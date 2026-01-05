Kálalová (SOCDEM): Důstojný život začíná tím, že máte kde bydlet

05.01.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bydlení.

Kálalová (SOCDEM): Důstojný život začíná tím, že máte kde bydlet
Foto: SOCDEM
Popisek: SOCDEM - logo

Krize bydlení není jen o tom, že mladí nemají na nájem nebo na pořízení hypotéky. Mnoho dospělých žije u svých rodičů nebo v pronájmu ve sdílených bytech se svými kamarády, protože na vlastní bydlení nedosáhnou ani s celým úvazkem. A to tady ještě nezmiňuji víc jak sto tisíc lidí, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách a po ubytovnách...

  • Důstojný život začíná tím, že máte kde bydlet a nemusíte se strachovat, že o střechu nad hlavou přijdete kvůli svévoli.
  • Když máte slušné místo k životu, žádnou nezateplenou barabiznu, o kterou se někdo staral naposledy v minulém století.
  • Když víte, že v tom bytě můžete bez problémů dlouhodobě bydlet a nezruinuje vás to.

Bez těchto 3 podmínek je to život v samé úzkosti. Bez jistoty není možné normálně žít a vykonávat své povinnosti a fungovat ve společnosti.

Psali jsme:

Těsně před zrušením ztropil Foltýnův odbor svůj poslední skandál
Mladá Boleslav: Strážníci městské policie řídili odjezd atrakcí z adventních trhů
Královéhradecký kraj: V kraji zůstanou pohotovosti ve stejném rozsahu
Nečekaně smířlivý vzkaz Venezuely do USA

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bydlení , SOCDEM , Kálalová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je v moci politiky zásadně zasáhnout do situace s bydlením?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane premiére

prezident Trupm přiznal, že Venezuelu nenapadl kvůli drogám, ale kvůli ropě se snaží svrhnout režim. Jadernou elektrárnu od agresivního Ruska mít nemůžeme, ale stíhačky F-35 od agresivních Spojených států chcete kupovat. Jak mi to vysvětlíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní vodaPlíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní voda Pozor na bušení srdce v menopauzePozor na bušení srdce v menopauze

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Nastupující svobodnější vláda z Čechů hlupáky dělat nebude

18:02 Vondráček (Svobodní): Nastupující svobodnější vláda z Čechů hlupáky dělat nebude

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu bývalé vlády.