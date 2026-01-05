Kálalová (SOCDEM): Důstojný život začíná tím, že máte kde bydlet

Krize bydlení není jen o tom, že mladí nemají na nájem nebo na pořízení hypotéky. Mnoho dospělých žije u svých rodičů nebo v pronájmu ve sdílených bytech se svými kamarády, protože na vlastní bydlení nedosáhnou ani s celým úvazkem. A to tady ještě nezmiňuji víc jak sto tisíc lidí, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách a po ubytovnách...
- Důstojný život začíná tím, že máte kde bydlet a nemusíte se strachovat, že o střechu nad hlavou přijdete kvůli svévoli.
- Když máte slušné místo k životu, žádnou nezateplenou barabiznu, o kterou se někdo staral naposledy v minulém století.
- Když víte, že v tom bytě můžete bez problémů dlouhodobě bydlet a nezruinuje vás to.
Bez těchto 3 podmínek je to život v samé úzkosti. Bez jistoty není možné normálně žít a vykonávat své povinnosti a fungovat ve společnosti.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.