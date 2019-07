Celní správa: Přistižen při výrobě pervitinu

Trestním stíháním dvou Čechů obviněných z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy pokračuje případ, jenž několik měsíců šetřili v rámci přípravného řízení celníci v postavení policejního orgánu Celní správy České republiky. Nyní jej předali do vyšetřování trutnovským policistům.

„V rámci dvou domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor v Trutnově celníci zadrželi v minulých dnech dvě podezřelé osoby, muže ve věku 65 a 51 let. Jeden z mužů se právě v okamžiku, kdy celníci vstoupili do jeho bytu, věnoval výrobě metanfetaminu, návykové látky zvané pervitin. Starší z nich byl na jaře roku 2017 pravomocně odsouzen za dovoz prekurzorů sloužících k výrobě drog. Léky s označením Sudafed, Apselan nebo Galpseud měl od roku 2017 do letošního léta nelegálně převážet z Polska na území České republiky a následně je poskytovat svému spolupracovníkovi, který z nich pervitin vyráběl. Oba poté drogy nabízeli za úplatu či protislužbu dalším osobám. " por. Ing. Jitka Fajstavrová, tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

"Policejní komisař územního odboru Trutnov v těchto dnech obvinil dva muže ve věku 65 a 51 let z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Pětašedesátiletému muži klademe za vinu, že již v období mezi rokem 2008 a 2010 si opakovaně opatřil drogu zvanou pervitin, kterou poté poskytoval za peníze či protislužbu dalším osobám. Následně od roku 2015 až do současnosti si měli oba nelegálně opatřovat pervitin pro účel další distribuce, přičemž od roku 2017 drogu i vyráběli. Starší z dvojice měl totiž v průběhu své trestné činnosti obstarávat jednapadesátiletému muži léky s obsahem pseudoefedrinu, které minimálně v 15 případech nezákonně dovezl z Polské republiky, a také mu předávat další prostředky pro výrobu pervitinu. Mladší z mužů pak zmíněnou drogu po vzájemné domluvě vyráběl pro účely jejího dalšího prodeje.

Vzhledem ke skutečnosti, že starší muž byl již v minulosti za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen, hrozí mu nyní v případě odsouzení trest odnětí svobody od 2 do 10 let. K této skutečnosti přihlédl i soudce Okresního soudu v Trutnově a rozhodl, že muž bude stíhán vazebně. Druhý obviněný je pak při vynesení odsuzujícího rozsudku ohrožen až pětiletým pobytem ve vězení. Stíhán je na svobodě." nprap. Lukáš Vincenc, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Trutnov.

autor: Tisková zpráva