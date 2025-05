Zaorálek naložil ČT za Ukrajinu. Ale na drátě byla Nerudová

Po vpádu teroristů z hnutí Hamás na území Izraele ze 7. října 2023, při kterém zemřely stovky lidí a desítky dalších byly uneseny, Izraelci odpověděli velmi tvrdě. Zahájili vojenskou operaci, která trvá dodnes. Ale už i spojenci Izraele dávají najevo, že je naprosto nezbytné doručit Palestincům humanitární pomoc.

V tomto duchu se vyjádřil jak prezident Petr Pavel, tak ve večerních Událostech, komentářích Nerudová i Vystrčil.

Zaorálek vystoupil podstatně ostřeji.

„Stydím se za Českou republiku, stydím se za českou politiku. Stydím se za to, co tady současní čeští politici předvádějí,“ nebral si servítky s tím, že stávající izraelská vláda sahá i k výrokům, které připomínají nacistické časy a česká vláda na to reaguje naprosto nedostatečně. „Podporujeme Izael, ať se tam děje cokoliv. Ať se tam vraždí děti, ať se tam vraždí ženy,“ kroutil hlavou Zaorálek.

PhDr. Lubomír Zaorálek SOCDEM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 2% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11048 lidí

Zaorálek v této souvislosti vynadal i České televizi.

„ČT vysílá v podstatě naprosto jednostranně jenom obrázky z Ukrajiny. Když se podíváte na zahraniční televize, tak tam se dozvídáte o zvěrstvech na Západním břehu Jordánu. Tam se dozvídáte o tom, jak jsou lidé neuvěřitelně šikanováni,“ rozčílil se Zaorálek.

Vystrčil se okamžitě důrazně ohradil proti Zaorálkovým slovům. „Pro nás je život civilisty, ať je to život ukrajinského civilisty nebo civilisty z Gazy stejně cenný,“ zdůraznil Vystrčil s tím, že v zákulisí dělá Česká republika maximum pro to, aby se k Palestincům dostala humanitární pomoc, ale aby se dostala k civilistům bez toho, aby je Hamás vydíral, že jim humanitární pomoc poskytne, jen pokud sehrají roli živých štítů.

„Že pan Zaorálek všechno vyřvává do světa, všechno to křičí a dělá to jen proto, aby se zalíbil, aby ukázal, jaký je hrdina oproti těm, kteří pracují a mlčí, tak to mě u pana Zaorálka nepřekvapuje,“ smetl Zaorálkovu kritiku Vystrčil.

Miloš Vystrčil ODS

PROFIL NENÍ POUŽÍVÁN.Případné dotazy na kontakty v Detailech

předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zaorálek si však trval na tom, že pozici Izraele změní mezinárodní tlak a ten bude vyvinut v plné míře jen tehdy, pokud se budou politici vyjadřovat nahlas, což podle Zaorálka nedělá ani ministr zahraničí České republiky Jan Lipavský, ani předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Anketa Vážíte si politické zkušenosti a moudrosti Miroslavy Němcové? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7819 lidí

„Nebudu poslouchat někoho, kdo mi říká, co mám a co nemám dělat, když o tom, jak probíhají ta jednání, nic neví!“

Také Nerudová se vymezila proti Zaorálkovi.

„Když dovolíte, já bych ráda reagovala na ten úvodní hysterický výstup pana Zaorálka,“ vypálila Nerudová. A chtěla vědět, zda se zajímal o osud čínských Ujgurů nebo Tibeťanů. „Je si potřeba nalít čistého vina,“ hřímala do kamer Nerudová. „Věci jsou to složité a on ve své funkci hrbil páteř před diktaturou a nenašel v době dost síly, aby vystoupil proti tomu, co se děje malým tibetským dětem, jak jsou převychovávány a co se děje Ujgurům. To je moje reakce na to, co bylo na začátku,“ rozčílila se od plic Nerudová.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN

Profil není používán

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zaorálek odpověděl stejně tvrdě.

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 2% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 4% hlasovalo: 18072 lidí

„Proto policie legitimovala lidi, kteří vyvěšovali tibetské vlajky, když tu Číňané byli na návštěvě,“ skočila Zaorálkovi do řeči Nerudová.

Ten se však nedal zastavit. „Já myslím, že pokud se tady někdo hrbí, tak se hrbíte vy. Česká politika je dokonalý případ hrbení se. Podívejte se, jak hlasuje Česká republika v OSN. Když se to týkalo Izraele, tak jsme hlasovali s takovými těmi, jako je Nauru, jako jsou Šalamounovy ostrovy. V úplně ostudné sestavě vazalů Spojených států, s nimiž jsme zvedali ruce,“ zuřil Zaorálek.

Na dálku poslal vzkaz i izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a doporučil mu, aby oddělil Hamás od obyčejných lidí. Jenže on místo toho na všechny Palestince háže bomby a nahání Palestince do náručí Hamásu. „Tohle je způsob, jakým zajistíte Hamásu nesmrtelnost. … Je třeba pracovat na tom, aby se ty skupiny oddělily od sebe. … Trump navštívil Střední východ, vyhnul se Izraeli. Už i Američanům se zajídá tento způsob,“ zdůrazňoval Zaorálek.

Vystrčil poznamenal, že Zaorálek sice vyslovil skvělou teorii, ale možná je jediný, kdo ví, jak ji realizovat, protože v praxi se ukazuje, že oddělit Hamás od obyčejných Palestinců je téměř nemožné. „Ono asi bude něco komplikovanější, než nám tady někdo vykládá,“ sdělil Vystrčil Zaorálkovi. „Jestli v tomhle, pane Zaorálku, chcete pokračovat, tak pokračujte, ale já se k vám připojovat nebudu,“ zdůraznil Vystrčil.

Zaorálek postavil do kontrastu kroky Donalda Trumpa, který na Středním východě předvedl několik nekonvenčních překvapivých tahů, Izraeli se vyhnul a na Středním východě volal po tom, aby lidé v tomto regionu přestali válčit a aby raději rozvíjeli společný obchod. „Česká republika je zakletá v opakování stále stejných floskulí, a dokonce se tím stává směšnou,“ zuřil Zaorálek.

Nerudová připomínala, že ozbrojenci Hamásu si záměrně staví bunkry pod školami a pod nemocnicemi. Aby se světu nepodařilo oddělit teroristy z Hamásu od palestinských civilistů.

Vystrčil a Nerudová se v závěru shodli, že Zaorálek poplival celou českou zahraniční politiku, která je v posledních letech úspěšná.

Naproti tomu brněnský právník Tomáš Tyl Zaorálkovi zatleskal.

„Smekám! Je potřeba vrátit do politiky logiku, rozum a vytěsnit všechny hysterické Myrky, emočně labilní Blbuše a tchajwanské krysaříky, co navíc štěkají ukrajinsky,“ napsal na sociální síti Facebook.

Psali jsme: „Ukrajina bude horší porážka.“ Zaorálek a zlé časy pro Západ Nemůže si hrát na Havla. Zaorálek ve studiu ztrhal Pavla. Začala přestřelka Mohli jsme mít 5000 bytů za jednu F-35. Maláčová drtí Fialu Zaorálek: Ukrajina bude k míru dotlačena. Dokázali hodně, ale vyhrát nemůžou