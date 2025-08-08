Celní správa: Celníci z plzeňského celního úřadu zadrželi padělky za miliony

I přes skutečnost, že kontroly ze strany Celní správy ČR probíhají pravidelně a prodejcům hrozí zadržení zboží, i tentokrát padělané zboží nabízeli. Celníci zadrželi padělané zboží, jehož hodnota originálních výrobků na trhu by dosahovala 26 milionů korun.
Ke kontrole byly vytipovány provozovny na tržnicích Potůčky a Svatý Kříž. Během několika kontrolních dnů bylo zadrženo téměř 4 tisíce kusů padělaného zboží. Jednalo se převážně o textilní a galanterní výrobky, obuv, ale například i sluchátka, hodinky a hrací karty.
Vedle padělaného zboží zjistili celníci i porušení zákona o spotřebních daních, kdy prodejci nabízeli například neznačený tabák ke kouření, neznačené nikotinové sáčky nebo neznačené náplně do elektronických cigaret.
Zadržené zboží bylo převezeno do skladu celního úřadu a v případě, že se majitelé ochranných známek rozhodnou využít takzvaný zjednodušený postup se souhlasem prodejce zboží, bude zboží zlikvidováno.
Celní úřad v Plzni bude v kontrolách a monitoringu padělaného zboží nejen na tržnicích i nadále důsledně pokračovat s cílem chránit spotřebitele před nekvalitními a často i zdravotně závadnými výrobky.
autor: Tisková zpráva