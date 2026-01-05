Mít správný morální kompas, poučoval školáky Foltýn

Vystoupení dnes již bývalého vládního koordinátora strategické komunikace státu Otakara Foltýna zaznělo v rámci vzdělávací akce Nakopněte svoji školu, která se uskutečnila ve dnech 23. až 25. února 2025 v Litomyšli. Záznam jeho vystoupení zveřejnilo v předchozích dnech město Litomyšl na platformě YouTube.
Při svém vystoupení před školáky Foltýn napřílad zdůraznil, že obrana svobody dnes nestojí pouze na fyzické přípravě, ale na hodnotách a schopnosti orientace ve světě informací. „My dnes nepotřebujeme, aby mladí kluci běhali po lese s puškami a dýchali do plynových masek. My potřebujeme, aby všichni tito lidi měli správný morální kompas a aby to, čemu říkáme informační gramotnost, vedlo v ideálním případě k orientaci v poměrně složitém okolním světě,“ řekl.
Hodnotová výchova a morální odpovědnost nemají podle jeho slov být omezeny jen na humanitní předměty, ale mohou prostupovat celým vzděláváním. „Například projekt Hrdina všedního dne se dá učit nejen v dějepise nebo v občanské nauce. Můžete to dělat v jakémkoliv vzdělávání, i ve fyzice. Máte spoustu fyziků, kteří se třeba za druhé světové války chovali velmi morálně, ale to hlavní je očkování proti nenávisti. Když to vidíte dnes kolem sebe, tak nejsou koncentráky, ale je to vždy tak velké, abychom to mohli pasivně tolerovat,“ zdůraznil plukovník Foltýn.
V další části své přednášky se Foltýn dotkl biblických principů a jejich významu i pro nevěřící v současném světě. „Exodus 23 je vlastně pokračování deseti přikázání. A jakkoliv já nejsem věřící, tak ty základní pravidla platí i pro nevěřící. To znamená, nepřidáš se k většině páchající špatnost. Jedno z nejdůležitějších pravidel, které se musíte dnes učit, protože není automatické. Dokonce, upřímně, ono je důležitější než většina přikázání v tom desateru, které znáte z Bible. Musíte poznat, kde je ta špatnost,“ vysvětloval dětem tehdejší vládní koordinátor strategické komunikace státu.
V tomto kontextu zdůraznil paralely mezi současnou situací na Ukrajině a historickou zkušeností Československa před druhou světovou válkou. „V momentě, kdy před sebou vidíme aktuálně situaci na Ukrajině, která je jako přes kopírák tomu, co se stalo v Československu v roce 1938 a 1939, tak přece nemůžeme být pasivní. Tedy první, co má naučit program Hrdina všedního dne, je vystup z řady a udělej to včas, dokud nehrozí fatální nebezpečí,“ pokračoval přednášející Otakar Foltýn.
Proti těmto výrokům ale stojí i jeho dřívější veřejná vystoupení, za která byl Otakar Foltýn v létě roku 2024 výrazně kritizován. Jako vládní koordinátor strategické komunikace tehdy hovořil o části společnosti s antisystémovými názory jako o „zombících“ na poli informační války, u nejradikálnějších z nich mluvil o nutnosti „vykopat hluboký příkop“ a některé označil za „svině“. Kritici mu vyčítali, že takový jazyk je v rozporu s rolí státu, který má společnost spojovat, nikoli dále polarizovat.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.