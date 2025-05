Premiér Fiala: Jsme připraveni na debatu k výdajům na obranu

Prezident republiky Petr Pavel kromě premiéra přivítal na pravidelném setkání předsedu Senátu Miloše Vystrčila a předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. Vzhledem k tématu jednání se schůzky zúčastnil také ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a náměstek ministryně obrany František Šulc.

Hlavním tématem jednání byla agenda nadcházejícího summitu zemí NATO v Haagu, na kterém bude ČR reprezentovat prezident Petr Pavel a který se zaměří i na růst obranných výdajů.

„Jsme připraveni na debatu o navýšení výdajů na obranu. Objevují se návrhy na zvýšení na 5 % HDP, ale důležitá je samozřejmě struktura výdajů. Mluví se o 3,5 %, které odpovídají současné definici obranných výdajů a dalších 1,5 %, které podporují bezpečnost a obranu jednotlivých států, ale mají trochu jiný charakter. Právě o tom se povede debata, co všechno se do těch 1,5 % bude počítat. Bude záležet za prvé na tom, nakolik to bude efektivní a za druhé na tom, jak to bude pro ty jednotlivé státy dosažitelné,“ uvedl premiér s tím, že vláda již rozhodla o navyšování výdajů na obranu kontinuálně o 0,2 % HDP do roku 2030, tak, aby bylo dosaženo 3 % HDP.

Premiér také na schůzce informoval o jednání summitu Evropského politického společenství v Tiraně či o výsledku jednání členů kabinetu na Ukrajině o ekonomické spolupráci. Předseda vlády ocenil, že mezi nejvyššími ústavními činiteli ČR panuje shoda v základních oblastech zahraniční politiky.

„To není samozřejmé a má to přímý vliv na to, jak ČR hájí své zájmy a jak ji vnímá svět. Pokud navenek mluvíme jedním hlasem zvyšuje to prestiž České republiky a zefektivňuje to naši schopnost hájit české národní zájmy v zahraničí,“ dodal premiér.

