legislativu,

a navrhnout konkrétní kroky, jak podobným excesům do budoucna zabránit.

A reakce euroelit??Odmítají. Argumentují, že “už přece máme OLAF a EPPO“. Ale jak mohou tyto nevolené, systémem spoutané instituce skutečně dohlížet na ty, kteří je řídí?

EPP, Socialisté a Zelení už teď dělají vše pro to, aby TRAC vůbec nevznikl. Proč? Protože právě z jejich řad pochází hlavní aktéři těchto kauz. Nejde o demokracii, ale o obranu vlastního vlivu. Kdo nemá co skrývat, ten se transparentnosti nebojí. Kdo ji blokuje, dává jasně najevo, že v EU něco hluboce smrdí.

My ale nehodláme mlčet. Brusel nemá být laboratoří pro utajené dohody, ale místem otevřené a odpovědné politiky. Evropané mají právo znát pravdu.

Filip Turek AUTO



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky